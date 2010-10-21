[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Технопарк

Рабочая лошадка

На руднике «Комсомольский» успешно завершились опытно–промышленные испытания нового электровоза чешского производства.

Техника поступила на предприятие в марте, она предназначена для транспортировки горной массы. Перед горняками поставили задачу изучить возможности её применения на рудниках Заполярного филиала «Норникеля». Так как электровоз Ferrit прибыл на Север в базовой комплектации, норильчанам предстояло подогнать его характеристики под российские условия эксплуатации, в том числе под государственные технические стандарты. Только после этого машину можно было опробовать в реальных условиях. Шаг за шагом электровоз адаптировали к реалиям русского Заполярья. Горняки поработали над комфортностью кабины, улучшили её звукоизоляцию, внесли некоторые изменения в расположение органов управления и приборов и даже изменили эргономику кресла машиниста. Как сейчас шутят участники этого процесса — и. о. начальника участка внутришахтного транспорта рудника «Комсомольский» Владимир Сухарев и и. о. заместителя главного механика Евгений Мотыльков, – они полгода занимались изобретательством под землёй. Шутки шутками, но в результате вмешательства норильских инженеров в конструкцию импорт-ной машины удалось значительно облегчить работу машиниста. На электровозе пришлось переставить «рога» — технический токоприёмник, пантограф, который сначала вообще не походил к электросети рудника. – Надо отдать должное поставщикам: они очень внимательно прислушиваются к пожеланиям заказчика, — говорит Владимир Сухарев. — Сервис–инженеры по первому требованию приезжали в Норильск со своим инструментом и оборудованием для устранения недостатков. Но неполадок на самом деле было не так уж много — всё сделано добросовестно. Инженеры считают, что название фирмы Ferrit (железо) вполне может охарактеризовать свойства самого изделия — крепкое и надёжное. Под сплошным кожухом позади кабины располагаются процессоры, автоматизированные системы управления и программное обеспечение. Именно эти «мозги» выполняют указания машиниста и управляют двумя мощными электродвигателями, передавая информацию, в том числе с трёх видеокамер, на жёсткий диск. C компанией Ferrit, специализирующейся на производстве рельсового транспорта, подвесных транспортных систем и оборудования для горных выработок и подземных работ, норильчане познакомились несколько лет назад, когда первая дизельная машина этого производителя поступила на шахту «Скалистая». Потом была куплена вторая, за ней — машина зачистки водоотводных каналов, а теперь вот электровоз для откатки горной массы. Под стать электровозу оказался и состав. По словам Евгения Мотылькова, новое поколение вагонеток производства конструкторского бюро «Микрон» тоже отличается исключительной прочностью, долговечностью и удобством в эксплуатации. Благодаря оригинальной конструкции ходовой части колёсные пары не подвергаются перегрузкам на поворотах, а внутренняя часть цельного кузова выполнена с добавлением материала, препятствующего прилипанию породы и износу металла. Новый электровоз способен без особых усилий тянуть за собой двенадцать вагонеток вместо восьми. Кроме того, им можно управлять дистанционно. Машинист Александр Тачахов подаёт команды с пульта при погрузке в горной выработке и выгрузке в рудоспуске. – Это соответствует всем нормам промышленной безопасности, — говорит Александр Тачахов. — А когда у нас появится пульт с экраном, куда выводится изображение с бортовых видеокамер, я тем более буду во всеоружии. По результатам испытаний горняки составили самые положительные отзывы. Рассматривая применение чешских электровозов на предприятиях минерально–сырьевого комплекса, руководство «Норникеля» приняло решение о закупке ещё восьми агрегатов. До конца года они поступят на все рудники Заполярного филиала, в том числе три машины — на рудник «Комсомольский». Новый электровоз способен без особых усилий тянуть за собой двенадцать вагонеток вместо восьми. Кроме того, им можно управлять дистанционно. В тему

Прозрачность и открытость В Москве прошёл VIII экологический форум «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы». Организаторы форума — компания «Норникель», Экофонд Сибирского федерального университета и Научно–исследовательский институт проблем экологии. Пленарное заседание открыл статс–секретарь, вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса, и его роль в этом вопросе сложно переоценить. «Норникель» уже много лет строит свои отношения с властью исходя из принципов прозрачности и открытости и уже давно зарекомендовал себя надежным партнёром государства», — заявил он. В качестве примеров топ–менеджер назвал реализацию «Серного проекта» — масштабной экологической программы «Норникеля», которая по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология». Цель проекта — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75% к 2023 году, объём финансирования с 2019 по 2022 год — более 123 млрд рублей. За последние три года инвестиции «Норникеля» на охрану окружающей среды превысили 80 млрд рублей. Дмитрий Пристансков также напомнил о заключённом с Росприроднадзором соглашении, в соответствии с которым «Норникель» берёт на себя дополнительные финансовые обязательства по реализации экологических программ. В частности, компания совместно с федеральной службой намерена решать вопросы оснащения своих металлургических производств средствами измерения и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ. В Мурманской области реализуется программа модернизации производства на сумму 34 млрд рублей. Масштабные планы Правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Стороны намерены совместно работать над улучшением качества жизни в городах деятельности компании и над реализацией социальных проектов и программ в интересах жителей региона. Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ «Норникеля», которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, разрабатываются в соответствии с принципами социальной ответственности и ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, улучшение экологической ситуации в регионе. В фокусе партнёрства также находится создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес–направлений. С этой целью участники соглашения планируют реализовать совместные проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес–направлений — развитие туристической сферы (включая проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов. «Развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область — один из ключевых регионов для «Норникеля». Мы рады, что руководство области слышит представителей бизнеса и готово идти им навстречу. Такое сотрудничество — залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад за счёт улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры», — отметил в ходе торжественной церемонии подписания президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Техника поступила на предприятие в марте, она предназначена для транспортировки горной массы. Перед горняками поставили задачу изучить возможности её применения на рудниках Заполярного филиала «Норникеля». Так как электровоз Ferrit прибыл на Север в базовой комплектации, норильчанам предстояло подогнать его характеристики под российские условия эксплуатации, в том числе под государственные технические стандарты. Только после этого машину можно было опробовать в реальных условиях.Шаг за шагом электровоз адаптировали к реалиям русского Заполярья. Горняки поработали над комфортностью кабины, улучшили её звукоизоляцию, внесли некоторые изменения в расположение органов управления и приборов и даже изменили эргономику кресла машиниста. Как сейчас шутят участники этого процесса — и. о. начальника участка внутришахтного транспорта рудника «Комсомольский» Владимир Сухарев и и. о. заместителя главного механика Евгений Мотыльков, – они полгода занимались изобретательством под землёй.Шутки шутками, но в результате вмешательства норильских инженеров в конструкцию импорт-ной машины удалось значительно облегчить работу машиниста. На электровозе пришлось переставить «рога» — технический токоприёмник, пантограф, который сначала вообще не походил к электросети рудника.– Надо отдать должное поставщикам: они очень внимательно прислушиваются к пожеланиям заказчика, — говорит Владимир Сухарев. — Сервис–инженеры по первому требованию приезжали в Норильск со своим инструментом и оборудованием для устранения недостатков. Но неполадок на самом деле было не так уж много — всё сделано добросовестно.Инженеры считают, что название фирмы Ferrit (железо) вполне может охарактеризовать свойства самого изделия — крепкое и надёжное. Под сплошным кожухом позади кабины располагаются процессоры, автоматизированные системы управления и программное обеспечение. Именно эти «мозги» выполняют указания машиниста и управляют двумя мощными электродвигателями, передавая информацию, в том числе с трёх видеокамер, на жёсткий диск.C компанией Ferrit, специализирующейся на производстве рельсового транспорта, подвесных транспортных систем и оборудования для горных выработок и подземных работ, норильчане познакомились несколько лет назад, когда первая дизельная машина этого производителя поступила на шахту «Скалистая». Потом была куплена вторая, за ней — машина зачистки водоотводных каналов, а теперь вот электровоз для откатки горной массы.Под стать электровозу оказался и состав. По словам Евгения Мотылькова, новое поколение вагонеток производства конструкторского бюро «Микрон» тоже отличается исключительной прочностью, долговечностью и удобством в эксплуатации. Благодаря оригинальной конструкции ходовой части колёсные пары не подвергаются перегрузкам на поворотах, а внутренняя часть цельного кузова выполнена с добавлением материала, препятствующего прилипанию породы и износу металла.Новый электровоз способен без особых усилий тянуть за собой двенадцать вагонеток вместо восьми. Кроме того, им можно управлять дистанционно. Машинист Александр Тачахов подаёт команды с пульта при погрузке в горной выработке и выгрузке в рудоспуске.– Это соответствует всем нормам промышленной безопасности, — говорит Александр Тачахов. — А когда у нас появится пульт с экраном, куда выводится изображение с бортовых видеокамер, я тем более буду во всеоружии.По результатам испытаний горняки составили самые положительные отзывы. Рассматривая применение чешских электровозов на предприятиях минерально–сырьевого комплекса, руководство «Норникеля» приняло решение о закупке ещё восьми агрегатов. До конца года они поступят на все рудники Заполярного филиала, в том числе три машины — на рудник «Комсомольский».

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