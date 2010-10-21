[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Город

27 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Транспорт на Севере всегда был ценен. Его берегли: несмотря на непролазные сугробы и калёные морозы, в умелых руках машины продолжали возить и людей, и грузы.

Товарищ мотор Первые транспортные средства в Норильск пришли вместе с геологами. В экспедицию 1925–1926 годов Николай Урванцев сотоварищи за 34 дня привёл из Дудинки в Норильск три гусеничных трактора «Рено» с гружёными санями. Машины, предназначенные для сельхозработ, были совершенно не приспособлены к условиям Заполярья: их брезентовые кабины не защищали от холодов и ветров. В 1935 году на строительстве комбината появились первые автомобили: ГАЗ–АА, ЗИС–5, самосвалы ЯС–3. Ни тёплых мастерских, ни нормальных гаражей ещё не было. Чтобы поменять рессоры на морозе, механики отогревали ключи на костре. В 1939 году вступили в строй первый тёплый гараж и маленькая ремонтная мастерская. Но с началом войны в Норильск полностью прекратился завоз запчастей и бензина. Техникам пришлось придумывать способы перевода двигателей машин на керосин и твёрдое топливо. А запчасти и даже свечи зажигания научились делать на месте. В навигацию 1944 года привезли порядка ста американских автомобилей: «Студебеккеры», «Шевроле», «Маки». Появились также отечественные автобусы и самосвалы. За 85 лет городской автопарк расширялся до нужд современного города. Сегодня в Норильске зарегистрировано свыше 42 тысяч единиц автотранспорта.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первые транспортные средства в Норильск пришли вместе с геологами. В экспедицию 1925–1926 годов Николай Урванцев сотоварищи за 34 дня привёл из Дудинки в Норильск три гусеничных трактора «Рено» с гружёными санями. Машины, предназначенные для сельхозработ, были совершенно не приспособлены к условиям Заполярья: их брезентовые кабины не защищали от холодов и ветров.В 1935 году на строительстве комбината появились первые автомобили: ГАЗ–АА, ЗИС–5, самосвалы ЯС–3. Ни тёплых мастерских, ни нормальных гаражей ещё не было. Чтобы поменять рессоры на морозе, механики отогревали ключи на костре. В 1939 году вступили в строй первый тёплый гараж и маленькая ремонтная мастерская. Но с началом войны в Норильск полностью прекратился завоз запчастей и бензина. Техникам пришлось придумывать способы перевода двигателей машин на керосин и твёрдое топливо. А запчасти и даже свечи зажигания научились делать на месте. В навигацию 1944 года привезли порядка ста американских автомобилей: «Студебеккеры», «Шевроле», «Маки». Появились также отечественные автобусы и самосвалы.За 85 лет городской автопарк расширялся до нужд современного города. Сегодня в Норильске зарегистрировано свыше 42 тысяч единиц автотранспорта.

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