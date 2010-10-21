[Индекс номера 166 (01.11.2019)]

 Обыкновенные герои 
История любви

42 года в любви и согласии. Семья норильчан Мерзляковых получила медаль «За любовь и верность».
Страна наградила крепкую норильскую семью
Эта история любви началась в сентябре 1976 года в Бердске Новосибирской области. Светлана была старшеклассницей, Сергей уже окончил школу. Он жил на соседней улице, куда девушка постоянно бегала к своей подружке–однокласснице. И, как говорит женщина, парень понравился ей с первого взгляда. Почти через год в Бердске зарегистрировали новую семью.
– Пышной свадьбы не было. Просто расписались — и всё. У нас даже фотографий нет, о чём сейчас, конечно, супруга жалеет, — рассказывает Сергей Мерзляков.
За первые пять лет брака в семье родились две красавицы–дочки – Наталья и Татьяна. Сергей успел отслужить в армии. А в 1982 году семейство Мерзляковых переехало в Норильск. Здесь уже ждали родственники Светланы.
В их семейной жизни, говорят, было разное, но, несмотря на все трудности, они смогли сохранить свою любовь и вместе уже 42 года.
– Просто надо уступать, понимать друг друга и обязательно искать компромиссы. Без этого никак, — делятся секретами семейного счастья Мерзляковы.
Почти всю жизнь Светлана работает в детском саду «Родничок», Сергей — в «Норильскникель-ремонте». Оба — ветераны труда Красноярского края.
Сегодня их дочерям 42 и 38 лет, они сами уже мамы. Теперь Светлана и Сергей растят внуков — их четверо, все мальчишки. Самому младшему 7 лет, старшему — 20, он студент 3–го курса Норильского государственного индустриального института.
За то, что супруги Мерзляковы столько лет хранят нежные чувства и трепетное отношение друг к другу, они получили медаль «За любовь и верность». Заслуженную награду вручал глава города Ринат Ахметчин. По его словам, такие семьи являются примером для современной молодёжи.
– Эту медаль в нашем городе стали вручать с 2008 года. С тех пор её получили 11 семей. Это всегда сложный выбор, но вы оказались самими достойными претендентами: вы прекрасная, дружная семья, — сказал, поздравляя героев дня, Ринат Ахметчин.
Медаль «За любовь и верность» вручают супругам, прожившим в браке 25 и более лет, за развитие и сохранение нравственных, духовных и семейных традиций. Главы муниципалитетов выдвигают кандидатуры претендентов на награждение руководителям региона. Те, в свою очередь, наиболее ярких и достойных продвигают на федеральный уровень.
В этом году от Норильска было представлено 80 семейных пар. Мерзляковы вошли в семёрку семей от Красноярского края. Для сравнения, в прошлом году кандидатов от Норильска было 127, награды также была удостоена одна семья.
Положение о медали «За любовь и верность» утверждено в 2008 году организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Как правило, вручают её 8 июля, но летом норильчане были в отпуске. И вот сейчас награда нашла своих героев.
– Меня переполняет гордость. Очень приятно, что нашу семью сочли достойной такого признания. Это ещё раз подтверждает, что мы всё делаем правильно: любим, ценим и уважаем друг друга. Чего желаем и всем норильским парам, — говорит Светлана Мерзлякова.
Поздравление продолжилось дружным чаепитием, где за чашечкой чая супруги рассказывали главе города о своих ценностях и традициях.

Галина Навроцкая
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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