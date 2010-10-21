[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



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Современные способы оплаты ЖКУ экономят время и деньги

Каждый месяц в наши почтовые ящики приходят квитанции. Мы оплачиваем жилищные услуги, электричество, газ, капитальный ремонт и много другое. Порой случаются и незапланированные расходы — штрафы. Кто–то платит налоги, кто–то — кредиты. У каждого своя история. Но всех нас объединяет возможность выбора вариантов совершения регулярных платежей. В современном мире есть любители как инновационных способов оплаты, так и те, кто привык платить по старинке. Сбербанк предлагает различные варианты совершения платежа, из которых можно выбрать свой, наиболее комфортный и выгодный.

Современные способы оплаты Для тех, кто живёт в динамичном ритме и хочет оплачивать жилищно–коммунальные услуги за считаные секунды, одним из самых удобных вариантов станет оплата через сервис «Сбербанк Онлайн». Путь прост: установить на телефон приложение «Сбербанк Онлайн» или воспользоваться веб–версией на домашнем компьютере, выбрать вкладку «Платежи», найти нужного поставщика услуг (по его наименованию или ИНН), ввести номер лицевого счёта и оплатить. Ещё проще — считать штрих–код с квитанции в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», поиск и заполнение реквизитов произойдёт автоматически, останется только сверить реквизиты и оплатить. Совсем недавно в «Сбербанке Онлайн» появилась возможность посмотреть и тут же оплатить начисления по своему адресу. Для этого достаточно в поисковой строке набрать «Поиск по адресу», далее ввести адрес абонента и заполнить все предложенные поля. Уже сейчас в поиске доступны крупнейшие поставщики услуг ЖКХ, список организаций постоянно дополняется. Но, безусловно, самый быстрый и беззаботный способ совершения ежемесячных платежей — это автоплатёж. Выбрав этот вариант, вы перекладываете все заботы о своевременной оплате счетов на Сбербанк. Банк все сделает сам, нужно только, чтобы на вашей банковской карте находилось требуемое количество денег. В настройках автоплатежа вы сами задаёте удобные для вас параметры: дату списания, максимальный размер платежа и периодичность исполнения. В любом случае, Сбербанк за сутки до исполнения автоплатежа направит СМС–сообщение о сумме предстоящего платежа и только после этого перечислит деньги с вашей карты поставщику услуг. При необходимости вы всегда можете отменить платёж, отправив код отмены на номер 900. Услугу очень легко подключить в банкомате или в системе «Сбербанк Онлайн». Если сами не разберётесь, то можно обратиться в отделение Сбербанка и попросить консультантов помочь с подключением услуги «Автоплатёж». Для тех, кто любит платить по старинке Помимо услуги «Автоплатёж» или сервиса «Сбербанк Онлайн», с оплатой жилищно–коммунальных услуг всегда можно обратиться в любое отделение Сбербанка. Совершить оплату удобно через кассу банка наличными деньгами или по банковской карте, а также с помощью устройств самообслуживания (банкоматов) Сбербанка. Для совершения платежа при себе желательно иметь квитанцию, тогда платёж будет проведён в считаные секунды. Если же у вас появится желание и несколько минут свободного времени, то консультанты банка помогут освоить любые сервисы, чтобы платить, не выходя из дома, экономя свои время и деньги. Как правило, при совершении оплаты дополнительная комиссия не взимается, но по некоторым видам платежей взимание комиссии всё же возможно. В любом случае, при оплате банковской картой комиссия будет всегда меньше, а значит, платежи через «Сбербанк Онлайн» или «Автоплатёж», а также платежи по карте в кассе банка всегда выгоднее, чем оплата наличными. Популярные вопросы про оплату за ЖКХ: • Что за штрих–код на квитанции и зачем он нужен? Квадратный штрих–код, который размещается на квитанциях, называется QR–код. Сканирование QR–кодов — быстрый и удобный способ оплачивать счета за услуги ЖКХ. При сканировании QR–кода с квитанции «подтягиваются» основные реквизиты платежа. Вам достаточно проверить информацию, сумму задолженности и подтвердить оплату. Совершить платежи с помощью QR–кода можно в кассе банка, приложении «Сбербанк Онлайн», а также через устройства самообслуживания. Достаточно поднести штрих–код к специальному считывателю (в телефоне или в банкомате). Это позволяет максимально упростить процедуру платежа и исключить ошибки при вводе реквизитов. • А как же чек? По–прежнему некоторые учреждения требуют чеки при оформлении различных документов, получении справок. Если вы оплачивали услуги ЖКХ не в офисе Сбербанка, то это также не является проблемой. Чек можно распечатать из личного кабинета в «Сбербанке Онлайн» либо обратиться в банк для выдачи подтверждения платежа. История платежей хранится в течение трёх лет.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для тех, кто живёт в динамичном ритме и хочет оплачивать жилищно–коммунальные услуги за считаные секунды,Путь прост: установить на телефон приложение «Сбербанк Онлайн» или воспользоваться веб–версией на домашнем компьютере, выбрать вкладку «Платежи», найти нужного поставщика услуг (по его наименованию или ИНН), ввести номер лицевого счёта и оплатить. Ещё проще — считать штрих–код с квитанции в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», поиск и заполнение реквизитов произойдёт автоматически, останется только сверить реквизиты и оплатить.Совсем недавно в «Сбербанке Онлайн» появилась возможность посмотреть и тут же оплатить начисления по своему адресу. Для этого достаточно в поисковой строке набрать «Поиск по адресу», далее ввести адрес абонента и заполнить все предложенные поля. Уже сейчас в поиске доступны крупнейшие поставщики услуг ЖКХ, список организаций постоянно дополняется.Но, безусловно, самый быстрый и беззаботный способ совершения ежемесячных платежей — это автоплатёж. Выбрав этот вариант, вы перекладываете все заботы о своевременной оплате счетов на Сбербанк. Банк все сделает сам, нужно только, чтобы на вашей банковской карте находилось требуемое количество денег.В настройках автоплатежа вы сами задаёте удобные для вас параметры: дату списания, максимальный размер платежа и периодичность исполнения. В любом случае, Сбербанк за сутки до исполнения автоплатежа направит СМС–сообщение о сумме предстоящего платежа и только после этого перечислит деньги с вашей карты поставщику услуг. При необходимости вы всегда можете отменить платёж, отправив код отмены на номер 900.Услугу очень легко подключить в банкомате или в системе «Сбербанк Онлайн». Если сами не разберётесь, то можно обратиться в отделение Сбербанка и попросить консультантов помочь с подключением услуги «Автоплатёж».Помимо услуги «Автоплатёж» или сервиса «Сбербанк Онлайн», с оплатой жилищно–коммунальных услуг всегда можно обратиться в любое отделение Сбербанка.Совершить оплату удобно через кассу банка наличными деньгами или по банковской карте, а также с помощью устройств самообслуживания (банкоматов) Сбербанка. Для совершения платежа при себе желательно иметь квитанцию, тогда платёж будет проведён в считаные секунды.Если же у вас появится желание и несколько минут свободного времени, то консультанты банка помогут освоить любые сервисы, чтобы платить, не выходя из дома, экономя свои время и деньги.Как правило, при совершении оплаты дополнительная комиссия не взимается, но по некоторым видам платежей взимание комиссии всё же возможно. В любом случае, при оплате банковской картой комиссия будет всегда меньше, а значит, платежи через «Сбербанк Онлайн» или «Автоплатёж», а также платежи по карте в кассе банка всегда выгоднее, чем оплата наличными.Квадратный штрих–код, который размещается на квитанциях, называется QR–код. Сканирование QR–кодов — быстрый и удобный способ оплачивать счета за услуги ЖКХ. При сканировании QR–кода с квитанции «подтягиваются» основные реквизиты платежа. Вам достаточно проверить информацию, сумму задолженности и подтвердить оплату.Совершить платежи с помощью QR–кода можно в кассе банка, приложении «Сбербанк Онлайн», а также через устройства самообслуживания. Достаточно поднести штрих–код к специальному считывателю (в телефоне или в банкомате). Это позволяет максимально упростить процедуру платежа и исключить ошибки при вводе реквизитов.По–прежнему некоторые учреждения требуют чеки при оформлении различных документов, получении справок. Если вы оплачивали услуги ЖКХ не в офисе Сбербанка, то это также не является проблемой. Чек можно распечатать из личного кабинета в «Сбербанке Онлайн» либо обратиться в банк для выдачи подтверждения платежа. История платежей хранится в течение трёх лет.

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