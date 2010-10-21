[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Бюджет

Снова в плюсе

Доходы в бюджет Норильска превысили расходы более чем на 118 миллионов рублей. Впервые с 2010 года он стал профицитным.

На 16–й сессии Норильского городского Совета начальник финансового управления администрации города Инна Закирьяева рассказала о состоянии бюджета по итогам девяти месяцев текущего года и о перспективах на 2020 и 2021 годы. Она пояснила, что исполнение главного финансового документа в 2019 году проходит стабильно. – Сложившаяся с начала года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась благоприятной, — отметила Инна Закирьяева. — Увеличению доходов в бюджет города в немалой степени способствовал рост цен на драгметаллы. Было отмечено повышение стоимости палладия — более 40% от запланированного уровня. В третьем квартале существенно подорожал никель. Текущая динамика макроэкономических показателей и фактическое исполнение бюджета за девять месяцев продиктовали необходимость корректировки плановых доходных источников. Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет в текущем году увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил почти два миллиарда. Также увеличиваются доходы от использования муниципального имущества — более чем на 30 миллионов рублей. Вместе с тем в текущей корректировке учтён возврат из бюджета «Норникеля» переплаты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Планируемая сумма возврата составит 641 миллион рублей.

19,9 млрд рублей составляют доходы Норильска в 2019 году после корректировки бюджета. В этом году ожидается снижение поступлений на 112 миллионов рублей в муниципальный дорожный фонд за счёт уменьшения платежей по возмещению вреда автомобильным дорогам. Также в корректировке бюджета уточняется безвозмездное поступление из краевого бюджета. Объём увеличится более чем на 200 миллионов рублей. Корректировка бюджета предполагает изменение собственных доходных источников, направление дополнительных доходов на социально значимые расходы и перераспределение внутренних бюджетных ресурсов. Также удастся не привлекать в городскую казну дополнительные заёмные средства. Увеличатся и планируемые остатки средств на конец года, которые будут учтены в расходах на 2020 год. Таким образом, после корректировки бюджета основные его параметры будут выглядеть так: доходы — 19,86 миллиарда рублей, расходы 19,74 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит более 118 миллионов рублей. Параметры планового периода 2021–2022 годов в целом не меняются.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На 16–й сессии Норильского городского Совета начальник финансового управления администрации города Инна Закирьяева рассказала о состоянии бюджета по итогам девяти месяцев текущего года и о перспективах на 2020 и 2021 годы. Она пояснила, что исполнение главного финансового документа в 2019 году проходит стабильно.– Сложившаяся с начала года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась благоприятной, — отметила Инна Закирьяева. — Увеличению доходов в бюджет города в немалой степени способствовал рост цен на драгметаллы. Было отмечено повышение стоимости палладия — более 40% от запланированного уровня. В третьем квартале существенно подорожал никель. Текущая динамика макроэкономических показателей и фактическое исполнение бюджета за девять месяцев продиктовали необходимость корректировки плановых доходных источников. Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет в текущем году увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил почти два миллиарда. Также увеличиваются доходы от использования муниципального имущества — более чем на 30 миллионов рублей. Вместе с тем в текущей корректировке учтён возврат из бюджета «Норникеля» переплаты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Планируемая сумма возврата составит 641 миллион рублей.В этом году ожидается снижение поступлений на 112 миллионов рублей в муниципальный дорожный фонд за счёт уменьшения платежей по возмещению вреда автомобильным дорогам. Также в корректировке бюджета уточняется безвозмездное поступление из краевого бюджета. Объём увеличится более чем на 200 миллионов рублей. Корректировка бюджета предполагает изменение собственных доходных источников, направление дополнительных доходов на социально значимые расходы и перераспределение внутренних бюджетных ресурсов. Также удастся не привлекать в городскую казну дополнительные заёмные средства. Увеличатся и планируемые остатки средств на конец года, которые будут учтены в расходах на 2020 год. Таким образом, после корректировки бюджета основные его параметры будут выглядеть так: доходы — 19,86 миллиарда рублей, расходы 19,74 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит более 118 миллионов рублей. Параметры планового периода 2021–2022 годов в целом не меняются.

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