[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Невредно знать

Так-то лучше

В следующем году ежемесячные выплаты из материнского капитала смогут получать больше семей.

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 305 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, в то время как согласно действующему законодательству требования к доходу – не более 1,5-кратной величины. Есть и ещё одно важное изменение. Если в настоящее время средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, то с 2020 года это право будет предоставлено до достижения вторым ребёнком возраста 3 лет. Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 12 365 рублей получают более 1,4 тысячи семей. Эти средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть потрачены на повседневные нужды семьи. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России, а также обратившись в Многофункциональный центр по месту жительства или территориальное управление ПФР.

Пресс–служба ОПФР по Красноярскому краю www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 305 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, в то время как согласно действующему законодательству требования к доходу – не более 1,5-кратной величины.Есть и ещё одно важное изменение. Если в настоящее время средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, то с 2020 года это право будет предоставлено до достижения вторым ребёнком возраста 3 лет.Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 12 365 рублей получают более 1,4 тысячи семей. Эти средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть потрачены на повседневные нужды семьи.Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России, а также обратившись в Многофункциональный центр по месту жительства или территориальное управление ПФР.

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