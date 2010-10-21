[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Быть молодым

Я б в маркшейдеры пошёл

Норильские старшеклассники побывали на руднике «Октябрьский».

Экскурсии на основные предприятия компании «Норникель» проводятся более 15 лет, в среднем по 56 посещений в год. Поездки нравятся всем школьникам без исключения, но особенно они по душе участникам конкурса «Мечтая о будущей карьере!», которые чётко понимают, в каком направлении они хотели бы развиваться дальше. Этот конкурс проводится компанией совместно с управлением общего и дошкольного образования городской администрации и Норильским государственным индустриальным институтом с 2009 года. В этот раз 22 старшеклассника с кураторами совершили выезд на один из старейших рудников Норильска — «Октябрьский», который был открыт 31 марта 1974 года и в этом году отпраздновал свой 45–й день рождения. «Октябрьский» до сих пор остаётся самым большим рудником в Евразии. Специалисты техотдела посчитали, что протяжённость подземных выработок рудника равноценна длине Московского метрополитена, а если собрать всю бетонную смесь, которую используют для укрепления проходки, то можно построить дорогу от Норильска до Парижа. После обязательного инструктажа по технике безопасности старшеклассники познакомились с профессиями горного инженера, маркшейдера, геолога, осмотрели ламповую и узнали о нюансах профессии ламповщицы, увидели новый операционный центр и оценили горную клеть, которая опускает горняков на различные горизонты рудника. На каждом из этапов экскурсии специалисты рассказывали школьникам об особенностях своей профессии, о том, как они в неё пришли, а также отвечали на многочисленные вопросы подростков. Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов, куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор», говорит, что не у каждого взрослого есть возможность побывать на каком–то предприятии, поскольку все они закрытые, режимные. Для школьников, особенно для тех, которые планируют свою профессиональную карьеру связать с Севером и компанией «Норникель», такие выезды большое подспорье, поскольку позволяют познакомиться с профессией и увидеть масштабы производства, а значит, сделать правильный выбор будущей специальности.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИННСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Экскурсии на основные предприятия компании «Норникель» проводятся более 15 лет, в среднем по 56 посещений в год. Поездки нравятся всем школьникам без исключения, но особенно они по душе участникам конкурса «Мечтая о будущей карьере!», которые чётко понимают, в каком направлении они хотели бы развиваться дальше. Этот конкурс проводится компанией совместно с управлением общего и дошкольного образования городской администрации и Норильским государственным индустриальным институтом с 2009 года.В этот раз 22 старшеклассника с кураторами совершили выезд на один из старейших рудников Норильска — «Октябрьский», который был открыт 31 марта 1974 года и в этом году отпраздновал свой 45–й день рождения. «Октябрьский» до сих пор остаётся самым большим рудником в Евразии. Специалисты техотдела посчитали, что протяжённость подземных выработок рудника равноценна длине Московского метрополитена, а если собрать всю бетонную смесь, которую используют для укрепления проходки, то можно построить дорогу от Норильска до Парижа.После обязательного инструктажа по технике безопасности старшеклассники познакомились с профессиями горного инженера, маркшейдера, геолога, осмотрели ламповую и узнали о нюансах профессии ламповщицы, увидели новый операционный центр и оценили горную клеть, которая опускает горняков на различные горизонты рудника. На каждом из этапов экскурсии специалисты рассказывали школьникам об особенностях своей профессии, о том, как они в неё пришли, а также отвечали на многочисленные вопросы подростков.Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов, куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор», говорит, что не у каждого взрослого есть возможность побывать на каком–то предприятии, поскольку все они закрытые, режимные. Для школьников, особенно для тех, которые планируют свою профессиональную карьеру связать с Севером и компанией «Норникель», такие выезды большое подспорье, поскольку позволяют познакомиться с профессией и увидеть масштабы производства, а значит, сделать правильный выбор будущей специальности.

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