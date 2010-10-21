[Индекс номера 163 (29.10.2019)]

 Мини–футбол 
Резервисты рвутся в бой

Норильчане готовятся к старту в новообразованной юношеской мини–футбольной лиге России.
Ближайший резерв МФК «Норильский никель», собранный из 17–18–летних воспитанников спортивной школы № 6, стартует в «Спортмастер–Юниорлиге U–18». Помимо норильчан в соревнованиях примут участие ещё 12 команд, состоящих не только из воспитанников клубов Суперлиги, но и Высшей лиги и детско–юношеских спортивных школ. Это «Оргхим» (Нижегородская область), «Беркут» (Грозный), КПРФ (Москва), «Северная Двина» (Архангельск), «Динамо–Самара» (Самара), «Академия–АЛГА» (Уфа), «Ровесник» (Вологда), ВИЗ (Екатеринбург), «Газпром–Югра» (Югорск), «Новая генерация» (Сыктывкар), «Тюмень» и «Ухта». Игры пройдут по системе «каждый с каждым» в один круг. По итогам регулярного сезона восемь сильнейших команд выйдут во второй этап, который пройдёт в двух подгруппах с последующими играми за итоговые места. Стартует лига 22 ноября.
Сейчас норильчане активно готовятся к предстоящим состязаниям. К подготовительному процессу подключились и тренеры МФК «Норильский никель». Занятия проходят на основной тренировочной базе клуба в «БОКМО».
– Тренировку начал тренер по физической подготовке Марио Навес. Он провёл разминку и разогрел мышцы молодых футзалистов, готовя их к плотной и сосредоточенной работе. Затем подключился старший тренер Алексей Попов — он занимался с вратарями. И наконец, главный тренер клуба Евгений Куксевич большую часть времени уделил отработке комбинационных упражнений и тактики, — сообщили в пресс–службе МФК «Норильский никель».
Добавим, что недавно воспитанники спортшколы № 6 возрастной группы 2004–2005 годов рождения выступили на Кубке Казани. Под руководством тренера Алексея Брусенцова они провели три матча, в двух из которых уступили со счётом 2:3 московскому ЦСКА и саратовской СШОР, а в одном одержали победу — 9:2 — над сверстниками из Елабуги. В последующих встречах наши ребята одержали две победы подряд: над командами из Новосибирска (4:1) и Северодвинска (4:3) и, таким образом, заняли пятое место в турнире.

Михаил Туаев
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