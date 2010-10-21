Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска.
В этом учебному году последний звонок для выпускников 9–х и 11–х классов прозвенит 23 мая. В этот же день школьники узнают, кто из них допущен к государственной итоговой аттестации. К слову, к итоговым экзаменам в этом году готовятся 2133 учеников девятых классов и 1308 11–классников. Ребята с ОВЗ, дети–инвалиды и инвалиды могут выбрать форму сдачи экзамена в виде ЕГЭ или ГВЭ.
По словам Ирины Когер, главного специалиста отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации города, перед тем как выйти на экзаменационную финишную прямую ЕГЭ, 11–классникам предстоит 4 декабря написать сочинение. Оно станет допуском к итоговой аттестации. Обязательными для 11–го класса традиционно являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные экзамены выпускники могут выбирать исходя из списка испытаний, необходимых для поступления в вузы.
Экзаменационная сессия начнётся 25 мая. В этот день школьники сдадут географию, литературу, информатику и информационно–коммуникационные технологии. 28 мая пройдёт экзамен по русскому, 1 июня — базовой и профильной математике, 4 июня — по истории и физике, а через четыре дня — по обществознанию и химии. 11 июня состоится письменный экзамен по иностранному языку. Завершится экзаменационный марафон 15 и 16 июня устным экзаменом по иностранному языку.
В девятом классе допуском к ГИА станет устное испытание по русскому языку, которое будет проходить с 14 по 16 февраля 2020 года. Школьникам предстоят четыре экзамена: два — определённых Министерством образования — по русскому языку и математике и два по выбору. 22 и 23 мая девятиклассники покажут свои знания иностранного языка. 26 мая пройдут экзамены по истории, физике, биологии и химии. 29 мая ребята сдадут обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию, а 30 мая — обществознание. На 2 июня запланирован экзамен по русскому языку. 5 июня школьники сдадут литературу, физику, информатику и ИКТ, географию и иностранные языки. Финальным испытанием будет экзамен по математике, который назначен на 9 июня.
Порядок прохождения государственной итоговой аттестации остаётся неизменным. Накануне экзамена ученики получают в своей школе пропуск, где указаны предмет ОГЭ/ЕГЭ, адрес, дата и время начала экзамена, код школы, где будут проходить испытания.
Добавим, проекты расписаний единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена опубликованы на федеральном портале нормативно–правовых актов regulation.gov.ruНаталья Санинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда