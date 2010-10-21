[Индекс номера 166 (01.11.2019)]

 Акция 
Широка Сибирь моя родная

Музей Норильска в пятый раз примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».
В галерее принимают «Женский портрет» Василия Сурикова
В этом году акцию «Арктическая Сибириада» посвящают 85–летию Красноярского края. Организаторы решили по–своему и довольно смело представить главные символы Сибири в Норильске. Интересно, что в каждом норильском музее в эту ночь будет... по Сурикову! Именно вернисажем одного из самых выдающихся сибирских художников Василия Сурикова «АРТ–Сибириада» стартует в 18.00 в художественной галерее на улице Талнахской, 78. Впервые в Норильске представят семь произведений мастера из собрания Красноярского художественного музея, которому присвоено его имя. Среди них этюды для знаменитых картин «Покорение Сибири Ермаком», «Боярыня Морозова», а также женские портреты. Увидим мы и привезённые из Красноярска работы других известных живописцев Сибири, творивших в конце XIX — начале XX века. Это самородок Григорий Гуркин, Михаил Костылев, Илья Шешунов и Дмитрий Каратанов, которые оставили нам в наследство замечательные виды родного края.
Отличная идея — представить на вернисаже «Школа Сурикова» работы более 30 современных художников из фондов Музея Норильска. Имена этих авторов — от известных красноярцев Андрея Поздеева и Валерия Кудринского до норильчан Маргариты Черняевой, Геннадия Тарана и Наталии Мороз, таймырцев Бориса Молчанова и Мотюмяку Турдагина — связаны с Красноярским художественным училищем им. В. И. Сурикова. Тема почти 70 работ — Сибирь во всех её удивительных проявлениях.
Все, кто придёт на Ночь искусств в галерею, смогут проверить и собственные художественные способности, приняв участие в своеобразном творческом экзамене.
Продолжится Ночь искусств по–норильски в 20.00 на «КИЧ–Сибириаде» в Музее Норильска на Ленинском проспекте, 14. Здесь подхватят тему сибирских смыслов, мифов и брендов. Организаторы намерены сподвигнуть норильчан задуматься о том, как тема Сибири звучит в творчестве современных художников, какие образы приходят на ум при слове «Сибирь», кто такие сибиряки?
И, конечно, заманчиво будет поразмышлять над тем, как закаляется сибирский характер и как он соизмерим с характером северян? В музее представят и выставку «Сибирский неформат» Александра Сурикова, одного из ярких художников Сибири, автора визуальной поэзии, бук–арта, который работает в традициях неофутуризма, дадаизма и примитивизма. Его ироничные и парадоксальные работы, как и сама атмосфера «КИЧ–Сибириады», по замыслу музейщиков способны подарить норильчанам замечательное настроение. Программа обещает стать весёлым путешествием по великой таёжной реке, которое приведет участников в знаковое для каждого место... в баню. Норильчане смогут провести вечер по–сибирски широко и даже попариться! Тем, кто придёт со своими тазиками, в шапках–ушанках и валенках, а также для детей до 10 лет — вход бесплатный. Для остальных стоимость посещения — 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассах музея и галереи. На все вопросы ответят по телефонам: 46–13–26 и 46–13–27.

Ирина Даниленко
Фото Юлии Римской
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Проекты 
Выпускники 25 российских вузов получили возможность найти себя благодаря программе «Профессиональный старт».

Конкурс 
Лучшие электрогазосварщики «Норильскникельремонта» работают в ремонтно–строительном тресте.

Это было 
Как известно, бывших норильчан не бывает. Сменив параллель с меридианом или даже континент, они продолжают дышать с Заполярьем одним воздухом. Некоторые даже организуют на материке «филиал» Норильска: собирают землячество, пишут книги и открывают музейные экспозиции.

Альтернатива 
«Цифровая экономика» — один из нацпроектов страны на 2019–2024 годы. Зачинателем дела был замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который утвердил стандарт федерального проекта «Умный город». В дальнейшем эта программа вошла в состав нацпроекта. Но, как показала практика, цифровизация страны распространяется значительно шире, чем мы себе представляли.

Фестиваль 
Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины».

Реклама и информация 
Каждый месяц в наши почтовые ящики приходят квитанции. Мы оплачиваем жилищные услуги, электричество, газ, капитальный ремонт и много другое. Порой случаются и незапланированные расходы — штрафы. Кто–то платит налоги, кто–то — кредиты. У каждого своя история. Но всех нас объединяет возможность выбора вариантов совершения регулярных платежей. В современном мире есть любители как инновационных способов оплаты, так и те, кто привык платить по старинке. Сбербанк предлагает различные варианты совершения платежа, из которых можно выбрать свой, наиболее комфортный и выгодный.

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 1 ноября 2019 
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