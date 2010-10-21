[Индекс номера 162 (25.10.2019)]



Культпоход

Такое кино

В Министерстве культуры решили создать «доску позора», в которую будут попадать так называемые киножулики. Это режиссёры и продюсеры, получившие господдержку на создание фильмов, но не вернувшие средства или вовсе не снявшие свои работы.







Жуликам бой Об этой инициативе глава российского Минкульта Владимир Мединский рассказал Владимиру Путину во время встречи с выдающимися выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии, передаёт газета «Труд». Как пишет издание, накануне общения с президентом Мединский сообщил, что ведомство вместе с Фондом кино решило изменить «недостаточно ответственный» подход к государственным средствам в отечественном кинематографе. Будет запущена открытая база данных о господдержке производства кино в стране. А деятели, которые окажутся на «доске позора», больше не получат финансовой помощи от государства, пока не вернут взятые ранее средства. Причина такого отношения в том, что подобные «киножулики» дискредитируют отрасль и не дают нормально работать эффективным продюсерам, приводит «Труд» слова главы российского Минкульта Владимира Мединского.





Это фиаско Газета.ру сообщила, что Министерство культуры России уже опубликовало список компаний, которые не возместили возвратную часть государственных денег после съёмок фильмов. Больше всего средств от ведомства и Фонда кино получил фильм «Герой» (2016) с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа Арт Студио» выделили на его производство 110 млн рублей возвратных средств и 30 млн рублей безвозвратных. Вторым среди должников оказался фэнтезийный боевик «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником и Любовью Аксёновой. Уточняется, что компания «Спутник» получила от Фонда кино 55 млн рублей возвратных и 35 млн безвозвратных госсредств. По 40 млн рублей Фонду кино и Министерству культуры задолжали проекты «Дед Мороз. Битва магов» (компания «Ангел») и «Рок анд роад» (продюсерский центр «Кинотун»). Также издание пишет, что в базе данных ЕАИС (Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах) содержится информация о 528 фильмах и 258 компаниях, получивших государственную поддержку. Лидером стала «СТВ» Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 года 24 проекта. На их производство было выделено 385 млн рублей возвратных и 1,7 млрд безвозвратных средств. Крупнейшими по объёмам госфинансирования также стали мультипликационная студия «Визарт фильм» (300 млн рублей возвратных и 360 млн рублей безвозвратных денег), «Тритэ», получившая на производство пяти фильмов 50 млн рублей возвратных и более 1,5 млрд рублей безвозвратных госсредств, а также «Энджой Мувиз» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов — 115 млн рублей возвратных и 410 млн рублей безвозвратных на восемь картин. «К 1 января в список будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку Министерства культуры с 2008 года. До 2008 года, к сожалению, статистики не хватает. Эта база делается в интересах налогоплательщиков. Проект даст понимание продюсерам и режиссёрам, собрали ли они аудиторию, и что необходимо сделать для более успешного проката. Фонд кино за прошлый год вернул почти 700 млн рублей госсредств, осталось вернуть ещё 300–400 млн», — приводит слова Мединского Газета.ру.





Системный подход Российские режиссёры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС, пишет РИА «Новости». По словам режиссёра Алексея Учителя, самым популярным приложением у создателей фильмов является на данный момент ЕАИС. «Когда выходят картины, мы как сумасшедшие каждую секунду нажимаем, проверяем, потому что в онлайне видишь, сколько продано билетов и какой у тебя результат», — рассказал он журналистам. Режиссёр считает, что создание открытой базы данных является очень важным делом. Во–первых, это даёт возможность увидеть реальность того, что происходит в российском кинематографе. Во–вторых, это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество. Режиссёр Владимир Хотиненко также положительно отозвался о базе данных. «Это очень внятная, лаконичная программа для анализа кинопроцесса. Думаю, она будет полезна всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности — очень хорошая, гибкая, замечательная система», — сообщил Хотиненко журналистам, отметив, что система ещё не до конца доработана.



Фильм, фильм, фильм Издание «Новые Известия» приводит слова режиссёра и продюсера Алексея Красовского по этому вопросу: «Если бы я был министром культуры, я бы вообще поддерживал только дебютантов. Все остальные должны доказывать свою состоятельность в банках и других структурах. Если вы хотите снимать кино, сделайте свой проект коммерческим — так, как это происходит во всём мире. Так, как это доказывают производители любых других продуктов на рынке. Я не стал бы выделять кино, потому что мы привыкли жить слишком хорошо и безбедно все эти годы. В этом смысле государство избаловало кинодеятелей. Но такого никогда не будет. Будет дурдом, который был раньше. Очевидно, что все средства получат семь студий, лояльных к государству и снимающих патриотическое кино про войну, которое, как мы знаем, собирает деньги хорошо». Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «ЗП» Я вспоминаю детство, когда по телевизору в основном крутили иностранные фильмы: крутые боевики, действительно смешные комедии, классные сериалы. Они, как глоток свежего воздуха, дарили нам радость и какие–никакие жизненные ориентиры. Мне, ребёнку, было неважно, кто их снимает и какой посыл они в себе несут. Их просто было интересно и приятно смотреть. Сегодня многое изменилось. Отечественная киноиндустрия, пришедшая в упадок аккурат с развалом СССР, возвращается на экраны. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, с другой — многие наши киношники берут не качеством, а количеством. И в этом вся беда. На «Кинопоиске», крупнейшем русскоязычном интернет–сервисе о кино, приведён рейтинг худших российских фильмов, составленный по результатам голосования посетителей сайта. Из 20 кинолент восемь вышли на экраны за последние пять лет. Лидирует в антирейтинге «Кавказская пленница». Не пугайтесь, не всеми любимая картина Леонида Гайдая, нет. Этот ремейк, а точнее сказать — недоразумение, был снят малоизвестным режиссёром Максимом Воронковым. При бюджете в 3,5 млн долларов и, в общем–то, неплохим актёрским составом он собрал в прокате около 180 тысяч долларов. не помогла даже серьёзная рекламная кампания. На сайте того же «Кинопоиска» фильм получил одну звезду из десяти — худший результат и представить сложно. Начитавшись отзывов об этом «шедевре», я так и не смог заставить себя посмотреть его хотя бы из любопытства. Но будем объективны, провалы случаются у всех, даже самых успешных и авторитетных режиссёров. Никому ведь не гарантировано, тем более сейчас, когда каждый второй зритель мнит себя кинокритиком, что публика проникнется глубоким творческим посылом или хотя бы поймёт юмор. И вот случилось то, что рано или поздно должно было случиться, поскольку терпеть это стало просто невозможно. Отныне Минкульт решил публично пороть разгильдяев от киноиндустрии, выставляя их на «доску позора». Но не спешите радоваться: увы, бездарные фильмы по–прежнему будут выходить. На «культурную» вендетту будут обречены те кинокомпании, которые, получив государственную поддержку, не смогут «отбить» в прокате эти деньги. Или же те режиссёры, которые, не закончив работу, вовсе оставили зрителя без права на какую–либо оценку. А деньги–то они получили — от государства... И чем в таком случае отличаются эти люди от мошенников? Ничем. Абсолютно. Они не просто не выполняют доверенную им работу, но и, говоря специфической терминологией, ведут подрывную деятельность. «Как?» — спросите вы. А так, что зарубежное кино, о котором я писал в самом начале, ещё долго будет доминировать на наших теле– и киноэкранах. Это не плохо и не хорошо. Это факт, который, учитывая вновь возросший интерес к патриотической риторике, смотрится странно. При этом хочу подчеркнуть, лично я прекрасно понимаю, что кино, тем более если оно качественное, — это в первую очередь искусство, которое любой нормальный человек должен соответственно воспринимать. Просто уж совсем надоело смотреть, как американцы постоянно спасают мир от инопланетян и зомби: наши десантники, уверен, могли бы справиться с этим не хуже. Только, прошу, не кивайте на фантастический фильм «Притяжение» от Бондарчука, который вышел пару лет назад. Говоря о хорошем кино, я имею в виду что–то совсем другое.

Михаил Туаев Фото из личного архива Михаила Туаева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Об этой инициативе глава российского Минкульта Владимир Мединский рассказал Владимиру Путину во время встречи с выдающимися выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии, передаёт газета «Труд».Как пишет издание, накануне общения с президентом Мединский сообщил, что ведомство вместе с Фондом кино решило изменить «недостаточно ответственный» подход к государственным средствам в отечественном кинематографе. Будет запущена открытая база данных о господдержке производства кино в стране. А деятели, которые окажутся на «доске позора», больше не получат финансовой помощи от государства, пока не вернут взятые ранее средства. Причина такого отношения в том, что подобные «киножулики» дискредитируют отрасль и не дают нормально работать эффективным продюсерам, приводит «Труд» слова главы российского Минкульта Владимира Мединского.Газета.ру сообщила, что Министерство культуры России уже опубликовало список компаний, которые не возместили возвратную часть государственных денег после съёмок фильмов. Больше всего средств от ведомства и Фонда кино получил фильм «Герой» (2016) с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа Арт Студио» выделили на его производство 110 млн рублей возвратных средств и 30 млн рублей безвозвратных. Вторым среди должников оказался фэнтезийный боевик «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником и Любовью Аксёновой. Уточняется, что компания «Спутник» получила от Фонда кино 55 млн рублей возвратных и 35 млн безвозвратных госсредств. По 40 млн рублей Фонду кино и Министерству культуры задолжали проекты «Дед Мороз. Битва магов» (компания «Ангел») и «Рок анд роад» (продюсерский центр «Кинотун»).Также издание пишет, что в базе данных ЕАИС (Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах) содержится информация о 528 фильмах и 258 компаниях, получивших государственную поддержку. Лидером стала «СТВ» Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 года 24 проекта. На их производство было выделено 385 млн рублей возвратных и 1,7 млрд безвозвратных средств. Крупнейшими по объёмам госфинансирования также стали мультипликационная студия «Визарт фильм» (300 млн рублей возвратных и 360 млн рублей безвозвратных денег), «Тритэ», получившая на производство пяти фильмов 50 млн рублей возвратных и более 1,5 млрд рублей безвозвратных госсредств, а также «Энджой Мувиз» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов — 115 млн рублей возвратных и 410 млн рублей безвозвратных на восемь картин. «К 1 января в список будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку Министерства культуры с 2008 года. До 2008 года, к сожалению, статистики не хватает. Эта база делается в интересах налогоплательщиков. Проект даст понимание продюсерам и режиссёрам, собрали ли они аудиторию, и что необходимо сделать для более успешного проката. Фонд кино за прошлый год вернул почти 700 млн рублей госсредств, осталось вернуть ещё 300–400 млн», — приводит слова Мединского Газета.ру.Российские режиссёры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС, пишет РИА «Новости».По словам режиссёра Алексея Учителя, самым популярным приложением у создателей фильмов является на данный момент ЕАИС. «Когда выходят картины, мы как сумасшедшие каждую секунду нажимаем, проверяем, потому что в онлайне видишь, сколько продано билетов и какой у тебя результат», — рассказал он журналистам.Режиссёр считает, что создание открытой базы данных является очень важным делом. Во–первых, это даёт возможность увидеть реальность того, что происходит в российском кинематографе. Во–вторых, это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество.Режиссёр Владимир Хотиненко также положительно отозвался о базе данных. «Это очень внятная, лаконичная программа для анализа кинопроцесса. Думаю, она будет полезна всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности — очень хорошая, гибкая, замечательная система», — сообщил Хотиненко журналистам, отметив, что система ещё не до конца доработана.Издание «Новые Известия» приводит слова режиссёра и продюсера Алексея Красовского по этому вопросу: «Если бы я был министром культуры, я бы вообще поддерживал только дебютантов. Все остальные должны доказывать свою состоятельность в банках и других структурах. Если вы хотите снимать кино, сделайте свой проект коммерческим — так, как это происходит во всём мире. Так, как это доказывают производители любых других продуктов на рынке. Я не стал бы выделять кино, потому что мы привыкли жить слишком хорошо и безбедно все эти годы. В этом смысле государство избаловало кинодеятелей. Но такого никогда не будет. Будет дурдом, который был раньше. Очевидно, что все средства получат семь студий, лояльных к государству и снимающих патриотическое кино про войну, которое, как мы знаем, собирает деньги хорошо».

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