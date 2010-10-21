[Индекс номера 162 (25.10.2019)]

 Инициативы 
Клёвые места

Норильские депутаты намерены выступить с инициативой об изменении правил рыболовства. Этот вопрос парламентарии обсудили на комиссии по городскому хозяйству.
Речь идёт об изменении правил рыболовства для Западно–Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом Минсельхоза России и регламентирующих вылов водных биоресурсов рыбаками–любителями и спортсменами. Как сообщил председатель комиссии Дмитрий Карасёв, рыбалка — одно из наиболее популярных занятий не только жителей Норильска и Таймыра, но и гостей территории. Однако установленные правила не позволяют ловить рыбу некоторых северных пород, в том числе и одного из самых распространённых видов — гольца.
При этом рыба гольцовых пород не является редкой. Это подтверждают специалисты Объединённой дирекции заповедников Таймыра, которые считают, что нормированное любительское и спортивное рыболовство не окажет негативного влияния на качественный состав популяций рыбы рода гольцов.
В результате норильский депутатский корпус принял решение выступить с инициативой о внесении изменений в действующие правила рыболовства в части отмены запрета на вылов гольца в озёрах Норило–Пясинской водной системы. Например, предлагается установить норму суточного вылова: пять особей или не больше 10 килограммов общего веса выловленной рыбы.
– Считаю, что такая инициатива для развития туристско–рекреационного кластера «Арктический» — это назревшая необходимость, поскольку выбор времяпрепровождения на Крайнем Севере ограничен и использование природных ресурсов, включая рыбалку, позволит организовать здоровый и интересный досуг для норильчан и гостей города. Поэтому ловлю популярного в наших озёрах гольца необходимо узаконить, — резюмировал обсуждение Дмитрий Карасёв.
Решение об обращении депутатского корпуса Норильска в Министерство сельского хозяйства РФ будет принято на ближайшей сессии городскгго Совета, которая состоится 29 октября.
Также на комиссии по городскому хозяйству депутаты обсудили создание в Норильске туристско–информационного центра. Как пояснил Дмитрий Карасёв, центр будет сотрудничать с турпровайдерами, консультировать приезжающих туристов, рассказывать о действующих маршрутах и программах.
– Центр создаётся в рамках работы по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего туризма», деятельность ведётся совместно с агентством по туризму края в кластере «Арктический». Он откроется на базе одного из учреждений, подведомственных управлению культуры, которое на муниципальном уровне отвечает за эту работу, — отметил председатель комиссии.
Планируется, что новый центр будет тесно взаимодействовать с Агентством развития Норильска. Пока штат новой структуры ещё не набран, определяется необходимое количество сотрудников.

Татьяна Зачупейко
Фото Светланы Гуниной
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Норильские депутаты намерены выступить с инициативой об изменении правил рыболовства. Этот вопрос парламентарии обсудили на комиссии по городскому хозяйству.

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