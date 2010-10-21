Видеоигры и дополненная реальность, театральные технологии на уроках и «Перевёрнутый класс» — это лишь часть того, что в скором времени может изменить привычную школьную жизнь в Норильске. Наши педагоги рассказали о своей стажировке у лучших экспертов образовательной сферы в Москве.
Поездка на конференцию EdCrunch–2019, объединившую участников из США, Финляндии, Японии, Нидерландов и многих других стран, стала возможной благодаря «Норникелю». Наши учителя являются участниками «Перемены», которая как часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании стартовала в феврале. За это время в городе для педработников, родителей и школьников прошли три модуля. Участие в конференции учителей стало одним из самых ярких событий проекта «Перемена».
Эмоции делегации из Норильска, к слову, самой многочисленной, можно понять: EdCrunch — это настоящий прорыв в образовании.
– На конференции было представлено много интерактивных зон, связанных с «цифрой», которые помогли нам понять, чем сейчас живёт страна. Находясь в удалённом Норильске, это сделать трудно. Мы увидели, что учёба становится более технологичной, ребёнок получает все больше полезной информации, — рассказывает Инна Топлёнкина, заместитель директора средней школы № 21. — Интересно было узнать об особенностях финской, американской, английской, голландской систем обучения... Что мне больше всего понравилось? Свобода детей: школьники за рубежом развиваются по своим индивидуальным планам. На EdCrunch поднимались и такие актуальные для нас вопросы, как, например, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.Миром правит «цифра»
Одним из важнейших событий форума стал запуск маркетплейса образовательных услуг. Онлайн– платформа, где находятся все доступные государственные и частные образовательные сервисы, начала работать 1 октября. Эта виртуальная площадка — часть программы внедрения в России цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».
– Нам продемонстрировали возможности таких интернет–платформ, как «Кахут», «Степик», «Геогебра», «Десмос», «Хеарпод». Они содержат интерактивные задания, которые дают возможность ребёнку развивать свои компетенции и усваивать новый материал, а учителю — дистанционно проверять выполнение задания. Это очень актуально для Норильска, где часто бывают актированные дни. Причём это бесплатные платформы, — рассказывает директор методического центра Оксана Шемрук. Лично её особенно заинтересовала финская система обучения, о которой на конференции рассказывал Паси Сальберг. Образование в этой стране считается одним из лучших в мире. Финны пристально следят за изменениями в педагогике, апробируя все новейшие практики. Преподавание в финских школах бесплатное и построено на прин-ципе изучения феноменов — реальных событий. Уроки, как правило, проводятся на улице. Однако такая система в чистом виде неприменима для России, уверены норильские педагоги.
– У нас другой менталитет: к концу 11–го класса наши выпускники владеют базисными знаниями по всем предметам, что позволяет им продолжить своё образование дальше. В Финляндии же объёма полученных школьных знаний достаточно только для освоения рабочих специальностей. Поступить в университет можно лишь после окончания колледжа. За рубежом дети учатся дольше, чем у нас. Такая система, безусловно, позволяет сделать обучение бесстрессовым. Но нам она не подходит, потому что в России другие требования, другая экономическая ситуация, — высказывает своё мнение Оксана Шемрук. Тем не менее в нашей стране есть частные образовательные учреждения, которые интегрируют финскую образовательную методику в российскую среду. Например, центры SmartSchool.
– Мы съездили туда, — продолжает Оксана Шемрук. — В школе не более 20 детей, ученики разновозрастные: к примеру, один первоклассник, два второклассника, семиклассник и так далее. У каждого выстроен свой индивидуальный маршрут: определённое количество часов по предметам — в зависимости от способностей. За каждым ребёнком закрепляется тьютор. Успеха позволяет добиться индивидуализация образования. Интересный опыт. Полностью мы его перенять, конечно, не можем. Но отдельные элементы заслуживают внимания.Чтобы было комфортно
В Новой школе Москвы норильчане взяли на заметку лайфхаки по организации школьного пространства. Здесь обучаются около 500 детей. Школа позиционирует себя как место, где «каждый полюбит учиться и сможет раскрыть свои сильные стороны». Для этого здесь организованы курсы по математике, физике, иностранным языкам, даже генетике человека... В Новой школе можно заниматься спортом, музыкой, танцами, рисованием, освоить гончарное ремесло и т. д. Здесь есть огромная библиотека, прекрасные рекреационные зоны.
– Комфорт чувствуется во всём, — отмечают норильские педагоги. — Ученики проводят в школе полный день и при этом имеют все возможности для саморазвития, что в условиях огромной Москвы очень удобно: родителям не надо ни о чём беспокоиться, поэтому они готовы платить за обучение в этой школе от 45 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Детей здесь любят, для них стараются создать максимальные удобства — это одно из главных наблюдений, подмеченных в московских школах участниками «Перемены».
– Поразило, что у учителей и их подопечных нет барьера в общении. Обедая в школе, мы увидели, что ученики и педагоги могут сидеть вместе, — делится Оксана Шемрук. — Мне кажется, из таких вот мелочей, когда есть доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми, и складывается успех в обучении.Всё реально!
Быть проще и веселей — вот то, чего всегда не хватало российской системе образования. Поэтому одним из главных девизов образовательной революции эксперты сегодня называют стремление поменять всё местами. Учитель сегодня — это тоже ученик. В музее человека «Живые системы» и музее занимательных наук «Экспериментаниум» норильские педагоги смогли снова превратиться в детей, радостно делая селфи на фоне необычных экспонатов. Здесь можно было в нескучной форме вспомнить об известных научных открытиях, увидеть, как устроена клетка и т. п.
Есть возможности частично воссоздать такой музей у себя в школе, задумались наши педагоги. Или использовать отдельные элементы на уроках. Это, опять же, прекрасная идея для конкурса соцпроектов, на воплощение которой можно попытаться получить грант.
– Возможно ли интегрировать увиденное в наши учебные заведения? Моё глубокое убеждение: нет ничего нереального, — высказывает единодушное мнение всех участников поездки Оксана Шемрук. — Сколько на это нужно времени? Всё зависит от желания самих педагогов, их готовности к переменам. Наша задача сейчас — обсудить с коллегами, что можно внедрять в образовательный процесс уже сейчас, а что эффективно в перспективе и какие шаги для этого необходимо предпринять.
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Один из примеров эффективной организации обучения — московская школа № 1788, где норильские педагоги увидели, как можно объединить занятия для всей параллели сразу по двум предметам. Например, по музыке и информатике, обществознанию и литературе... «Мы побывали на уроке технологии и английского языка, где одни дети что–то выпиливали, а другие в это время учили названия инструментов и иностранные глаголы по теме. А на следующем уроке они уже всё проделывали на английском языке. Методика называется «Пробы» — она помогает понять ребёнку, что его интересует, а затем выбрать профильный класс», — поясняют педагоги.
|На EdCrunch-2019 педагоги узнали об особенностях систем обучения в других странах
Не менее интересная образовательная технология — смешанное обучение. Её уже готовятся опробовать в норильских школах. «Суть в том, что на уроке происходит ротация: одна группа детей занимается с планшетами, вторая — у доски, третья — индивидуально и четвёртая — с учителем. Затем они меняются, — рассказывают педагоги. — Многим из нас также понравился «Перевёрнутый класс» — когда учащиеся изучают тему самостоятельно, а на уроке прорабатывают непонятные моменты или с наставником, или с помощью одноклассников».
|В московских школах норильчан поразило, что у детей и учителей нет барьера в общении
Участники «Перемены» побывали в Российском академическом молодёжном театре, где взяли на вооружение театральные технологии, съездили в московский офис «Яндекса», где познакомились с ресурсами, которые помогают учителю в работе. Например, «Яндекс.Учебник» с домашними заданиями и нестандартными проектами уроков. Большое впечатление на всех произвела организация пространства IT–компании: кое–какие фишки, считают учителя, можно внедрить и в Норильске.
|На конференции было представлено много интерактивных зон, связанных с «цифрой»
Елена ПоповаФото с сайта edcrunch.ruwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда