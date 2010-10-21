[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Город

4 ноября — День народного единства

Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней.

Только вместе Старт праздничному марафону даст рудная столица 1 ноября. В Талнахской городской библиотеке в 18.30 начнётся программа «Дружба без границ». В ней примут участие местные казаки, казахи, ногайцы, а также творческие коллективы. В 18.00 в выставочном зале откроются тематические площадки. 2 ноября празднование Дня народного единства продолжится в Городском центре культуры, где в 16.00 стартует праздничный концерт «Добрые соседи». Зрители увидят историю о важности взаимопомощи и добрососедства. В концерт включены творческие номера хореографических ансамблей, вокального коллектива Voices и Норильской городской хоровой капеллы. В Кайеркане народные гулянья запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного» с 15.00. Здесь установят национальный чум, организуют выставку–ярмарку изделий художественных промыслов народов Крайнего Севера, мастер–класс по приготовлению строганины и традиционные игры коренных народов. В 16.00 в «Юбилейном» начнётся праздничный концерт «Под единым небом». Вход на мероприятия по пригласительным, о наличии которых можно узнать по телефонам: 37–21–84, 22–99–14, 39–37–98.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Старт праздничному марафону даст рудная столица 1 ноября. В Талнахской городской библиотеке в 18.30 начнётся программа «Дружба без границ». В ней примут участие местные казаки, казахи, ногайцы, а также творческие коллективы. В 18.00 в выставочном зале откроются тематические площадки.2 ноября празднование Дня народного единства продолжится в Городском центре культуры, где в 16.00 стартует праздничный концерт «Добрые соседи». Зрители увидят историю о важности взаимопомощи и добрососедства. В концерт включены творческие номера хореографических ансамблей, вокального коллектива Voices и Норильской городской хоровой капеллы.В Кайеркане народные гулянья запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного» с 15.00. Здесь установят национальный чум, организуют выставку–ярмарку изделий художественных промыслов народов Крайнего Севера, мастер–класс по приготовлению строганины и традиционные игры коренных народов. В 16.00 в «Юбилейном» начнётся праздничный концерт «Под единым небом».Вход на мероприятия по пригласительным, о наличии которых можно узнать по телефонам: 37–21–84, 22–99–14, 39–37–98.

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