[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Город

30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Лагерная история Норильска началась в 1935 году, в тот же день, что и история комбината.

Колючее прошлое Памятным постановлением правительства о строительстве Норильского никелевого комбината был создан и Норильлаг. В документе предписывалось переложить ответственность за Норильск с Главсевморпути на Главное управление лагерями НКВД, «обязав его организовать для этой цели специальный лагерь». «Специальный лагерь» просуществовал свыше 20 лет. Норильский исправительно–трудовой лагерь включал в себя свыше 30 лагерных отделений в Норильске, Дудинке, Игарке, Красноярске, в сёлах Курейка, Атаманово, Шушенское. Управление находилось в Норильске. Ликвидация лагеря началась только 1 сентября 1956 года, с этого дня комбинат начал переход на вольнонаёмную рабочую силу. Это был окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. Полностью ликвидация Норильлага завершилась к 1 января 1957–го. Сегодня на учёте в управлении соцполитики администрации Норильска состоят 150 человек из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Памятным постановлением правительства о строительстве Норильского никелевого комбината был создан и Норильлаг. В документе предписывалось переложить ответственность за Норильск с Главсевморпути на Главное управление лагерями НКВД, «обязав его организовать для этой цели специальный лагерь».«Специальный лагерь» просуществовал свыше 20 лет. Норильский исправительно–трудовой лагерь включал в себя свыше 30 лагерных отделений в Норильске, Дудинке, Игарке, Красноярске, в сёлах Курейка, Атаманово, Шушенское. Управление находилось в Норильске. Ликвидация лагеря началась только 1 сентября 1956 года, с этого дня комбинат начал переход на вольнонаёмную рабочую силу. Это был окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. Полностью ликвидация Норильлага завершилась к 1 января 1957–го.Сегодня на учёте в управлении соцполитики администрации Норильска состоят 150 человек из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.

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