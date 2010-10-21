[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Есть повод

Экипаж машины боевой

День автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, изначально был учреждён как профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Сегодня мы решили рассказать о буднях водителя неотложки. Особенностями этой непростой работы с «Заполяркой» поделился Николай Лозинский, который почти 20 лет за рулём норильской скорой.

Николай Лозинский • Ежесменно на 12–часовое дежурство в Норильске выходят 19 машин скорой помощи: 11 — в Центральном районе, 5 — в Талнахе и 3 — в Кайеркане. • В составе скорой в Центральном районе Норильска работают две реанимационные бригады, две кардиологические, одна детская, одна психиатрическая, три врачебные и две фельдшерские. • На вооружении Норильской станции скорой помощи, в двух её подразделениях — медицинской техники и в самой неотложке, — находится около 100 автомобилей различных марок. Всю эту технику обслуживают около 150 человек — водители, механики, автослесари, мотористы, сварщики и другие специалисты. – Николай Михайлович, работа в скорой помощи всегда считалась престижной. Сохранилось ли это качество сегодня? – Безусловно. Об этом мало кто задумывается, но до сих пор, когда ты говоришь, что работаешь на скорой, это вызывает уважение. Особенно в Норильске. Скорая помощь на учениях экстренных служб – Почему именно здесь? – В нашем городе атмосфера особенная. Мне кажется, глубокое уважение к медикам у нас сохранилось ещё со времён Норильлага. Тогда и гражданское население, и заключённые, включая уголовников, относились к врачам с большим уважением. Так и сейчас. – Это проявляется и на дорогах? – Да, в том числе. Когда едешь на срочный вызов и очень торопишься, дорогу уступают практически все. – В работе водителя скорой существуют какие–то особенности? – Начнём с того, что я не просто водитель, я — водитель в составе бригады скорой помощи. Своего рода член оперативной группы, в которой у меня есть пусть небольшие, но свои обязанности. При необходимости я помогаю медикам транспортировать больных, размещать в салоне детей, контролирую подключение медицинского оборудования к бортовой сети. Это не так просто, как может показаться, — попробуйте донести носилки с пациентом с верхнего этажа дома по тесным лестничным пролётам так, чтобы не доставить ему лишней боли и неудобств. То же самое касается перевозки. Иногда приходится везти тяжёлых больных или раненых. Их надо и в больницу доставить как можно скорее, и не растрясти по дороге — тут особая сноровка нужна. Салон всегда укомплектован медтехникой – Сноровка, наверное, приобретается с годами? – Конечно. Но к нам изначально берут не всех и за руль скорой сажают не сразу. На работу принимают водителей 1–го и 2–го классов — не ниже. Это подразумевает наличие определённого профессионального минимума: водительские категории В, С с трёхлетним безаварийным стажем работы без дисциплинарных взысканий — это 2–й класс, к нему дополнительно категории D, Е и ещё два года без замечаний — это уже 1–й класс. (Категория В — легковые автомобили, С — грузовые, D — автобусы, Е — автомобили с прицепом. — Прим. редакции). Молодым и горячим получить такую квалификацию быстро удаётся нечасто, поэтому на скорой работают люди, как правило, уже зрелые. Да и тем приходится проходить стажировку внутри нашего предприятия. Салон всегда укомплектован медтехникой – А в чём заключается дополнительная подготовка? – У нас существует отдельное подразделение общего медицинского транспорта. Ездим по разным хозяйственным и административным делам с сотрудниками медицинских учреждений Норильска. Так вот прежде чем водитель попадет на скорую, его на некоторое время определяют в это подразделение. Одновременно он изучает особенности работы на скорой помощи. – Какие тут могут быть особенности, кроме аккуратности в езде? – Прежде всего это нормативный минимум работы со спецсигналами. Нужно знать, как вести себя на дороге, в потоке машин, когда едешь с проблесковыми маяками и сиреной. Машину в данном случае обязаны пропустить, но это не значит, что с мигалками можно лететь напролом. Тут тоже нужна осмотрительность, иначе и на вызов не доедешь, и сам станешь пациентом. – Жаловаться на технику приходится? – Машины скорой помощи у нас в порядке — все не старше пяти лет. Есть и собственная ремонтная база с небольшими моторным, агрегатным, сварочным цехами. Как только нормативный срок эксплуатации скорой выходит, мы передаём машину в подразделение медтранспорта. Да и руководство нас не забывает — только что пришёл новенький медицинский КамАЗ, уже получаем на него госномера. С нашими погодными условиями на вызов можно и не доехать или, наоборот, не доставить пациента в больницу. Случаи, когда приходится на помощь одной машине отправлять другую, у нас нередки. Например, во время метели, когда везут пациента из Кайеркана, мы, бывает, отправляем свою машину из Норильска навстречу скорой районной подстанции. На месте ДТП скорая должна быть первой – Случаются массовые выезды на какие–нибудь происшествия? – Самым массовым «происшествием» в нашей практике является какой–нибудь грипп после отпуска. Как норильчане возвращаются с материка, так начинают повально температурить, чихать и болеть — вот тогда нам приходится поездить. – Не беспокоит постоянное соседство с недугами, травмами, трагедиями? – Мы люди привычные. Почти за двадцать лет работы на скорой всякое довелось повидать. Это во–первых, а во–вторых — свою работу надо чётко исполнять. Тут не до вздохов.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Безусловно. Об этом мало кто задумывается, но до сих пор, когда ты говоришь, что работаешь на скорой, это вызывает уважение. Особенно в Норильске.– В нашем городе атмосфера особенная. Мне кажется, глубокое уважение к медикам у нас сохранилось ещё со времён Норильлага. Тогда и гражданское население, и заключённые, включая уголовников, относились к врачам с большим уважением. Так и сейчас.– Да, в том числе. Когда едешь на срочный вызов и очень торопишься, дорогу уступают практически все.– Начнём с того, что я не просто водитель, я — водитель в составе бригады скорой помощи. Своего рода член оперативной группы, в которой у меня есть пусть небольшие, но свои обязанности. При необходимости я помогаю медикам транспортировать больных, размещать в салоне детей, контролирую подключение медицинского оборудования к бортовой сети. Это не так просто, как может показаться, — попробуйте донести носилки с пациентом с верхнего этажа дома по тесным лестничным пролётам так, чтобы не доставить ему лишней боли и неудобств.То же самое касается перевозки. Иногда приходится везти тяжёлых больных или раненых. Их надо и в больницу доставить как можно скорее, и не растрясти по дороге — тут особая сноровка нужна.– Конечно. Но к нам изначально берут не всех и за руль скорой сажают не сразу. На работу принимают водителей 1–го и 2–го классов — не ниже. Это подразумевает наличие определённого профессионального минимума: водительские категории В, С с трёхлетним безаварийным стажем работы без дисциплинарных взысканий — это 2–й класс, к нему дополнительно категории D, Е и ещё два года без замечаний — это уже 1–й класс. (Категория В — легковые автомобили, С — грузовые, D — автобусы, Е — автомобили с прицепом. — Прим. редакции). Молодым и горячим получить такую квалификацию быстро удаётся нечасто, поэтому на скорой работают люди, как правило, уже зрелые. Да и тем приходится проходить стажировку внутри нашего предприятия.– У нас существует отдельное подразделение общего медицинского транспорта. Ездим по разным хозяйственным и административным делам с сотрудниками медицинских учреждений Норильска. Так вот прежде чем водитель попадет на скорую, его на некоторое время определяют в это подразделение. Одновременно он изучает особенности работы на скорой помощи.– Прежде всего это нормативный минимум работы со спецсигналами. Нужно знать, как вести себя на дороге, в потоке машин, когда едешь с проблесковыми маяками и сиреной. Машину в данном случае обязаны пропустить, но это не значит, что с мигалками можно лететь напролом. Тут тоже нужна осмотрительность, иначе и на вызов не доедешь, и сам станешь пациентом.– Машины скорой помощи у нас в порядке — все не старше пяти лет. Есть и собственная ремонтная база с небольшими моторным, агрегатным, сварочным цехами. Как только нормативный срок эксплуатации скорой выходит, мы передаём машину в подразделение медтранспорта. Да и руководство нас не забывает — только что пришёл новенький медицинский КамАЗ, уже получаем на него госномера. С нашими погодными условиями на вызов можно и не доехать или, наоборот, не доставить пациента в больницу. Случаи, когда приходится на помощь одной машине отправлять другую, у нас нередки. Например, во время метели, когда везут пациента из Кайеркана, мы, бывает, отправляем свою машину из Норильска навстречу скорой районной подстанции.– Самым массовым «происшествием» в нашей практике является какой–нибудь грипп после отпуска. Как норильчане возвращаются с материка, так начинают повально температурить, чихать и болеть — вот тогда нам приходится поездить.– Мы люди привычные. Почти за двадцать лет работы на скорой всякое довелось повидать. Это во–первых, а во–вторых — свою работу надо чётко исполнять. Тут не до вздохов.

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