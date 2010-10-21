[Индекс номера 162 (25.10.2019)]

 Есть повод 
Экипаж машины боевой

День автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, изначально был учреждён как профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Сегодня мы решили рассказать о буднях водителя неотложки. Особенностями этой непростой работы с «Заполяркой» поделился Николай Лозинский, который почти 20 лет за рулём норильской скорой.
Николай Лозинский
• Ежесменно на 12–часовое дежурство в Норильске выходят 19 машин скорой помощи:
11 — в Центральном районе, 5 — в Талнахе и 3 — в Кайеркане.
• В составе скорой в Центральном районе Норильска работают две реанимационные бригады, две кардиологические, одна детская, одна психиатрическая, три врачебные и две фельдшерские.
• На вооружении Норильской станции скорой помощи, в двух её подразделениях — медицинской техники и в самой неотложке, — находится около 100 автомобилей различных марок. Всю эту технику обслуживают около 150 человек — водители, механики, автослесари, мотористы, сварщики и другие специалисты.
Николай Михайлович, работа в скорой помощи всегда считалась престижной. Сохранилось ли это качество сегодня?
– Безусловно. Об этом мало кто задумывается, но до сих пор, когда ты говоришь, что работаешь на скорой, это вызывает уважение. Особенно в Норильске.
Скорая помощь на учениях экстренных служб
Почему именно здесь?
– В нашем городе атмосфера особенная. Мне кажется, глубокое уважение к медикам у нас сохранилось ещё со времён Норильлага. Тогда и гражданское население, и заключённые, включая уголовников, относились к врачам с большим уважением. Так и сейчас.
Это проявляется и на дорогах?
– Да, в том числе. Когда едешь на срочный вызов и очень торопишься, дорогу уступают практически все.
В работе водителя скорой существуют какие–то особенности?
– Начнём с того, что я не просто водитель, я — водитель в составе бригады скорой помощи. Своего рода член оперативной группы, в которой у меня есть пусть небольшие, но свои обязанности. При необходимости я помогаю медикам транспортировать больных, размещать в салоне детей, контролирую подключение медицинского оборудования к бортовой сети. Это не так просто, как может показаться, — попробуйте донести носилки с пациентом с верхнего этажа дома по тесным лестничным пролётам так, чтобы не доставить ему лишней боли и неудобств.
То же самое касается перевозки. Иногда приходится везти тяжёлых больных или раненых. Их надо и в больницу доставить как можно скорее, и не растрясти по дороге — тут особая сноровка нужна.
Салон всегда укомплектован медтехникой
Сноровка, наверное, приобретается с годами?
– Конечно. Но к нам изначально берут не всех и за руль скорой сажают не сразу. На работу принимают водителей 1–го и 2–го классов — не ниже. Это подразумевает наличие определённого профессионального минимума: водительские категории В, С с трёхлетним безаварийным стажем работы без дисциплинарных взысканий — это 2–й класс, к нему дополнительно категории D, Е и ещё два года без замечаний — это уже 1–й класс. (Категория В — легковые автомобили, С — грузовые, D — автобусы, Е — автомобили с прицепом. — Прим. редакции). Молодым и горячим получить такую квалификацию быстро удаётся нечасто, поэтому на скорой работают люди, как правило, уже зрелые. Да и тем приходится проходить стажировку внутри нашего предприятия.
Салон всегда укомплектован медтехникой
А в чём заключается дополнительная подготовка?
– У нас существует отдельное подразделение общего медицинского транспорта. Ездим по разным хозяйственным и административным делам с сотрудниками медицинских учреждений Норильска. Так вот прежде чем водитель попадет на скорую, его на некоторое время определяют в это подразделение. Одновременно он изучает особенности работы на скорой помощи.
Какие тут могут быть особенности, кроме аккуратности в езде?
– Прежде всего это нормативный минимум работы со спецсигналами. Нужно знать, как вести себя на дороге, в потоке машин, когда едешь с проблесковыми маяками и сиреной. Машину в данном случае обязаны пропустить, но это не значит, что с мигалками можно лететь напролом. Тут тоже нужна осмотрительность, иначе и на вызов не доедешь, и сам станешь пациентом.
Жаловаться на технику приходится?
– Машины скорой помощи у нас в порядке — все не старше пяти лет. Есть и собственная ремонтная база с небольшими моторным, агрегатным, сварочным цехами. Как только нормативный срок эксплуатации скорой выходит, мы передаём машину в подразделение медтранспорта. Да и руководство нас не забывает — только что пришёл новенький медицинский КамАЗ, уже получаем на него госномера. С нашими погодными условиями на вызов можно и не доехать или, наоборот, не доставить пациента в больницу. Случаи, когда приходится на помощь одной машине отправлять другую, у нас нередки. Например, во время метели, когда везут пациента из Кайеркана, мы, бывает, отправляем свою машину из Норильска навстречу скорой районной подстанции.
На месте ДТП скорая должна быть первой
Случаются массовые выезды на какие–нибудь происшествия?
– Самым массовым «происшествием» в нашей практике является какой–нибудь грипп после отпуска. Как норильчане возвращаются с материка, так начинают повально температурить, чихать и болеть — вот тогда нам приходится поездить.
Не беспокоит постоянное соседство с недугами, травмами, трагедиями?
– Мы люди привычные. Почти за двадцать лет работы на скорой всякое довелось повидать. Это во–первых, а во–вторых — свою работу надо чётко исполнять. Тут не до вздохов.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Владимира МАКУШКИНА
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Есть повод 
День автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, изначально был учреждён как профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Сегодня мы решили рассказать о буднях водителя неотложки. Особенностями этой непростой работы с «Заполяркой» поделился Николай Лозинский, который почти 20 лет за рулём норильской скорой.

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