[Индекс номера 163 (29.10.2019)]

 Большая прогулка 
Таинственное плато Анабар

Анабарское плато станет одним из перспективных направлений развития туризма на Таймыре.
Потаённый уголок плато
Представители Агентства развития Норильска вернулись со II Международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России». В мероприятии приняли участие российские и зарубежные представители особо охраняемых природных территорий, научного и делового сообществ, государственных органов и экологических объединений.
Программа конференции была разделена на пять площадок: «Арктика», «Север», «Средняя полоса», «Юг» и «Восток». На каждой из них российские и зарубежные эксперты обсуждали насущные проблемы и обменивались современными практиками. На одной из сессий Агентство развития Норильска представило туристско–рекреационный кластер «Арктический» и первые практические результаты деятельности, связанные с его развитием. Так, за последний год увеличилось количество местных туроператоров: в 2018 году было зарегистрировано две фирмы, в этом — шесть. По сравнению с прошлым годом туристический поток вырос на 28%. Туры на территории туркластера «Арктический» продают 13 компаний (в 2018–м — только семь), появился круизный маршрут из Красноярска в Дудинку.
Одно из перспективных направлений развития туризма на Таймыре — Анабарское плато. Агентство развития Норильска презентовало возможный вертолётный тур с возможностью сплавов и трекинговых маршрутов для путешественников, которые любят исследовать труднодоступные территории.
На конференции были предложены новые методы для учёта туристического потока и строительства экотроп — использование данных мобильных операторов для определения антропогенной нагрузки территории и выявления наиболее привлекательных для туристов локаций.
По итогам международной конференции принята резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.

Николай Кондрашов
Фото с сайта naslegi.ru
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Это было 
Завтра Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

Город 
Лагерная история Норильска началась в 1935 году, в тот же день, что и история комбината.

Городские подробности 
На консультативном совете по делам национальностей при главе Норильска Ринате Ахметчине представили нового духовного наставника мусульман города. Также на нём обсудили программу празднования Дня народного единства.

Большая прогулка 
Анабарское плато станет одним из перспективных направлений развития туризма на Таймыре.

Школьный двор 
Видеоигры и дополненная реальность, театральные технологии на уроках и «Перевёрнутый класс» — это лишь часть того, что в скором времени может изменить привычную школьную жизнь в Норильске. Наши педагоги рассказали о своей стажировке у лучших экспертов образовательной сферы в Москве.

Резонанс 
Норильчане вновь начали получать извещения, в которых им предлагается сделать поверку счётчиков.

Право руля 
Очередным участником совместного проекта «Заполярной Правды» и Госавтоинспекции стала кайерканская школа № 45. С началом зимы, уменьшением светового дня становится актуальной тема безопасного поведения пешеходов на дороге. В рисунках ребята напомнили норильчанам о бдительности.

Конкурс 
В Норильске подвели итоги II Всероссийского фестиваля–конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова — 2019».

Бокс 
На способных норильских ребят обратил внимание Рой Джонс–младший — легенда мирового бокса.

Мини–футбол 
Норильчане готовятся к старту в новообразованной юношеской мини–футбольной лиге России.

Комментарии 
С мая этого года изменились правила признания больного инвалидом. О том, как нововведения отразились на норильчанах, «Заполярной Правде» рассказал руководитель бюро медико–социальной экспертизы № 40 Анатолий Полячек.

Новости:
 29 октября 2019 
18:42 Уроки добра продолжаются - Норильск поддерживает «детей-бабочек» по всей стране.
18:02 Норильчане написали географический диктант. Итоги можно будет узнать ровно через месяц, 29 ноября.
17:56 «Чёрную пургу» просят повторить... Постановка студенческого театра к Дню памяти жертв политических репрессий пройдёт трижды.
17:50 В Дудинке проходит II Молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра.
15:59 За братскую помощь. На территории Таймыра планируется формирование и размещение подразделений Северного флота.
15:46 В Дудинке бухгалтер два года подворовывала у работодателя.
15:14 Красноярец купил вертолёт и летал на нём по Таймыру, правда, без документов и разрешений.
14:41 Житель Дудинки ограбил ювелирный магазин почти на 2 млн рублей.
14:20 30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.
14:12 В Кайеркане народные гулянья, посвящённые Дню народного единства, запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх