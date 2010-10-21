[Индекс номера 166 (01.11.2019)]

 Город 
4 ноября — День народного единства

Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней.
Только вместе
Старт праздничному марафону даст рудная столица 1 ноября. В Талнахской городской библиотеке в 18.30 начнётся программа «Дружба без границ». В ней примут участие местные казаки, казахи, ногайцы, а также творческие коллективы. В 18.00 в выставочном зале откроются тематические площадки.
2 ноября празднование Дня народного единства продолжится в Городском центре культуры, где в 16.00 стартует праздничный концерт «Добрые соседи». Зрители увидят историю о важности взаимопомощи и добрососедства. В концерт включены творческие номера хореографических ансамблей, вокального коллектива Voices и Норильской городской хоровой капеллы.
В Кайеркане народные гулянья запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного» с 15.00. Здесь установят национальный чум, организуют выставку–ярмарку изделий художественных промыслов народов Крайнего Севера, мастер–класс по приготовлению строганины и традиционные игры коренных народов. В 16.00 в «Юбилейном» начнётся праздничный концерт «Под единым небом».
Вход на мероприятия по пригласительным, о наличии которых можно узнать по телефонам: 37–21–84, 22–99–14, 39–37–98.

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Статьи текущего номера:
Акция 
Музей Норильска в пятый раз примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».

Город 
Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней.

Бюджет 
Доходы в бюджет Норильска превысили расходы более чем на 118 миллионов рублей. Впервые с 2010 года он стал профицитным.

Обыкновенные герои 
42 года в любви и согласии. Семья норильчан Мерзляковых получила медаль «За любовь и верность».

Проекты 
Выпускники 25 российских вузов получили возможность найти себя благодаря программе «Профессиональный старт».

Конкурс 
Лучшие электрогазосварщики «Норильскникельремонта» работают в ремонтно–строительном тресте.

Это было 
Как известно, бывших норильчан не бывает. Сменив параллель с меридианом или даже континент, они продолжают дышать с Заполярьем одним воздухом. Некоторые даже организуют на материке «филиал» Норильска: собирают землячество, пишут книги и открывают музейные экспозиции.

Альтернатива 
«Цифровая экономика» — один из нацпроектов страны на 2019–2024 годы. Зачинателем дела был замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который утвердил стандарт федерального проекта «Умный город». В дальнейшем эта программа вошла в состав нацпроекта. Но, как показала практика, цифровизация страны распространяется значительно шире, чем мы себе представляли.

Фестиваль 
Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины».

Реклама и информация 
Каждый месяц в наши почтовые ящики приходят квитанции. Мы оплачиваем жилищные услуги, электричество, газ, капитальный ремонт и много другое. Порой случаются и незапланированные расходы — штрафы. Кто–то платит налоги, кто–то — кредиты. У каждого своя история. Но всех нас объединяет возможность выбора вариантов совершения регулярных платежей. В современном мире есть любители как инновационных способов оплаты, так и те, кто привык платить по старинке. Сбербанк предлагает различные варианты совершения платежа, из которых можно выбрать свой, наиболее комфортный и выгодный.

Новости:
 1 ноября 2019 
17:18 Красноярский край и Япония договорились о продолжении культурного обмена.
17:08 В Норильском центре занятости начался очередной набор на курсы. Профессии - востребованные. Обучение - бесплатное.
16:06 Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы.
16:02 Красноярский край признан одним из самых читающих регионов страны.
15:51 «Норникель» за 2019 год увеличил производство всех основных металлов.
15:50 На Таймыре стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем».
15:30 После трагедии на «Таймырском» все рудники Норильска переведены на особый режим.
15:27 Кинокомплекс «Родина» приглашает горожан 4 ноября на открытые показы фильмов.
15:24 Участковый уполномоченный полиции из Норильска Алексей Домогашев борется за звание народного участкового России.
15:23 Победители FusioNNow станут гостями «Большого Аргиша».
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