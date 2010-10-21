[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Школьный двор

Просто класс!

Видеоигры и дополненная реальность, театральные технологии на уроках и «Перевёрнутый класс» — это лишь часть того, что в скором времени может изменить привычную школьную жизнь в Норильске. Наши педагоги рассказали о своей стажировке у лучших экспертов образовательной сферы в Москве.

Поездка на конференцию EdCrunch–2019, объединившую участников из США, Финляндии, Японии, Нидерландов и многих других стран, стала возможной благодаря «Норникелю». Наши учителя являются участниками «Перемены», которая как часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании стартовала в феврале. За это время в городе для педработников, родителей и школьников прошли три модуля. Участие в конференции учителей стало одним из самых ярких событий проекта «Перемена». Эмоции делегации из Норильска, к слову, самой многочисленной, можно понять: EdCrunch — это настоящий прорыв в образовании. – На конференции было представлено много интерактивных зон, связанных с «цифрой», которые помогли нам понять, чем сейчас живёт страна. Находясь в удалённом Норильске, это сделать трудно. Мы увидели, что учёба становится более технологичной, ребёнок получает все больше полезной информации, — рассказывает Инна Топлёнкина, заместитель директора средней школы № 21. — Интересно было узнать об особенностях финской, американской, английской, голландской систем обучения... Что мне больше всего понравилось? Свобода детей: школьники за рубежом развиваются по своим индивидуальным планам. На EdCrunch поднимались и такие актуальные для нас вопросы, как, например, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Миром правит «цифра» Одним из важнейших событий форума стал запуск маркетплейса образовательных услуг. Онлайн– платформа, где находятся все доступные государственные и частные образовательные сервисы, начала работать 1 октября. Эта виртуальная площадка — часть программы внедрения в России цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование». – Нам продемонстрировали возможности таких интернет–платформ, как «Кахут», «Степик», «Геогебра», «Десмос», «Хеарпод». Они содержат интерактивные задания, которые дают возможность ребёнку развивать свои компетенции и усваивать новый материал, а учителю — дистанционно проверять выполнение задания. Это очень актуально для Норильска, где часто бывают актированные дни. Причём это бесплатные платформы, — рассказывает директор методического центра Оксана Шемрук. Лично её особенно заинтересовала финская система обучения, о которой на конференции рассказывал Паси Сальберг. Образование в этой стране считается одним из лучших в мире. Финны пристально следят за изменениями в педагогике, апробируя все новейшие практики. Преподавание в финских школах бесплатное и построено на прин-ципе изучения феноменов — реальных событий. Уроки, как правило, проводятся на улице. Однако такая система в чистом виде неприменима для России, уверены норильские педагоги. – У нас другой менталитет: к концу 11–го класса наши выпускники владеют базисными знаниями по всем предметам, что позволяет им продолжить своё образование дальше. В Финляндии же объёма полученных школьных знаний достаточно только для освоения рабочих специальностей. Поступить в университет можно лишь после окончания колледжа. За рубежом дети учатся дольше, чем у нас. Такая система, безусловно, позволяет сделать обучение бесстрессовым. Но нам она не подходит, потому что в России другие требования, другая экономическая ситуация, — высказывает своё мнение Оксана Шемрук. Тем не менее в нашей стране есть частные образовательные учреждения, которые интегрируют финскую образовательную методику в российскую среду. Например, центры SmartSchool. – Мы съездили туда, — продолжает Оксана Шемрук. — В школе не более 20 детей, ученики разновозрастные: к примеру, один первоклассник, два второклассника, семиклассник и так далее. У каждого выстроен свой индивидуальный маршрут: определённое количество часов по предметам — в зависимости от способностей. За каждым ребёнком закрепляется тьютор. Успеха позволяет добиться индивидуализация образования. Интересный опыт. Полностью мы его перенять, конечно, не можем. Но отдельные элементы заслуживают внимания. Чтобы было комфортно В Новой школе Москвы норильчане взяли на заметку лайфхаки по организации школьного пространства. Здесь обучаются около 500 детей. Школа позиционирует себя как место, где «каждый полюбит учиться и сможет раскрыть свои сильные стороны». Для этого здесь организованы курсы по математике, физике, иностранным языкам, даже генетике человека... В Новой школе можно заниматься спортом, музыкой, танцами, рисованием, освоить гончарное ремесло и т. д. Здесь есть огромная библиотека, прекрасные рекреационные зоны. – Комфорт чувствуется во всём, — отмечают норильские педагоги. — Ученики проводят в школе полный день и при этом имеют все возможности для саморазвития, что в условиях огромной Москвы очень удобно: родителям не надо ни о чём беспокоиться, поэтому они готовы платить за обучение в этой школе от 45 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Детей здесь любят, для них стараются создать максимальные удобства — это одно из главных наблюдений, подмеченных в московских школах участниками «Перемены». – Поразило, что у учителей и их подопечных нет барьера в общении. Обедая в школе, мы увидели, что ученики и педагоги могут сидеть вместе, — делится Оксана Шемрук. — Мне кажется, из таких вот мелочей, когда есть доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми, и складывается успех в обучении. Всё реально! Быть проще и веселей — вот то, чего всегда не хватало российской системе образования. Поэтому одним из главных девизов образовательной революции эксперты сегодня называют стремление поменять всё местами. Учитель сегодня — это тоже ученик. В музее человека «Живые системы» и музее занимательных наук «Экспериментаниум» норильские педагоги смогли снова превратиться в детей, радостно делая селфи на фоне необычных экспонатов. Здесь можно было в нескучной форме вспомнить об известных научных открытиях, увидеть, как устроена клетка и т. п. Есть возможности частично воссоздать такой музей у себя в школе, задумались наши педагоги. Или использовать отдельные элементы на уроках. Это, опять же, прекрасная идея для конкурса соцпроектов, на воплощение которой можно попытаться получить грант. – Возможно ли интегрировать увиденное в наши учебные заведения? Моё глубокое убеждение: нет ничего нереального, — высказывает единодушное мнение всех участников поездки Оксана Шемрук. — Сколько на это нужно времени? Всё зависит от желания самих педагогов, их готовности к переменам. Наша задача сейчас — обсудить с коллегами, что можно внедрять в образовательный процесс уже сейчас, а что эффективно в перспективе и какие шаги для этого необходимо предпринять. В тему На EdCrunch-2019 педагоги узнали об особенностях систем обучения в других странах Один из примеров эффективной организации обучения — московская школа № 1788, где норильские педагоги увидели, как можно объединить занятия для всей параллели сразу по двум предметам. Например, по музыке и информатике, обществознанию и литературе... «Мы побывали на уроке технологии и английского языка, где одни дети что–то выпиливали, а другие в это время учили названия инструментов и иностранные глаголы по теме. А на следующем уроке они уже всё проделывали на английском языке. Методика называется «Пробы» — она помогает понять ребёнку, что его интересует, а затем выбрать профильный класс», — поясняют педагоги. В московских школах норильчан поразило, что у детей и учителей нет барьера в общении Не менее интересная образовательная технология — смешанное обучение. Её уже готовятся опробовать в норильских школах. «Суть в том, что на уроке происходит ротация: одна группа детей занимается с планшетами, вторая — у доски, третья — индивидуально и четвёртая — с учителем. Затем они меняются, — рассказывают педагоги. — Многим из нас также понравился «Перевёрнутый класс» — когда учащиеся изучают тему самостоятельно, а на уроке прорабатывают непонятные моменты или с наставником, или с помощью одноклассников». На конференции было представлено много интерактивных зон, связанных с «цифрой» Участники «Перемены» побывали в Российском академическом молодёжном театре, где взяли на вооружение театральные технологии, съездили в московский офис «Яндекса», где познакомились с ресурсами, которые помогают учителю в работе. Например, «Яндекс.Учебник» с домашними заданиями и нестандартными проектами уроков. Большое впечатление на всех произвела организация пространства IT–компании: кое–какие фишки, считают учителя, можно внедрить и в Норильске.

Елена Попова Фото с сайта edcrunch.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поездка на конференцию EdCrunch–2019, объединившую участников из США, Финляндии, Японии, Нидерландов и многих других стран, стала возможной благодаря «Норникелю». Наши учителя являются участниками «Перемены», которая как часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании стартовала в феврале. За это время в городе для педработников, родителей и школьников прошли три модуля. Участие в конференции учителей стало одним из самых ярких событий проекта «Перемена».Эмоции делегации из Норильска, к слову, самой многочисленной, можно понять: EdCrunch — это настоящий прорыв в образовании.– На конференции было представлено много интерактивных зон, связанных с «цифрой», которые помогли нам понять, чем сейчас живёт страна. Находясь в удалённом Норильске, это сделать трудно. Мы увидели, что учёба становится более технологичной, ребёнок получает все больше полезной информации, — рассказывает Инна Топлёнкина, заместитель директора средней школы № 21. — Интересно было узнать об особенностях финской, американской, английской, голландской систем обучения... Что мне больше всего понравилось? Свобода детей: школьники за рубежом развиваются по своим индивидуальным планам. На EdCrunch поднимались и такие актуальные для нас вопросы, как, например, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.Одним из важнейших событий форума стал запуск маркетплейса образовательных услуг. Онлайн– платформа, где находятся все доступные государственные и частные образовательные сервисы, начала работать 1 октября. Эта виртуальная площадка — часть программы внедрения в России цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».– Нам продемонстрировали возможности таких интернет–платформ, как «Кахут», «Степик», «Геогебра», «Десмос», «Хеарпод». Они содержат интерактивные задания, которые дают возможность ребёнку развивать свои компетенции и усваивать новый материал, а учителю — дистанционно проверять выполнение задания. Это очень актуально для Норильска, где часто бывают актированные дни. Причём это бесплатные платформы, — рассказывает директор методического центра Оксана Шемрук. Лично её особенно заинтересовала финская система обучения, о которой на конференции рассказывал Паси Сальберг. Образование в этой стране считается одним из лучших в мире. Финны пристально следят за изменениями в педагогике, апробируя все новейшие практики. Преподавание в финских школах бесплатное и построено на прин-ципе изучения феноменов — реальных событий. Уроки, как правило, проводятся на улице. Однако такая система в чистом виде неприменима для России, уверены норильские педагоги.– У нас другой менталитет: к концу 11–го класса наши выпускники владеют базисными знаниями по всем предметам, что позволяет им продолжить своё образование дальше. В Финляндии же объёма полученных школьных знаний достаточно только для освоения рабочих специальностей. Поступить в университет можно лишь после окончания колледжа. За рубежом дети учатся дольше, чем у нас. Такая система, безусловно, позволяет сделать обучение бесстрессовым. Но нам она не подходит, потому что в России другие требования, другая экономическая ситуация, — высказывает своё мнение Оксана Шемрук. Тем не менее в нашей стране есть частные образовательные учреждения, которые интегрируют финскую образовательную методику в российскую среду. Например, центры SmartSchool.– Мы съездили туда, — продолжает Оксана Шемрук. — В школе не более 20 детей, ученики разновозрастные: к примеру, один первоклассник, два второклассника, семиклассник и так далее. У каждого выстроен свой индивидуальный маршрут: определённое количество часов по предметам — в зависимости от способностей. За каждым ребёнком закрепляется тьютор. Успеха позволяет добиться индивидуализация образования. Интересный опыт. Полностью мы его перенять, конечно, не можем. Но отдельные элементы заслуживают внимания.В Новой школе Москвы норильчане взяли на заметку лайфхаки по организации школьного пространства. Здесь обучаются около 500 детей. Школа позиционирует себя как место, где «каждый полюбит учиться и сможет раскрыть свои сильные стороны». Для этого здесь организованы курсы по математике, физике, иностранным языкам, даже генетике человека... В Новой школе можно заниматься спортом, музыкой, танцами, рисованием, освоить гончарное ремесло и т. д. Здесь есть огромная библиотека, прекрасные рекреационные зоны.– Комфорт чувствуется во всём, — отмечают норильские педагоги. — Ученики проводят в школе полный день и при этом имеют все возможности для саморазвития, что в условиях огромной Москвы очень удобно: родителям не надо ни о чём беспокоиться, поэтому они готовы платить за обучение в этой школе от 45 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Детей здесь любят, для них стараются создать максимальные удобства — это одно из главных наблюдений, подмеченных в московских школах участниками «Перемены».– Поразило, что у учителей и их подопечных нет барьера в общении. Обедая в школе, мы увидели, что ученики и педагоги могут сидеть вместе, — делится Оксана Шемрук. — Мне кажется, из таких вот мелочей, когда есть доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми, и складывается успех в обучении.Быть проще и веселей — вот то, чего всегда не хватало российской системе образования. Поэтому одним из главных девизов образовательной революции эксперты сегодня называют стремление поменять всё местами. Учитель сегодня — это тоже ученик. В музее человека «Живые системы» и музее занимательных наук «Экспериментаниум» норильские педагоги смогли снова превратиться в детей, радостно делая селфи на фоне необычных экспонатов. Здесь можно было в нескучной форме вспомнить об известных научных открытиях, увидеть, как устроена клетка и т. п.Есть возможности частично воссоздать такой музей у себя в школе, задумались наши педагоги. Или использовать отдельные элементы на уроках. Это, опять же, прекрасная идея для конкурса соцпроектов, на воплощение которой можно попытаться получить грант.– Возможно ли интегрировать увиденное в наши учебные заведения? Моё глубокое убеждение: нет ничего нереального, — высказывает единодушное мнение всех участников поездки Оксана Шемрук. — Сколько на это нужно времени? Всё зависит от желания самих педагогов, их готовности к переменам. Наша задача сейчас — обсудить с коллегами, что можно внедрять в образовательный процесс уже сейчас, а что эффективно в перспективе и какие шаги для этого необходимо предпринять.

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