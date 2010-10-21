[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Это было

Чтобы помнили...

Завтра Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

Накануне в наш город из столицы Таймыра приехала делегация Общества жертв политических репрессий, которая объединяет около 140 человек — детей тех, кто прошёл на Крайнем Севере лагеря и ссылки. Многие — из семей репрессированных поволжских немцев, которых буквально выбросили на пустые берега в низовьях Енисея, чтобы они добывали рыбу. Невинные люди массово гибли, а те, кто выжил ценой невероятной силы духа и братской поддержки, сделали многое для развития местных посёлков. Об этом дудинцы во главе с председателем их общества Валентиной Бейльман вспоминали, когда посещали особые для нашей общей памяти места. Первым делом они познакомились с выставками в Музее Норильска, открытыми в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Можно только догадываться, с какими чувствами эти пожилые люди, рождённые в ссылке, переживали всё увиденное во время экскурсии по экспозиции «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из фондов Музея истории ГУЛАГа. Майя Сабельфельд призналась, что ей всегда больно смотреть на фотографии несчастных людей, вещи, которые они изготавливали в неволе, потому что всё это поднимает в ней волны памяти о том, что претерпела и её большая и трудолюбивая семья. А Нина Ерёменко надолго задержалась у одной из витрин постоянной выставки нашего музея «Пересмотру не подлежит», где, казалось бы, выставлены простые вещи — вышивки, открытки, предметы быта, созданные талантами невольниц. Она вспомнила, как, не покладая рук, трудилась её мама, в тяжёлых и унизительных условиях стараясь напомнить людям, что не надо сдаваться, стремиться к свету и красоте, нести добро ближним. Гостей из Дудинки поразила и недавно открытая выставка о первых больницах Норильска «Личный осмотр». Некоторые заметили, что благодаря этой экспозиции с рисунками и воспоминания заключённой Норильлага Евфросинии Керсновской, они по–настоящему открыли для себя личность этой несгибаемой женщины. И очень бы хотели увидеть и в столице Таймыра эту выставку, которая своей простотой и выразительностью трогает до глубины души и, наверное, помогает новым поколениям прочувствовать нашу трагическую историю. Посланцы Дудинки поклонились и памятникам в музейном сквере: жертвам Норильлага и геологу Николаю Урванцеву, которого тоже не обошла волна сталинских репрессий. Гости заметили, что памятник жертвам, открытый 15 лет назад, сейчас находится не в лучшем состоянии. Из–за жёстких условий Севера он подвергся коррозии, разошлись швы его металлической основы. Председатель Норильского общества жертв политических репрессий Елизавета Обст рассказала, что на недавнем совещании у заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой решено в скором будущем реконструировать памятник. На мемориал «Норильская Голгофа» дудинцев сопровождали журналисты «Заполярной Правды», поведавшие им об истории этого уникального места, которое посещает каждый уважающий нашу историю человек — от президента страны до командированных к нам гостей. На мемориале с небольшой делегацией прибывших встретились и в этот раз: военные прилетели в Норильск по делам, а душа потянула их на мемориал под Шмидтиху. Дудинцам, а некоторые из них впервые оказались на «Норильской Голгофе», рассказали о том, что мемориал находится на месте бывшего погоста, где в братских могилах до конца 1956 года находили своё последнее пристанище узники Норильлага. На тёплой встрече за чаем, которая прошла в Норильском обществе защиты жертв политических репрессий, гостям рассказали, как члены нашего общества работают с детьми и молодёжью. Сейчас идёт городская декада памяти, в которой принимают участие все норильские школы и учреждения культуры. Дудинцы тоже со всей душой встречаются с ребятами в столице Таймыра. Завтра они примут участие в крестном ходе и собрании у часовни в память о жертвах политических репрессий. А в Таймырском краеведческом музее пройдёт встреча, на которой члены общества поделятся своими воспоминаниями о близких, навечно оставшихся в суровой земле. Непосредственных свидетелей тех трагических лет в Дудинке осталось всего восемь, некоторым уже за 90 лет. Все они окружены заботой управления соцзащиты населения муниципального района, которое постаралось, чтобы дудинская делегация приехала в Норильск. Таймырцы впечатлились увиденным в нашем городе и поблагодарили хозяев за организацию визита. Теперь они будут ждать своих норильских собратьев в гости. А в минувшие выходные норильчане, члены Общества защиты жертв политических репрессий, стали желанными гостями в школе № 23. Здесь прошёл традиционный турнир по шашкам, посвящённый Дню памяти. Организовал его Рейнгольд Шмык, сын репрессированных поволжских немцев, сосланных в село Потапово на Енисее. Он как президент Норильской федерации русских шашек занимается с ребятами и взрослыми на стадионе «Заполярник», есть свой кружок и в 23–й школе. Чемпионами турнира стали семиклассники Ирина Перепелица и Рабил Аскеров. Все 13 участников получили в финале встречи памятные награды. Затем о своих судьбах рассказали рождённые в неволе Рейнгольд Шмык, Леонид Бизер и Галина Мусатова. В затихшем зале, переполненном старшеклассниками, стояла особая, осмысленная тишина. Закончился вечер исполнением ребятами из театральной студии «ШКЭТ» стихов и песен, посвящённых трагическим временам. Как потом рассказали исполнители, для них было очень важно почтить память полумиллиона прошедших лишения в 34 лагерных отделениях Норильлага. В воскресный день норильчане вместе с членами общества почтили память безвинных жертв Норильлага на музыкальном вечере «Чтобы помнили...», который в канун 30 октября по традиции подготовили таланты Норильской детской школы искусств и Норильского колледжа искусств. На этот раз они рассказали о том, как стремление к прекрасному помогало выживать в условиях неволи. Об этом же — и спектакль Заполярной драмы «Жди меня», который в нашем театре покажут 30 октября. 1 и 2 ноября студенческий театр НКИ представит свою постановку «Чёрная пурга», посвящённую норильскому восстанию заключённых в 1953 году. Дни памяти в Норильске продолжаются.

Ирина Даниленко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне в наш город из столицы Таймыра приехала делегация Общества жертв политических репрессий, которая объединяет около 140 человек — детей тех, кто прошёл на Крайнем Севере лагеря и ссылки. Многие — из семей репрессированных поволжских немцев, которых буквально выбросили на пустые берега в низовьях Енисея, чтобы они добывали рыбу. Невинные люди массово гибли, а те, кто выжил ценой невероятной силы духа и братской поддержки, сделали многое для развития местных посёлков. Об этом дудинцы во главе с председателем их общества Валентиной Бейльман вспоминали, когда посещали особые для нашей общей памяти места.Первым делом они познакомились с выставками в Музее Норильска, открытыми в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Можно только догадываться, с какими чувствами эти пожилые люди, рождённые в ссылке, переживали всё увиденное во время экскурсии по экспозиции «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из фондов Музея истории ГУЛАГа. Майя Сабельфельд призналась, что ей всегда больно смотреть на фотографии несчастных людей, вещи, которые они изготавливали в неволе, потому что всё это поднимает в ней волны памяти о том, что претерпела и её большая и трудолюбивая семья. А Нина Ерёменко надолго задержалась у одной из витрин постоянной выставки нашего музея «Пересмотру не подлежит», где, казалось бы, выставлены простые вещи — вышивки, открытки, предметы быта, созданные талантами невольниц. Она вспомнила, как, не покладая рук, трудилась её мама, в тяжёлых и унизительных условиях стараясь напомнить людям, что не надо сдаваться, стремиться к свету и красоте, нести добро ближним.Гостей из Дудинки поразила и недавно открытая выставка о первых больницах Норильска «Личный осмотр». Некоторые заметили, что благодаря этой экспозиции с рисунками и воспоминания заключённой Норильлага Евфросинии Керсновской, они по–настоящему открыли для себя личность этой несгибаемой женщины. И очень бы хотели увидеть и в столице Таймыра эту выставку, которая своей простотой и выразительностью трогает до глубины души и, наверное, помогает новым поколениям прочувствовать нашу трагическую историю.Посланцы Дудинки поклонились и памятникам в музейном сквере: жертвам Норильлага и геологу Николаю Урванцеву, которого тоже не обошла волна сталинских репрессий. Гости заметили, что памятник жертвам, открытый 15 лет назад, сейчас находится не в лучшем состоянии. Из–за жёстких условий Севера он подвергся коррозии, разошлись швы его металлической основы. Председатель Норильского общества жертв политических репрессий Елизавета Обст рассказала, что на недавнем совещании у заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой решено в скором будущем реконструировать памятник.На мемориал «Норильская Голгофа» дудинцев сопровождали журналисты «Заполярной Правды», поведавшие им об истории этого уникального места, которое посещает каждый уважающий нашу историю человек — от президента страны до командированных к нам гостей. На мемориале с небольшой делегацией прибывших встретились и в этот раз: военные прилетели в Норильск по делам, а душа потянула их на мемориал под Шмидтиху. Дудинцам, а некоторые из них впервые оказались на «Норильской Голгофе», рассказали о том, что мемориал находится на месте бывшего погоста, где в братских могилах до конца 1956 года находили своё последнее пристанище узники Норильлага.На тёплой встрече за чаем, которая прошла в Норильском обществе защиты жертв политических репрессий, гостям рассказали, как члены нашего общества работают с детьми и молодёжью. Сейчас идёт городская декада памяти, в которой принимают участие все норильские школы и учреждения культуры.Дудинцы тоже со всей душой встречаются с ребятами в столице Таймыра. Завтра они примут участие в крестном ходе и собрании у часовни в память о жертвах политических репрессий. А в Таймырском краеведческом музее пройдёт встреча, на которой члены общества поделятся своими воспоминаниями о близких, навечно оставшихся в суровой земле.Непосредственных свидетелей тех трагических лет в Дудинке осталось всего восемь, некоторым уже за 90 лет. Все они окружены заботой управления соцзащиты населения муниципального района, которое постаралось, чтобы дудинская делегация приехала в Норильск. Таймырцы впечатлились увиденным в нашем городе и поблагодарили хозяев за организацию визита. Теперь они будут ждать своих норильских собратьев в гости.А в минувшие выходные норильчане, члены Общества защиты жертв политических репрессий, стали желанными гостями в школе № 23. Здесь прошёл традиционный турнир по шашкам, посвящённый Дню памяти. Организовал его Рейнгольд Шмык, сын репрессированных поволжских немцев, сосланных в село Потапово на Енисее. Он как президент Норильской федерации русских шашек занимается с ребятами и взрослыми на стадионе «Заполярник», есть свой кружок и в 23–й школе.Чемпионами турнира стали семиклассники Ирина Перепелица и Рабил Аскеров. Все 13 участников получили в финале встречи памятные награды. Затем о своих судьбах рассказали рождённые в неволе Рейнгольд Шмык, Леонид Бизер и Галина Мусатова. В затихшем зале, переполненном старшеклассниками, стояла особая, осмысленная тишина. Закончился вечер исполнением ребятами из театральной студии «ШКЭТ» стихов и песен, посвящённых трагическим временам. Как потом рассказали исполнители, для них было очень важно почтить память полумиллиона прошедших лишения в 34 лагерных отделениях Норильлага.В воскресный день норильчане вместе с членами общества почтили память безвинных жертв Норильлага на музыкальном вечере «Чтобы помнили...», который в канун 30 октября по традиции подготовили таланты Норильской детской школы искусств и Норильского колледжа искусств. На этот раз они рассказали о том, как стремление к прекрасному помогало выживать в условиях неволи.Об этом же — и спектакль Заполярной драмы «Жди меня», который в нашем театре покажут 30 октября. 1 и 2 ноября студенческий театр НКИ представит свою постановку «Чёрная пурга», посвящённую норильскому восстанию заключённых в 1953 году. Дни памяти в Норильске продолжаются.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















