[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Резонанс

Поверочная работа

Норильчане вновь начали получать извещения, в которых им предлагается сделать поверку счётчиков.



– Я позвонил по указанному номеру телефона и уже успел согласиться на замену, а потом меня осенило: следует проверить сроки. Оказалось, мне не надо. – Извещение выглядит как квитанция из жэка. У меня мама–пенсионерка решила, что это управляющая компания прислала, и заказала у них счётчики, а они ей пока не нужны. – Позвонил в эту фирму — очень энергичный оператор сразу стал наседать. Я не помнил сроки поверки, а он настойчиво предлагал прислать мастера проверить их. Не сомневаюсь, что мастер тут же начал бы менять счётчики.

Около года назад в Норильске появилась реклама от коммерческих фирм, призывающих горожан провести поверку индивидуальных приборов учёта. За год сменилось несколько компаний, предлагающих такие услуги. Теперь свою рекламу активно навязывает очередная. Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖКХ по энергетике — главный энергетик Норильска: – Организации, рассылающие эти напоминания, пытаются ввести горожан в заблуждение, утверждая, что для них срок поверки уже пришёл. Кстати, цифры начислений в присланных квитанциях недостоверны, у нас таких тарифов нет, и нормативы не наши. Неверна и информация о запрете самостоятельного демонтажа счётчиков: делать это можно, но после следует написать заявление в УК о повторной приёмке узла учёта. Мы обращались в одну из этих компаний под видом обычных собственников с вопросом, могут ли они поверить прибор учёта и имеют ли сертификаты на это (метрологическая поверка — сертифицированный вид деятельности). Нам ответили, что поверкой они не занимаются, но могут заменить счётчик. Думаю, организация, активно рассылающая сейчас уведомления, работает так же. Жители имеют полное право воспользоваться её услугами, только обращайте внимание на сроки поверки установленных у вас приборов, а также новых, что вам предложат, они указаны в паспорте к счетчику. Но я бы рекомендовал обращаться в профильную организацию. В Норильске это Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике Тыве, расположенный на улице Лауреатов, 76. После этого обратитесь в УК для повторной постановки счётчика на учёт. Говорит эксперт Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖКХ по энергетике — главный энергетик Норильска – Организации, которые рассылают уведомления о поверке счётчиков, пытаются ввести горожан в заблуждение, утверждая, что для них срок поверки уже пришёл.

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Около года назад в Норильске появилась реклама от коммерческих фирм, призывающих горожан провести поверку индивидуальных приборов учёта. За год сменилось несколько компаний, предлагающих такие услуги. Теперь свою рекламу активно навязывает очередная.Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖКХ по энергетике — главный энергетик Норильска:– Организации, рассылающие эти напоминания, пытаются ввести горожан в заблуждение, утверждая, что для них срок поверки уже пришёл. Кстати, цифры начислений в присланных квитанциях недостоверны, у нас таких тарифов нет, и нормативы не наши. Неверна и информация о запрете самостоятельного демонтажа счётчиков: делать это можно, но после следует написать заявление в УК о повторной приёмке узла учёта.Мы обращались в одну из этих компаний под видом обычных собственников с вопросом, могут ли они поверить прибор учёта и имеют ли сертификаты на это (метрологическая поверка — сертифицированный вид деятельности). Нам ответили, что поверкой они не занимаются, но могут заменить счётчик. Думаю, организация, активно рассылающая сейчас уведомления, работает так же. Жители имеют полное право воспользоваться её услугами, только обращайте внимание на сроки поверки установленных у вас приборов, а также новых, что вам предложат, они указаны в паспорте к счетчику.Но я бы рекомендовал обращаться в профильную организацию. В Норильске это Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике Тыве, расположенный на улице Лауреатов, 76. После этого обратитесь в УК для повторной постановки счётчика на учёт.

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