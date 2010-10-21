[Индекс номера 163 (29.10.2019)]

 Город 
30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Лагерная история Норильска началась в 1935 году, в тот же день, что и история комбината.
Колючее прошлое
Памятным постановлением правительства о строительстве Норильского никелевого комбината был создан и Норильлаг. В документе предписывалось переложить ответственность за Норильск с Главсевморпути на Главное управление лагерями НКВД, «обязав его организовать для этой цели специальный лагерь».
«Специальный лагерь» просуществовал свыше 20 лет. Норильский исправительно–трудовой лагерь включал в себя свыше 30 лагерных отделений в Норильске, Дудинке, Игарке, Красноярске, в сёлах Курейка, Атаманово, Шушенское. Управление находилось в Норильске. Ликвидация лагеря началась только 1 сентября 1956 года, с этого дня комбинат начал переход на вольнонаёмную рабочую силу. Это был окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. Полностью ликвидация Норильлага завершилась к 1 января 1957–го.
Сегодня на учёте в управлении соцполитики администрации Норильска состоят 150 человек из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.
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Статьи текущего номера:
Это было 
Завтра Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

Город 
Лагерная история Норильска началась в 1935 году, в тот же день, что и история комбината.

Городские подробности 
На консультативном совете по делам национальностей при главе Норильска Ринате Ахметчине представили нового духовного наставника мусульман города. Также на нём обсудили программу празднования Дня народного единства.

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Школьный двор 
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Новости:
 29 октября 2019 
18:42 Уроки добра продолжаются - Норильск поддерживает «детей-бабочек» по всей стране.
18:02 Норильчане написали географический диктант. Итоги можно будет узнать ровно через месяц, 29 ноября.
17:56 «Чёрную пургу» просят повторить... Постановка студенческого театра к Дню памяти жертв политических репрессий пройдёт трижды.
17:50 В Дудинке проходит II Молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра.
15:59 За братскую помощь. На территории Таймыра планируется формирование и размещение подразделений Северного флота.
15:46 В Дудинке бухгалтер два года подворовывала у работодателя.
15:14 Красноярец купил вертолёт и летал на нём по Таймыру, правда, без документов и разрешений.
14:41 Житель Дудинки ограбил ювелирный магазин почти на 2 млн рублей.
14:20 30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.
14:12 В Кайеркане народные гулянья, посвящённые Дню народного единства, запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного».
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