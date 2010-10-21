[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Конкурс

Киномания

В Норильске подвели итоги II Всероссийского фестиваля–конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова — 2019».

Организаторы, члены жюри и участники фестиваля-конкурса «Полярная сова - 2019» Если быть точными, то фестиваль проходил в нашем городе уже в 16–й раз, но в статусе всероссийского так уж стал популярен у юных любителей снимать своё кино — с прошлого года. Честь и хвала тем, кто его поддерживает из года в год — управлению по делам культуры и искусства и кинокомплексу «Родина» — родному дому нашей «Полярной совы». Организаторы поделились, что в этом году прислали рекордное количество заявок — почти 240. В судейскую команду вошли гости — замечательные кинематографисты из Москвы, Новосибирска и Красноярска и известные норильчане. Работали слаженно и с задором — работы детей вдохновляли. Председатель жюри — российский сценарист и прозаик Андрей Житков — прилетел к нам впервые с коллегой, молодым сценаристом и режиссёром Олесей Корепановой. Они успели провести и мастер–классы по драматургии и остались довольны общением, заметив, что Норильск порадовал их любовью к искусству кино. Известный режиссёр «Красноярской киностудии», давний друг «Полярной совы» Александр Калашников представил свой новый фильм, посвящённый ветеранам знаменитого ансамбля танца Сибири им. Михаила Годенко. Это был самый первый показ фильма, премьера которого только в конце года состоится в краевой столице. Не впервые на фестивале побывал и директор новосибирской детской киностудии «Поиск» и исполнительный директор фестиваля «Жар–Птица» Евгений Селиванов, который уже много лет продюсирует кино, созданное юными кинематографистами. Детская студия в Новосибирске не имеет аналогов в мире, и её работы — среди лучших на фестивалях нашей страны и за рубежом. Норильчан в жюри представляли директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева, где мастер–классом по пластилиновой анимации в КВКО «Экран» и начался фестиваль, а также видеоинженер Дворца культуры ЗФ «Норникеля» Андрей Раздевилов. Конкурс социальных роликов оценивал и депутат Норильского городского Совета депутатов Леонид Соломаха. На празднике закрытия фестиваля, который состоялся 25 октября в кинокомплексе «Родина», огласили имена лучших. Гран–при — эксклюзивная сова, созданная из бивня мамонта мастером–косторезом из Норильского колледжа искусств Викторией Поповой, улетит к коллективу авторов фильма «Буктрейлер «Манюня» в Ялту Республики Крым. А руководит этой талантливой командой студии «Медиа–Артек» при МДЦ «Артек» Ксения Рудич. Специального приза имени Исаака Семёновича Магитона удостоен анимационный фильм «Птица» Тимофея Шилова из детской киностудии «Поиск» в Новосибирске. Приз зрительских симпатий достался анимационному фильму «Доброе сердце» коллектива юных авторов молодёжной видеостудии «Вкино» в Санкт–Петербурге. Поощрительный приз акции «Отдай свой голос лучшим!», которая проходила на сайте кинокомплекса «Родина», норильчане отдали анимационному фильму «Путь к мечте» Яны Анциферовой под руководством Наталии Судниковой из московской студии КГ и анимации «КоМарфильм» при школе «Марьино» имени маршала авиации А. Е. Голованова. Лучшей работой в номинации «Анимация» назвали ленту «Иванушка из волшебного цветка» студии анимации «Дом» при ДХШ «Весна» в Бердске Новосибирской области. В номинации «Познавательная передача для детей среднего школьного возраста» отметили серию работ студии «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС МЕДИА» из Луганска. Лучшим фильмом на патриотическую тему признан «Матрёнин тыл» Артёма и Маргариты Галенцовых из Екатеринбурга, а в номинации «Современная интерпретация литературной классики» — фильм «Галоша» группы юных авторов из Екатеринбурга. Из социальных роликов предпочтение отдали «Ярким краскам» группы авторов из весьма успешно показавшей себя на фестивале ялтинской студии «Медиа–Артек» (Ялта). А в номинации «Игровой фильм» победил... «Слабак» Артёма Палкина, который тот снимал под руководством Валентины Палкиной на видеостудии «Кадриль» в Лысьве Пермского края. «За кинематографичность» отмечен игровой фильм «Поворот» авторов из детского творческого объединения «Фокус» из города Бор Нижегородской области. «За воплощение детской игры на экране» — игровой фильм «Передай другому», его создали на творческой студии «Дивное кино» ДДТ в городе Дивногорске Красноярского края. А норильчане получили награду «За чуткое отношение к чужой боли» — социальный ролик «Жизнь продолжается» авторов Дениса Ключкина и Кристины Кулик. Они работали под руководством Тамары Бруцкой и Валерия Муравьёва на студии «Перемена» при Доме детского творчества. Отмечены и наши земляки «За позитивный взгляд на жизнь» — социальный ролик «Меняй свою реальность» снял Игорь Останин в норильском творческом объединении «Четыре четверти». Многие запомнили социальный ролик «Изгои», удостоенный награды «За сострадание к братьям нашим меньшим», его сняли в медиаклубе «ТочкаРоста» в школе № 4 города Кодинска Красноярского края. Среди лучших — анимационные фильмы «Сказка» из Тюмени, «Страшно замуж» из Бердска, «Про Счастье» из Нижневартовска, «Яблоки» из Рыбинска, «Сны старого дома» из города Бор. Всем иногородним участникам и победителям конкурса будут отправлены сувениры — это рукодельные совы, созданные руками студентов НКИ, призы и дипломы. Все эти фильмы публика увидит на сайте и на экранах кинокомплекса «Родина», а также в Молодёжном центре.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Если быть точными, то фестиваль проходил в нашем городе уже в 16–й раз, но в статусе всероссийского так уж стал популярен у юных любителей снимать своё кино — с прошлого года. Честь и хвала тем, кто его поддерживает из года в год — управлению по делам культуры и искусства и кинокомплексу «Родина» — родному дому нашей «Полярной совы». Организаторы поделились, что в этом году прислали рекордное количество заявок — почти 240.В судейскую команду вошли гости — замечательные кинематографисты из Москвы, Новосибирска и Красноярска и известные норильчане. Работали слаженно и с задором — работы детей вдохновляли. Председатель жюри — российский сценарист и прозаик Андрей Житков — прилетел к нам впервые с коллегой, молодым сценаристом и режиссёром Олесей Корепановой. Они успели провести и мастер–классы по драматургии и остались довольны общением, заметив, что Норильск порадовал их любовью к искусству кино.Известный режиссёр «Красноярской киностудии», давний друг «Полярной совы» Александр Калашников представил свой новый фильм, посвящённый ветеранам знаменитого ансамбля танца Сибири им. Михаила Годенко. Это был самый первый показ фильма, премьера которого только в конце года состоится в краевой столице. Не впервые на фестивале побывал и директор новосибирской детской киностудии«Поиск» и исполнительный директор фестиваля «Жар–Птица» Евгений Селиванов, который уже много лет продюсирует кино, созданное юными кинематографистами. Детская студия в Новосибирске не имеет аналогов в мире, и её работы — среди лучших на фестивалях нашей страны и за рубежом.Норильчан в жюри представляли директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева, где мастер–классом по пластилиновой анимации в КВКО «Экран» и начался фестиваль, а также видеоинженер Дворца культуры ЗФ «Норникеля» Андрей Раздевилов. Конкурс социальных роликов оценивал и депутат Норильского городского Совета депутатов Леонид Соломаха.На празднике закрытия фестиваля, который состоялся 25 октября в кинокомплексе «Родина», огласили имена лучших. Гран–при — эксклюзивная сова, созданная из бивня мамонта мастером–косторезом из Норильского колледжа искусств Викторией Поповой, улетит к коллективу авторов фильма «Буктрейлер «Манюня» в Ялту Республики Крым. А руководит этой талантливой командой студии «Медиа–Артек» при МДЦ «Артек» Ксения Рудич.Специального приза имени Исаака Семёновича Магитона удостоен анимационный фильм «Птица» Тимофея Шилова из детской киностудии «Поиск» в Новосибирске. Приз зрительских симпатий достался анимационному фильму «Доброе сердце» коллектива юных авторов молодёжной видеостудии «Вкино» в Санкт–Петербурге. Поощрительный приз акции «Отдай свой голос лучшим!», которая проходила на сайте кинокомплекса «Родина», норильчане отдали анимационному фильму «Путь к мечте» Яны Анциферовой под руководством Наталии Судниковой из московской студии КГ и анимации «КоМарфильм» при школе «Марьино» имени маршала авиации А. Е. Голованова.Лучшей работой в номинации «Анимация» назвали ленту «Иванушка из волшебного цветка» студии анимации «Дом» при ДХШ «Весна» в Бердске Новосибирской области. В номинации «Познавательная передача для детей среднего школьного возраста» отметили серию работ студии «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС МЕДИА» из Луганска. Лучшим фильмом на патриотическую тему признан «Матрёнин тыл» Артёма и Маргариты Галенцовых из Екатеринбурга, а в номинации «Современная интерпретация литературной классики» — фильм «Галоша» группы юных авторов из Екатеринбурга. Из социальных роликов предпочтение отдали «Ярким краскам» группы авторов из весьма успешно показавшей себя на фестивале ялтинской студии «Медиа–Артек» (Ялта). А в номинации «Игровой фильм» победил... «Слабак» Артёма Палкина, который тот снимал под руководством Валентины Палкиной на видеостудии «Кадриль» в Лысьве Пермского края.«За кинематографичность» отмечен игровой фильм «Поворот» авторов из детского творческого объединения «Фокус» из города Бор Нижегородской области. «За воплощение детской игры на экране» — игровой фильм «Передай другому», его создали на творческой студии «Дивное кино» ДДТ в городе Дивногорске Красноярского края.А норильчане получили награду «За чуткое отношение к чужой боли» — социальный ролик «Жизнь продолжается» авторов Дениса Ключкина и Кристины Кулик. Они работали под руководством Тамары Бруцкой и Валерия Муравьёва на студии «Перемена» при Доме детского творчества. Отмечены и наши земляки «За позитивный взгляд на жизнь» — социальный ролик «Меняй свою реальность» снял Игорь Останин в норильском творческом объединении «Четыре четверти».Многие запомнили социальный ролик «Изгои», удостоенный награды «За сострадание к братьям нашим меньшим», его сняли в медиаклубе «ТочкаРоста» в школе № 4 города Кодинска Красноярского края.Среди лучших — анимационные фильмы «Сказка» из Тюмени, «Страшно замуж» из Бердска, «Про Счастье» из Нижневартовска, «Яблоки» из Рыбинска, «Сны старого дома» из города Бор. Всем иногородним участникам и победителям конкурса будут отправлены сувениры — это рукодельные совы, созданные руками студентов НКИ, призы и дипломы.Все эти фильмы публика увидит на сайте и на экранах кинокомплекса «Родина», а также в Молодёжном центре.

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