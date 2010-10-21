[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Дороги

Дорожная копилка

Депутаты обсудили внесение изменений в программу «Развитие транспортной системы».

По программе уменьшаются средства муниципального дорожного фонда на 112,4 млн рублей и местного бюджета на 2,1 млн рублей, увеличивается краевая субсидия на 828 тысяч рублей на повышение оплаты труда отдельным категориям работников на 4,3% с 1 октября 2019 года. Также перераспределяются средства между мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2019–2021 годах. В частности, 23,8 млн рублей из дорожного фонда дополнительно выделят на содержание автодорог в связи со значительным удорожанием работ (договор с подрядной организацией был заключён на трёхлетний период). Почти 11 млн рублей планировалось потратить на обработку Ленинского проспекта восстанавливающим составом асфальтобетонного покрытия, но, поскольку объект находится на гарантии, эти работы не проводились. Около 1,5 млн рублей дополнительно выделяется на установку дорожных ограждений на трассе Норильск–Талнах по предписаниям полицейских. В результате торгов на ремонт тротуаров и бордюров, асфальтировку дворов и проездов, обустройство автобусных остановок, замену и ремонт опор освещения сэкономлено 1,9 млн рублей. Из программы исключают работы по реконструкции Юго–Западной объездной дороги на сумму более 82 млн рублей. На эти деньги планировалось отремонтировать пару мостов. Однако по первому объекту (в районе дамбы, по ул. Октябрьской) дважды не состоялся конкурс по выбору подрядчика, и его восстановлением займутся в 2020–2021 годах; позже решили отремонтировать и второй мост (на 7–м км) — в 2022–2023 годах. Дополнительные 59,7 млн рублей выделят «Автохозяйству» на приобретение 7 единиц техники — грузовой бортовой КамАЗ, комбинированную дорожную машину со щёточным и поливомоечным оборудованием, седельный тягач КамАЗ, низкорамный трал, фургон для перевозки грузов и пищевых продуктов, 2 бульдозера. Ими заменят изношенный транспорт. Кроме того, были рассмотрены корректировки других муниципальных программ в связи с повышением зарплаты отдельных категорий работников, экономией бюджетных средств в результате проведённых конкурсных процедур и перераспределением средств. В ходе обсуждения все предложенные изменения были одобрены членами комиссии по городскому хозяйству. Окончательное решение депутатский корпус примет на сессии 29 октября.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По программе уменьшаются средства муниципального дорожного фонда на 112,4 млн рублей и местного бюджета на 2,1 млн рублей, увеличивается краевая субсидия на 828 тысяч рублей на повышение оплаты труда отдельным категориям работников на 4,3% с 1 октября 2019 года.Также перераспределяются средства между мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2019–2021 годах. В частности, 23,8 млн рублей из дорожного фонда дополнительно выделят на содержание автодорог в связи со значительным удорожанием работ (договор с подрядной организацией был заключён на трёхлетний период). Почти 11 млн рублей планировалось потратить на обработку Ленинского проспекта восстанавливающим составом асфальтобетонного покрытия, но, поскольку объект находится на гарантии, эти работы не проводились. Около 1,5 млн рублей дополнительно выделяется на установку дорожных ограждений на трассе Норильск–Талнах по предписаниям полицейских. В результате торгов на ремонт тротуаров и бордюров, асфальтировку дворов и проездов, обустройство автобусных остановок, замену и ремонт опор освещения сэкономлено 1,9 млн рублей.Из программы исключают работы по реконструкции Юго–Западной объездной дороги на сумму более 82 млн рублей. На эти деньги планировалось отремонтировать пару мостов. Однако по первому объекту (в районе дамбы, по ул. Октябрьской) дважды не состоялся конкурс по выбору подрядчика, и его восстановлением займутся в 2020–2021 годах; позже решили отремонтировать и второй мост (на 7–м км) — в 2022–2023 годах.Дополнительные 59,7 млн рублей выделят «Автохозяйству» на приобретение 7 единиц техники — грузовой бортовой КамАЗ, комбинированную дорожную машину со щёточным и поливомоечным оборудованием, седельный тягач КамАЗ, низкорамный трал, фургон для перевозки грузов и пищевых продуктов, 2 бульдозера. Ими заменят изношенный транспорт.Кроме того, были рассмотрены корректировки других муниципальных программ в связи с повышением зарплаты отдельных категорий работников, экономией бюджетных средств в результате проведённых конкурсных процедур и перераспределением средств.В ходе обсуждения все предложенные изменения были одобрены членами комиссии по городскому хозяйству. Окончательное решение депутатский корпус примет на сессии 29 октября.

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