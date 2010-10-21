[Индекс номера 163 (29.10.2019)]

 Право руля 
Элементарно

Очередным участником совместного проекта «Заполярной Правды» и Госавтоинспекции стала кайерканская школа № 45. С началом зимы, уменьшением светового дня становится актуальной тема безопасного поведения пешеходов на дороге. В рисунках ребята напомнили норильчанам о бдительности.
Рисунок Никиты Сидоренко
Пурга, мороз и снегопады создают массу неудобств для жителей, в том числе это и плохая видимость на дорогах, что особенно опасно для пешеходов. Поэтому старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров на встрече со школьниками уделил особое внимание светоотражающим элементам: привёл интересные факты о них и в качестве примеров представил видеозаписи с регистраторов норильских автомобилистов. Вместе с ребятами он разобрал ошибки, которые в каждом конкретном случае допустили пешеходы, и напомнил детям, как надо переходить дорогу, чтобы не попасть под колёса авто:
Рисунок Николая Димитриева
– Недостаточно одного светоотражающего элемента на одежде или рюкзаке — водитель его может просто не увидеть. Чтобы быть заметным на дороге, помимо рюкзака или сумки световозвращатели рекомендуется носить на обеих руках или на поясе. Светоотражающий элемент снижает риск наезда на пешехода на 65 процентов — он делает человека заметным с расстояния 400 метров с дальним светом фар и около 150 метров — с ближним. Без световозвращателей пешехода можно увидеть только с 30 метров. Этого расстояния в условиях гололёда и плохой погоды недостаточно, чтобы водитель успел вовремя затормозить. Чтобы пешеход стал «невидимкой» на дороге, достаточно лёгких сумерек.
Рисунок Екатерины Потаповой
Светоотражающие элементы могут быть не только элементами одежды, для безопасности детей их стоит прикреплять к коляскам и санкам, а летом украшать ими велосипеды, самокаты и ролики.
С 1 июля 2015 года все пешеходы, передвигающиеся по обочинам или дороге вне населённого пункта, обязаны носить световозвращающие одежду или элементы в виде значков, брелоков, подвесок, лент и так далее. Но ради своей безопасности светоотражающие элементы следует использовать и на улицах города. Особенно в полярную ночь.
И даже при их наличии не надо сломя голову бежать через дорогу. Это ещё одна опасная и часто повторяемая ошибка детей и взрослых. Этого ни в коем случае нельзя делать. Даже увидев приближающийся автомобиль, пешеход не сможет резко затормозить из–за силы инерции, а у водителя остаётся мало времени для манёвра.

Наталья Черкашина
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