[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Городские подробности

Дружба без границ

На консультативном совете по делам национальностей при главе Норильска Ринате Ахметчине представили нового духовного наставника мусульман города. Также на нём обсудили программу празднования Дня народного единства.

Новый имам–хатыб местной мусульманской религиозной организации «Махалля нурдкамал» Ильгис Гильманов сменил на этом посту Радика Бакиева. Он был назначен приказом Верховного муфтия России от 12 августа 2019 года. Ильгис Гильманов знаком с северами не понаслышке. Свою духовную службу он начал в Южно–Сахалинске, затем десять лет служил в мечети города Лянтор Сургутского района и ещё три года — в Новом Уренгое. В Норильске Ильгис Гильманов впервые. – Будем вместе работать во благо Родины, чтобы в нашем городе было спокойствие, мир и процветание, а люди разных национальностей жили в согласии, — сказал Ильгис Гильманов на консультативном совете. Многообразие национальных культур Большого Норильска можно будет увидеть в праздничные дни ноября. В этом году было решено разделить по дням культурные события в разных районах, чтобы горожане могли побывать на различных площадках. Традиционно в рамках празднования Дня народного единства концерты пройдут в норильском Городском центре культуры и кайерканском КДЦ «Юбилейный». В Талнахе, из–за того что КДЦ имени В. Высоцкого находится на ремонте, торжества организуют в Талнахской городской библиотеке: 1 ноября на ул. Диксона, 9, в 18.00 откроются интерактивные площадки, а в 18.30 стартует праздничная программа «Дружба без границ», организованная совместно со специалистами КДЦ им. В. Высоцкого. Продолжится праздник 2 ноября в Центральном районе. Для всех желающих Городской центр культуры распахнёт двери большого зала: в 16.00 зрители увидят концертную программу «Добрые соседи». Подхватит эстафету Ночь искусств, которая будет проходить и в Норильской художественной галерее, и в Музее Норильска. Кайеркан ждёт гостей 3 ноября: в КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнётся праздник «Ваш друг».

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новый имам–хатыб местной мусульманской религиозной организации «Махалля нурдкамал» Ильгис Гильманов сменил на этом посту Радика Бакиева. Он был назначен приказом Верховного муфтия России от 12 августа 2019 года. Ильгис Гильманов знаком с северами не понаслышке. Свою духовную службу он начал в Южно–Сахалинске, затем десять лет служил в мечети города Лянтор Сургутского района и ещё три года — в Новом Уренгое. В Норильске Ильгис Гильманов впервые.– Будем вместе работать во благо Родины, чтобы в нашем городе было спокойствие, мир и процветание, а люди разных национальностей жили в согласии, — сказал Ильгис Гильманов на консультативном совете.Многообразие национальных культур Большого Норильска можно будет увидеть в праздничные дни ноября. В этом году было решено разделить по дням культурные события в разных районах, чтобы горожане могли побывать на различных площадках. Традиционно в рамках празднования Дня народного единства концерты пройдут в норильском Городском центре культуры и кайерканском КДЦ «Юбилейный». В Талнахе, из–за того что КДЦ имени В. Высоцкого находится на ремонте, торжества организуют в Талнахской городской библиотеке: 1 ноября на ул. Диксона, 9, в 18.00 откроются интерактивные площадки, а в 18.30 стартует праздничная программа «Дружба без границ», организованная совместно со специалистами КДЦ им. В. Высоцкого.Продолжится праздник 2 ноября в Центральном районе. Для всех желающих Городской центр культуры распахнёт двери большого зала: в 16.00 зрители увидят концертную программу «Добрые соседи». Подхватит эстафету Ночь искусств, которая будет проходить и в Норильской художественной галерее, и в Музее Норильска. Кайеркан ждёт гостей 3 ноября: в КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнётся праздник «Ваш друг».

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