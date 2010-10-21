[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Ремонты

А мы по шпалам, опять по шпалам

Этим летом специалисты «Норильсктрансремонта» отремонтировали 175 километров Норильской железной дороги.

Для путейцев «Норильск-трансремонта» ежегодные летние ремонты железнодорожного полотна — обычная работа. Тяжёлая, но очень нужная. Ведь «железка» протяжённостью всего 360 километров связывает не только Дудинский порт с предприятиями Заполярного филиала, но и рудники, фабрики и заводы между собой, а значит, всегда должна быть в исправном состоянии. Самая северная железная дорога начала своё существование ещё в 1936 году, когда была сооружена ветка узкоколейки от пристани на реке Норильской до строившихся рудников под горой Шмидтихой. В том же году в основном силами заключённых Норильлага начато строительство 114–километровой узкоколейки от села Дудинка на Енисее. Весной 1937 года по ней уже прошёл первый поезд. На широкую колею она была «перешита» в 1947–1953 годах, частично пройдя по новой, более короткой трассе. Норильская железная дорога и сегодня не потеряла своей ценности — это стратегический объект: по ней перевозят не только технологические, но и другие грузы, необходимые для стабильной жизнедеятельности города и Заполярного филиала. Простои и задержки очень дорого обходятся, поэтому по–прежнему её необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Так что работа путейцев «Норильстрансремонта» очень важна для всей технологической цепочки Норильского промрайона. – Особенности наших железнодорожных путей не только в возрасте — всё таки 83 года не шутка, — но и в том, что они пролегают по вечной мерзлоте, а это значит, что весной и летом «плывут», — рассказывает Шахин Ханбала оглы Манафов, начальник участка по ремонту железнодорожных путей. — Так что летом, как и у всех ремонтников, у нас горячая пора: спешим до сентября всё закончить. Меняем и «перешиваем» рельсы, там, где требуется – выправляем и поднимаем. Исправный путь — залог безопасного движения. Год на год не приходится: этим летом ремонтировать пришлось в общей сложности 175 километров, из них 18 — капитально, когда приводили в порядок не только подъездные пути, но и основание дороги. Также на собственных, «Норильсктрансремонта», деповских путях было заменено четыре стрелочных перевода и 125 метров пути. Конечно, в ремонте участвуют специалисты и «НТР», и Предприятия технологического транспорта, а также подрядных организаций. Кроме того, «Норильск-трансремонт» привлекает помощников — сезонных рабочих с материка и вахтовиков. Этим летом на северных путях вместе с ремонтниками «НТР» трудились 30 сезонных рабочих с материка и 20 вахтовиков с Ямала. – Помимо этого, летом проводились ремонты на станциях «Алыкель», «Вологочан» и «Разрез», где полностью поменяли три с половиной километра пути, — продолжает разговор Радик Рахматуллин, старший мастер участка по ремонту пути. — Также дополнительно к плану пришлось отремонтировать 150 метров пути в Дудинке, закрытых по решению «Ростехнадзора», ведь участки, по которым перевозятся взрывчатые вещества, или подкрановые пути вместе с кранами стоят на особом контроле. Но мы достойно справились с поставленной задачей: у заказчика претензий нет, пути вновь доступны для перевозки грузов. Сегодня уже можно сказать, что наша железная дорога вновь готова к эксплуатации в очередной осенне–зимний период. Просевшие грунты восстановлены, подъездные и главные пути приведены в порядок, и ревизоры Заполярного филиала дали своё добро. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, летняя страда завершилась, но у ремонтников перерывов в работе нет. Впереди зима, какой она будет — трудно сказать. Если тёплой и снежной, значит, пурги и заносы на путях, и ремонтникам опять нельзя расслабляться. А если ударят трескучие морозы – это тоже сплошные трудности: иногда, в особенно лютые холода, даже стальные рельсы лопаются, что уж говорить про всё остальное. Но это впереди. А сегодня работа идёт на железнодорожном участке медный завод — шлакотвал протяжённостью 100 метров. Необходимо привести в порядок железнодорожные пути к плавильному цеху, не нарушая технологию вывоза расплавленного шлака. Конечно же, ремонтники, как всегда, сделают всё качественно и в срок. 175 километров путей в общей сложности, из них 18 — капитально, было отремонтировано этим летом на норильской железной дороге. В тему Груз с плеч «Норникель» впервые провёл презентацию экзоскелетного комплекса, который по достоинству оценили в «Норильскремонте». Это устройство разработано R&D–подразделением «Цифровая лаборатория» в партнёрстве с Юго–Западным государственным университетом (ЮЗГУ) на специальном тестовом полигоне в Курске. Промышленные экзоскелеты создают для работы в тяжёлых условиях. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, повысить производственную эффективность. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъёме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя во время работы с инструментами массой до 15 кг. В данный момент в разработке находится 10 образцов. Присутствующий на презентации заместитель главного инженера — главный технолог производственного объединения «Норильскремонт» Виктор Диконенко поделился с коллегами опытом применения экзоскелетов на практике: «Идея экзоскелетов возникла примерно полтора года назад, когда потребовалось найти эффективные инструменты для ремонта одной из линий цементного завода. Во время испытаний при погрузочно–разгрузочных работах, монтаже металлоконструкций и выполнении операций с использованием тяжёлого ручного инструмента экзоскелеты зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Кроме того, мы попробовали использовать это устройство при стыковке труб в очень тесном помещении, когда нельзя поставить подпорку. Обычно в таких ситуациях на помощь призывается техника, что всегда затратно, а надев экзоскелет, подобную операцию можно проделать легко». Стоит отметить, что по итогам испытаний базовый модуль дополняется новыми деталями, например, манжетами для крепления, датчиками освещённости, массы груза, ГЛОНАСС. Разработчики уверены, что применение экзоскелета значительно повысит эффективность производства и станет новым этапом в развитии сферы промышленной безопасности. В режиме нон–стоп Для обслуживания и ремонта всех контрольно–измерительных приборов и автоматики Талнахской обогатительной фабрики в «Норильск-автоматике» создано специальное подразделение. В августе, согласно концепции трансформации ремонтной деятельности, в состав ремонтно–наладочного управления меж-отраслевого производственного объединения «Норильскавтоматика», вошёл участок по ремонту и обслуживанию КИПиА Талнахской обогатительной фабрики. Основная задача участка, а это 26 слесарей по КИПиА и слесарей–ремонтников, — поддержание в работоспособном состоянии огромного парка контрольно–измерительных приборов и автоматики во всех цехах ТОФ. Подразделение это небольшое, но задачи перед ним стоят серьёзные — совсем недавно на фабрике реализовали проект ТОФ–РФ 2ПК, в рамках которого было смонтировано большое количество самого современного технологического оборудования, оснащённого огромным числом контрольно–измерительных приборов и автоматики. «Специалисты участка работают в круглосуточном режиме, как и фабрика, — рассказал Данил Данилов, и. о. начальника участка. — Это необходимость, обусловленная наличием оборудования, от которого напрямую зависит работа всего предприятия, поэтому помимо дневного персонала, обслуживающего почти три тысячи приборов, есть ещё и дежурный, оперативно устраняющий все возникающие неисправности. Это самые квалифицированные и опытные слесари по КИПиА, разбирающиеся в технологическом процессе не хуже технологов». «В скором времени на ТОФ начнётся реконструкция с запуском третьего пускового комплекса, следовательно, вырастет и число обслуживаемых участком приборов, а пока наши специалисты принимают активное участие в анализе проектной документации, внося свои предложения по оборудованию, которое им предстоит обслуживать», — пояснил Игорь Рыжков, мастер участка.

Лариса Стецевич Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для путейцев «Норильск-трансремонта» ежегодные летние ремонты железнодорожного полотна — обычная работа. Тяжёлая, но очень нужная. Ведь «железка» протяжённостью всего 360 километров связывает не только Дудинский порт с предприятиями Заполярного филиала, но и рудники, фабрики и заводы между собой, а значит, всегда должна быть в исправном состоянии.Самая северная железная дорога начала своё существование ещё в 1936 году, когда была сооружена ветка узкоколейки от пристани на реке Норильской до строившихся рудников под горой Шмидтихой. В том же году в основном силами заключённых Норильлага начато строительство 114–километровой узкоколейки от села Дудинка на Енисее. Весной 1937 года по ней уже прошёл первый поезд. На широкую колею она была «перешита» в 1947–1953 годах, частично пройдя по новой, более короткой трассе. Норильская железная дорога и сегодня не потеряла своей ценности — это стратегический объект: по ней перевозят не только технологические, но и другие грузы, необходимые для стабильной жизнедеятельности города и Заполярного филиала. Простои и задержки очень дорого обходятся, поэтому по–прежнему её необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Так что работа путейцев «Норильстрансремонта» очень важна для всей технологической цепочки Норильского промрайона.– Особенности наших железнодорожных путей не только в возрасте — всё таки 83 года не шутка, — но и в том, что они пролегают по вечной мерзлоте, а это значит, что весной и летом «плывут», — рассказывает Шахин Ханбала оглы Манафов, начальник участка по ремонту железнодорожных путей. — Так что летом, как и у всех ремонтников, у нас горячая пора: спешим до сентября всё закончить. Меняем и «перешиваем» рельсы, там, где требуется – выправляем и поднимаем. Исправный путь — залог безопасного движения.Год на год не приходится: этим летом ремонтировать пришлось в общей сложности 175 километров, из них 18 — капитально, когда приводили в порядок не только подъездные пути, но и основание дороги. Также на собственных, «Норильсктрансремонта», деповских путях было заменено четыре стрелочных перевода и 125 метров пути. Конечно, в ремонте участвуют специалисты и «НТР», и Предприятия технологического транспорта, а также подрядных организаций.Кроме того, «Норильск-трансремонт» привлекает помощников — сезонных рабочих с материка и вахтовиков. Этим летом на северных путях вместе с ремонтниками «НТР» трудились 30 сезонных рабочих с материка и 20 вахтовиков с Ямала.– Помимо этого, летом проводились ремонты на станциях «Алыкель», «Вологочан» и «Разрез», где полностью поменяли три с половиной километра пути, — продолжает разговор Радик Рахматуллин, старший мастер участка по ремонту пути. — Также дополнительно к плану пришлось отремонтировать 150 метров пути в Дудинке, закрытых по решению «Ростехнадзора», ведь участки, по которым перевозятся взрывчатые вещества, или подкрановые пути вместе с кранами стоят на особом контроле. Но мы достойно справились с поставленной задачей: у заказчика претензий нет, пути вновь доступны для перевозки грузов.Сегодня уже можно сказать, что наша железная дорога вновь готова к эксплуатации в очередной осенне–зимний период. Просевшие грунты восстановлены, подъездные и главные пути приведены в порядок, и ревизоры Заполярного филиала дали своё добро.Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, летняя страда завершилась, но у ремонтников перерывов в работе нет. Впереди зима, какой она будет — трудно сказать. Если тёплой и снежной, значит, пурги и заносы на путях, и ремонтникам опять нельзя расслабляться. А если ударят трескучие морозы – это тоже сплошные трудности: иногда, в особенно лютые холода, даже стальные рельсы лопаются, что уж говорить про всё остальное. Но это впереди. А сегодня работа идёт на железнодорожном участке медный завод — шлакотвал протяжённостью 100 метров. Необходимо привести в порядок железнодорожные пути к плавильному цеху, не нарушая технологию вывоза расплавленного шлака. Конечно же, ремонтники, как всегда, сделают всё качественно и в срок.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















