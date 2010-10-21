[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



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Школа работящей молодёжи

Выпускники 25 российских вузов получили возможность найти себя благодаря программе «Профессиональный старт».

Участниками «Профстарта» ежегодно становятся около 300 студентов технических специальностей В этом году проект «Норникеля» отмечает своё 15–летие. Программа «Профессиональный старт» работает на территории с 2004 года и объединяет студентов из престижных и профильных вузов страны. Этот уникальный проект даёт возможность будущим металлургам, горнякам, энергетикам и прочим востребованным на производстве специалистам пройти производственную практику на крупнейших предприятиях «Норникеля», для чего заключены договоры о сотрудничестве с такими вузами, как Норильский индустриальный институт, Сибирский федеральный университет в Красноярске, Иркутский государственный технический университет, Санкт–Петербургский государственный горный университет, и другими. Лучшие студенты из этих высших учебных заведений направляются для прохождения практики на предприятия компании. Участниками «Профстарта» ежегодно становятся около 300 студентов технических специальностей. Программа включает организацию практики по индивидуальному плану, адаптационные мероприятия, направленные на ознакомление студентов с городом и производством, компенсацию стоимости проживания и проезда к месту практики и обратно, участие в различных профессиональных тренингах и деловых играх. Во время производственной практики студенты принимаются на вакантные рабочие места, получают заработную плату в соответствии со своей квалификацией, за ними закрепляется опытный наставник. Лучшим студентам, прошедшим аттестацию на предприятии, гарантируется трудоустройство в компанию после окончания учёбы. Талгат Муштекенов, исполняющий обязанности замдиректора Заполярного филиала по минерально–сырьевому комплексу, считает, что программа «Профессиональный старт» позволяет выбрать перспективных студентов, обучающихся на дневных отделениях вузов. – Изначально участников программы «Профессиональный старт» трудоустраивали на рабочие специальности, — говорит Талгат Муштекенов. — А сейчас большинство из них трудятся руководителями и специалистами различного уровня. Такие результаты говорят об эффективности проекта. И то, что будущие специалисты и руководители свой профессиональный путь начинают «от земли», идёт им только на пользу, поскольку они получают представление о производственном предприятии в целом и больше узнают об особенностях выбранной специальности. Главный специалист научно–технического управления (НТУ) Павел Малахов был участником программы «Профессиональный старт» в 2008 и 2009 годах, когда учился в Санкт–Петербургском горном университете. Производственную практику в качестве плавильщика проходил в плавильном цехе № 1 Надеждинского металлургического завода. После окончания университета в 2010 году вернулся на НМЗ и постепенно вырос до главного специалиста отдела перспективного развития научно–технического управления Заполярного филиала. – Участие в программе «Профессиональный старт» позволяет акклиматизироваться в коллективе и в самом городе, получить полезные и необходимые производственные навыки, завести друзей и даже встретить свою вторую половинку, — делится Павел Малахов. — Увидеть воочию производство и понять, что тех знаний, которые дают в университете, недостаточно, чтобы стать классным специалистом, нужно погрузиться с головой в выбранную профессию. Помимо производственных навыков я приобрёл умение создавать социальные проекты. Ну, и приятный бонус на практике — это возможность подзаработать. Участие в программе «Профессиональный старт» — интересный и полезный опыт для тех, кто собирается связать свою жизнь с производством. Ещё один участник «Проф-старта» — студент Норильского государственного индустриального института Борис Толкачев. Сейчас он учится на шестом курсе по специальности «подземная разработка рудных месторождений» и планирует трудиться горным инженером на руднике «Октябрьский», где проходил производственную практику в качестве горного рабочего. – Участие в программе «Проф-старт» — это гарантия стабильности, а в перспективе и трудоустройства на предприятия компании по выбранной специальности. Производственная практика в рамках «Профстарта» зачисляется в трудовой стаж. И это ценный опыт, кроме того, более близкое знакомство с производством даёт возможность понять, твоё это или нет, — перечисляет плюсы программы Борис. С 2015 года в рамках «Проф-старта» проводится деловая игра «Покорители Севера», аналогов которой нет в России. Целый месяц ребята решают бизнес–кейсы, условия которых взяты из реальной практики «Норникеля», участвуют в тренингах, квестах. В финале игры они защищают свои проекты перед руководителями компании. – За четыре года действия деловой игры ребята презентовали руководству «Норникеля» более 80 идей, – рассказывает замдиректора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. — Успех «Покорителей Севера» отмечен на федеральном уровне — в 2016 году проект победил во всероссийском конкурсе Graduate Awards, в номинации «Лучшая программа по работе со студентами. В тему

Билет в завтра Более двух тысяч школьников приняли участие во втором этапе проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее». Он предназначен для школьников 6–11–х классов. Дети познакомились с миром профессий, поучаствовали в мастер–классах, побывали на экскурсиях в техникумах и колледжах. Под руководством опытных наставников ребята самостоятельно попробовали себя в различных направлениях, чтобы определить, какая деятельность им больше подходит. Информацию по итогам прохождения практики, а также данные, предоставленные наставниками, зафиксируют в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждый школьник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Напомним, что «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»). Блестящие идеи Юные изобретатели Заполярья привезли награды с международной выставки в Джакарте, в числе которых и главный приз. Пятеро победителей конкурса изобретателей I Make из Норильска, Читы и Мончегорска, войдя в состав российской сборной, побывали на международной выставке в Индонезии — International Exhibition for Young Inventors. Готовились они к поездке основательно: в Москве прошли обучение в специальной школе в Научном парке МГУ. Ребята посетили тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией и уроки английского языка. Матвей Максимов (Норильск) представил на выставке «ЭКО Шринкер» — механизм для утилизации пластиковой тары. Артём Курлович (Норильск) продемонстрировал зубную щётку «Чисто и быстро», в которую встроены ёмкость и дозатор для пасты. Кроме того, с помощью мобильного приложения щётка передаёт данные о качестве чистки зубов. Андрей Андрейчук и Александр Пермяков (Чита) представили специальный пояс для незрячих людей Ng Belt: ремень с набором специальных датчиков помогает человеку ориентироваться в пространстве, использовать голосовой набор телефонного номера, отвечать на входящие звонки. Устройство имеет встроенный GPS, с помощью которого родные и близкие могут найти человека, где бы он ни находился. Максим Дворников (Мончегорск) разработал интерактивную игрушку для домашних животных SensePet — изобретение имеет функции монитора и коммуникатора, что позволяет общаться и играть с любимцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения. По результатам выставки именно разработка Максима Дворникова была удостоена золотой медали в категории «Образование и отдых». «Я просто не могу передать, как билось моё сердце, — рассказывает Максим. — Думаю, эта награда доказывает, что моя идея реально пригодилась людям, а я продолжу совершенствовать своё изобретение и постараюсь оформить на него патент». Самый юный участник российской делегации, девятилетний Артём Курлович, признался: «Для меня это полезный опыт. Я научился общаться с иностранцами. А сколько было радостных эмоций...». За свой проект он получил специальные призы от делегаций Тайваня и Таиланда. Александр Пермяков и Андрей Андрейчук стали бронзовыми призёрами в своих номинациях. «Работа на выставке стала для ребят хорошим испытанием, — отметил Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель». — И если кто–то из сегодняшних победителей будет готов идти дальше и соберётся подавать документы на патентную заявку, то двери Женевского салона изобретений для них открыты. Это один из самых старых салонов в Европе, ему 47 лет. И перспективы там большие». Напомним, конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» — наряду с фестивалем научных открытий Arctic Wave, научно–техническим марафоном «AрктикPRO», школой городских компетенций впервые был организован в 2018 году.

Наталья Санина Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году проект «Норникеля» отмечает своё 15–летие. Программа «Профессиональный старт» работает на территории с 2004 года и объединяет студентов из престижных и профильных вузов страны. Этот уникальный проект даёт возможность будущим металлургам, горнякам, энергетикам и прочим востребованным на производстве специалистам пройти производственную практику на крупнейших предприятиях «Норникеля», для чего заключены договоры о сотрудничестве с такими вузами, как Норильский индустриальный институт, Сибирский федеральный университет в Красноярске, Иркутский государственный технический университет, Санкт–Петербургский государственный горный университет, и другими. Лучшие студенты из этих высших учебных заведений направляются для прохождения практики на предприятия компании. Участниками «Профстарта» ежегодно становятся около 300 студентов технических специальностей. Программа включает организацию практики по индивидуальному плану, адаптационные мероприятия, направленные на ознакомление студентов с городом и производством, компенсацию стоимости проживания и проезда к месту практики и обратно, участие в различных профессиональных тренингах и деловых играх. Во время производственной практики студенты принимаются на вакантные рабочие места, получают заработную плату в соответствии со своей квалификацией, за ними закрепляется опытный наставник. Лучшим студентам, прошедшим аттестацию на предприятии, гарантируется трудоустройство в компанию после окончания учёбы.Талгат Муштекенов, исполняющий обязанности замдиректора Заполярного филиала по минерально–сырьевому комплексу, считает, что программа «Профессиональный старт» позволяет выбрать перспективных студентов, обучающихся на дневных отделениях вузов.– Изначально участников программы «Профессиональный старт» трудоустраивали на рабочие специальности, — говорит Талгат Муштекенов. — А сейчас большинство из них трудятся руководителями и специалистами различного уровня. Такие результаты говорят об эффективности проекта. И то, что будущие специалисты и руководители свой профессиональный путь начинают «от земли», идёт им только на пользу, поскольку они получают представление о производственном предприятии в целом и больше узнают об особенностях выбранной специальности.Главный специалист научно–технического управления (НТУ) Павел Малахов был участником программы «Профессиональный старт» в 2008 и 2009 годах, когда учился в Санкт–Петербургском горном университете. Производственную практику в качестве плавильщика проходил в плавильном цехе № 1 Надеждинского металлургического завода. После окончания университета в 2010 году вернулся на НМЗ и постепенно вырос до главного специалиста отдела перспективного развития научно–технического управления Заполярного филиала.– Участие в программе «Профессиональный старт» позволяет акклиматизироваться в коллективе и в самом городе, получить полезные и необходимые производственные навыки, завести друзей и даже встретить свою вторую половинку, — делится Павел Малахов. — Увидеть воочию производство и понять, что тех знаний, которые дают в университете, недостаточно, чтобы стать классным специалистом, нужно погрузиться с головой в выбранную профессию. Помимо производственных навыков я приобрёл умение создавать социальные проекты. Ну, и приятный бонус на практике — это возможность подзаработать. Участие в программе «Профессиональный старт» — интересный и полезный опыт для тех, кто собирается связать свою жизнь с производством.Ещё один участник «Проф-старта» — студент Норильского государственного индустриального института Борис Толкачев. Сейчас он учится на шестом курсе по специальности «подземная разработка рудных месторождений» и планирует трудиться горным инженером на руднике «Октябрьский», где проходил производственную практику в качестве горного рабочего.– Участие в программе «Проф-старт» — это гарантия стабильности, а в перспективе и трудоустройства на предприятия компании по выбранной специальности. Производственная практика в рамках «Профстарта» зачисляется в трудовой стаж. И это ценный опыт, кроме того, более близкое знакомство с производством даёт возможность понять, твоё это или нет, — перечисляет плюсы программы Борис.С 2015 года в рамках «Проф-старта» проводится деловая игра «Покорители Севера», аналогов которой нет в России. Целый месяц ребята решают бизнес–кейсы, условия которых взяты из реальной практики «Норникеля», участвуют в тренингах, квестах. В финале игры они защищают свои проекты перед руководителями компании.– За четыре года действия деловой игры ребята презентовали руководству «Норникеля» более 80 идей, – рассказывает замдиректора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. — Успех «Покорителей Севера» отмечен на федеральном уровне — в 2016 году проект победил во всероссийском конкурсе Graduate Awards, в номинации «Лучшая программа по работе со студентами.

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