Доходы в бюджет Норильска превысили расходы более чем на 118 миллионов рублей. Впервые с 2010 года он стал профицитным.
На 16–й сессии Норильского городского Совета начальник финансового управления администрации города Инна Закирьяева рассказала о состоянии бюджета по итогам девяти месяцев текущего года и о перспективах на 2020 и 2021 годы. Она пояснила, что исполнение главного финансового документа в 2019 году проходит стабильно.
– Сложившаяся с начала года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась благоприятной, — отметила Инна Закирьяева. — Увеличению доходов в бюджет города в немалой степени способствовал рост цен на драгметаллы. Было отмечено повышение стоимости палладия — более 40% от запланированного уровня. В третьем квартале существенно подорожал никель. Текущая динамика макроэкономических показателей и фактическое исполнение бюджета за девять месяцев продиктовали необходимость корректировки плановых доходных источников. Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет в текущем году увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил почти два миллиарда. Также увеличиваются доходы от использования муниципального имущества — более чем на 30 миллионов рублей. Вместе с тем в текущей корректировке учтён возврат из бюджета «Норникеля» переплаты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Планируемая сумма возврата составит 641 миллион рублей.
|19,9 млрд рублей составляют доходы Норильска в 2019 году после корректировки бюджета.
В этом году ожидается снижение поступлений на 112 миллионов рублей в муниципальный дорожный фонд за счёт уменьшения платежей по возмещению вреда автомобильным дорогам. Также в корректировке бюджета уточняется безвозмездное поступление из краевого бюджета. Объём увеличится более чем на 200 миллионов рублей. Корректировка бюджета предполагает изменение собственных доходных источников, направление дополнительных доходов на социально значимые расходы и перераспределение внутренних бюджетных ресурсов. Также удастся не привлекать в городскую казну дополнительные заёмные средства. Увеличатся и планируемые остатки средств на конец года, которые будут учтены в расходах на 2020 год. Таким образом, после корректировки бюджета основные его параметры будут выглядеть так: доходы — 19,86 миллиарда рублей, расходы 19,74 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит более 118 миллионов рублей. Параметры планового периода 2021–2022 годов в целом не меняются. Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда