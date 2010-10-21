Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней.
Только вместе
Старт праздничному марафону даст рудная столица 1 ноября. В Талнахской городской библиотеке в 18.30 начнётся программа «Дружба без границ». В ней примут участие местные казаки, казахи, ногайцы, а также творческие коллективы. В 18.00 в выставочном зале откроются тематические площадки.
2 ноября празднование Дня народного единства продолжится в Городском центре культуры, где в 16.00 стартует праздничный концерт «Добрые соседи». Зрители увидят историю о важности взаимопомощи и добрососедства. В концерт включены творческие номера хореографических ансамблей, вокального коллектива Voices и Норильской городской хоровой капеллы.
В Кайеркане народные гулянья запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного» с 15.00. Здесь установят национальный чум, организуют выставку–ярмарку изделий художественных промыслов народов Крайнего Севера, мастер–класс по приготовлению строганины и традиционные игры коренных народов. В 16.00 в «Юбилейном» начнётся праздничный концерт «Под единым небом».
Вход на мероприятия по пригласительным, о наличии которых можно узнать по телефонам: 37–21–84, 22–99–14, 39–37–98.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда