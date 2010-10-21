[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



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Чем проще, тем легче

С мая этого года изменились правила признания больного инвалидом. О том, как нововведения отразились на норильчанах, «Заполярной Правде» рассказал руководитель бюро медико–социальной экспертизы № 40 Анатолий Полячек.

– Если раньше гражданину приходилось самому обращаться в бюро МСЭ для подачи заявления и документов для проведения освидетельствования, то теперь направление на медико–социальную экспертизу и сведения о результатах медицинских обследований передаёт медучреждение, — пояснил Анатолий Полячек. Он также отметил, что направление передаётся в форме электронного документа с использованием государственных информационных систем, а при отсутствии доступа к ним — на бумажном носителе в течение трёх рабочих дней со дня его оформления. В случае признания человека инвалидом датой присвоения этого статуса считается день поступления в учреждение МСЭ направления на медико–социальную экспертизу. – Правила признания гражданина инвалидом, по которым мы работаем, утверждены постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95. А Постановлением правительства РФ от 16 мая 2019 г. № 607 внесены изменения, касающиеся оптимизации межведомственного информационного взаимодействия между государственными организациями, — уточнил Анатолий Полячек. — Главная цель новшеств — упрощение процедуры обращения граждан в бюро МСЭ для освидетельствования — достигнута. Благодаря текущим изменениям норильчанам больше не приходится стоять в очереди: теперь каждого вызывают в бюро к определённому времени. Отметим, что проведение медико–социальной экспертизы осуществляется только с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя), которое подписывается непосредственно в день посещения бюро МСЭ. Справку об инвалидности большинство граждан обычно предпочитают получать на следующий день: дело в том, что оформление документов всё ещё отнимает немало времени, и многим легче прийти ещё раз, нежели ждать у двери кабинета. Также в новой редакции «Правил признания лица инвалидом» указываются случаи, когда направление на медико–социальную экспертизу не требуется. Так, для того чтобы внести исправления в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), получить дубликат справки об инвалидности или новую справку в случае изменения паспортных данных, достаточно подать в бюро МСЭ заявление на бумажном носителе или в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для установления инвалидности и разработки ИПРА первым этапом по–прежнему является обращение гражданина в медицинскую организацию по месту жительства для проведения обследований и оформления направления на медико–социальную экспертизу. Добавим, что с марта этого года всем болезням, травмам, дефектам и их последствиям теперь соответствует конкретный перечень медицинских обследований, который должен быть выполнен в отношении гражданина, направляемого на МСЭ. При поступлении в бюро документов из медучреждений обязательно проводится их анализ на предмет полноты и качества всех отражённых аспектов. Перечень, с которым проводится сверка, утверждён совместным приказом Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Если раньше гражданину приходилось самому обращаться в бюро МСЭ для подачи заявления и документов для проведения освидетельствования, то теперь направление на медико–социальную экспертизу и сведения о результатах медицинских обследований передаёт медучреждение, — пояснил Анатолий Полячек.Он также отметил, что направление передаётся в форме электронного документа с использованием государственных информационных систем, а при отсутствии доступа к ним — на бумажном носителе в течение трёх рабочих дней со дня его оформления. В случае признания человека инвалидом датой присвоения этого статуса считается день поступления в учреждение МСЭ направления на медико–социальную экспертизу.– Правила признания гражданина инвалидом, по которым мы работаем, утверждены постановлением правительства РФ от20 февраля 2006 года № 95. А Постановлением правительства РФ от 16 мая 2019 г. № 607 внесены изменения, касающиеся оптимизации межведомственного информационного взаимодействия между государственными организациями, — уточнил Анатолий Полячек. — Главная цель новшеств — упрощение процедуры обращения граждан в бюро МСЭ для освидетельствования — достигнута.Благодаря текущим изменениям норильчанам больше не приходится стоять в очереди: теперь каждого вызывают в бюро к определённому времени. Отметим, что проведение медико–социальной экспертизы осуществляется только с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя), которое подписывается непосредственно в день посещения бюро МСЭ. Справку об инвалидности большинство граждан обычно предпочитают получать на следующий день: дело в том, что оформление документов всё ещё отнимает немало времени, и многим легче прийти ещё раз, нежели ждать у двери кабинета.Также в новой редакции «Правил признания лица инвалидом» указываются случаи, когда направление на медико–социальную экспертизу не требуется. Так, для того чтобы внести исправления в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), получить дубликат справки об инвалидности или новую справку в случае изменения паспортных данных, достаточно подать в бюро МСЭ заявление на бумажном носителе или в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».Для установления инвалидности и разработки ИПРА первым этапом по–прежнему является обращение гражданина в медицинскую организацию по месту жительства для проведения обследований и оформления направления на медико–социальную экспертизу.Добавим, что с марта этого года всем болезням, травмам, дефектам и их последствиям теперь соответствует конкретный перечень медицинских обследований, который должен быть выполнен в отношении гражданина, направляемого на МСЭ. При поступлении в бюро документов из медучреждений обязательно проводится их анализ на предмет полноты и качества всех отражённых аспектов. Перечень, с которым проводится сверка, утверждён совместным приказом Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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