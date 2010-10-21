[Индекс номера 163 (29.10.2019)]



Бокс

Отличный шанс

На способных норильских ребят обратил внимание Рой Джонс–младший — легенда мирового бокса.

Рой Джонс–младший — бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях. В начале 2000-х годов считался лучшим боксёром мира. В 2002 году был обладателем восьми чемпионских поясов. Единственный боксёр в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжёлом и супертяжёлом весе. По версии многих изданий входит в топ–50 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта. Фонд Роя Джонса объявил проект «Путь к абсолютной победе» по поиску талантливой молодёжи в нашей стране. Согласно условиям конкурса, боксёры от 10 до 17 лет должны преодолеть заочный этап, предоставив организаторам три видео по 30 секунд — бой с тенью, спарринг с партнёром, работа на снаряде. Иркутская область и Красноярский край — первые два региона, в которых стартовал проект «Путь к абсолютной победе». – Я хочу помочь российским ребятам стать спортсменами, которыми будут гордиться. Россия — очень большая страна, немало начинающих спортсменов живут в деревнях и маленьких городах. Многие думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так. Бокс — это не только сила, это энергия, воля, собранность, это здоровье. Мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых дальних уголков России найти себя, сформировать высокую самооценку. Только так они будут с любовью думать о близких, о стране и своей роли в ней, — приводит слова Роя Джонса–младшего портал Норильчане также откликнулись на многообещающий проект: из нашего города на следующий его этап отправились восемь спортсменов — Владислав Ефремов, Александр Сидельников, Сармат Дзуцев, Денис Карасёв, Леонтий Колесников (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник), Феликс Михно, Виктор Бублик и Владимир Бурдаков (тренер Денис Дурасов) — трое представляют спортшколу единоборств, пятеро — спортшколу № 4. 24 октября они вылетели в столицу края, где 25 октября Рой Джонс лично провёл финальные отборочные этапы. Всего в мероприятии участвовали 100 боксёров со всего Красноярского края. Их разделили на четыре возрастные группы: 10–12 лет, 13–15 и 16–17 лет. В первой группе выступил Владимир Бурдаков, во второй — Денис Карасёв, Александр Сидельников, Владислав Ефремов, Виктор Бублик, Феликс Михно и Сармат Дзуцев. В третьей — Леонтий Колесников. – Для каждой группы проводилась открытая тренировка под руководством Роя Джонса–младшего и его помощников. В завершение каждой тренировки устроили спарринги, где учитывалось не только то, кто стал победителем в поединке, но и индивидуальное мастерство боксёров и тактика ведения боя. Все наши ребята показали отличные навыки, но лучше всего проявили себя Денис Карасёв и Владимир Бурдаков. Они попали в число десяти ребят, которые отобраны в команду Роя Джонса–младшего и будут вызваны в Москву на тренировочные мероприятия, когда пройдут все этапы конкурса в остальных городах России, — рассказал один из тренеров спортсменов Максим Трофимов.

Татьяна Зачупейко Фото участников проекта www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рой Джонс–младший — бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях. В начале 2000-х годов считался лучшим боксёром мира. В 2002 году был обладателем восьми чемпионских поясов. Единственный боксёр в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжёлом и супертяжёлом весе. По версии многих изданий входит в топ–50 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта.Фонд Роя Джонса объявил проект «Путь к абсолютной победе» по поиску талантливой молодёжи в нашей стране. Согласно условиям конкурса, боксёры от 10 до 17 лет должны преодолеть заочный этап, предоставив организаторам три видео по 30 секунд — бой с тенью, спарринг с партнёром, работа на снаряде. Иркутская область и Красноярский край — первые два региона, в которых стартовал проект «Путь к абсолютной победе».– Я хочу помочь российским ребятам стать спортсменами, которыми будут гордиться. Россия — очень большая страна, немало начинающих спортсменов живут в деревнях и маленьких городах. Многие думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так. Бокс — это не только сила, это энергия, воля, собранность, это здоровье. Мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых дальних уголков России найти себя, сформировать высокую самооценку. Только так они будут с любовью думать о близких, о стране и своей роли в ней, — приводит слова Роя Джонса–младшего портал www.irk.ru Норильчане также откликнулись на многообещающий проект: из нашего города на следующий его этап отправились восемь спортсменов — Владислав Ефремов, Александр Сидельников, Сармат Дзуцев, Денис Карасёв, Леонтий Колесников (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник), Феликс Михно, Виктор Бублик и Владимир Бурдаков (тренер Денис Дурасов) — трое представляют спортшколу единоборств, пятеро — спортшколу № 4. 24 октября они вылетели в столицу края, где 25 октября Рой Джонс лично провёл финальные отборочные этапы.Всего в мероприятии участвовали 100 боксёров со всего Красноярского края. Их разделили на четыре возрастные группы: 10–12 лет, 13–15 и 16–17 лет. В первой группе выступил Владимир Бурдаков, во второй — Денис Карасёв, Александр Сидельников, Владислав Ефремов, Виктор Бублик, Феликс Михно и Сармат Дзуцев. В третьей — Леонтий Колесников.– Для каждой группы проводилась открытая тренировка под руководством Роя Джонса–младшего и его помощников. В завершение каждой тренировки устроили спарринги, где учитывалось не только то, кто стал победителем в поединке, но и индивидуальное мастерство боксёров и тактика ведения боя. Все наши ребята показали отличные навыки, но лучше всего проявили себя Денис Карасёв и Владимир Бурдаков. Они попали в число десяти ребят, которые отобраны в команду Роя Джонса–младшего и будут вызваны в Москву на тренировочные мероприятия, когда пройдут все этапы конкурса в остальных городах России, — рассказал один из тренеров спортсменов Максим Трофимов.

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