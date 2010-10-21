[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Конкурс

Аж искры летят

Лучшие электрогазосварщики «Норильскникельремонта» работают в ремонтно–строительном тресте.

Практическое задание: выполнение ручной электродуговой сварки неповоротного стыкового соединения трубы На днях мастера сварки из структурных подразделений «Норильскникельремонта» боролись за звание «Лучший электрогазо-сварщик» на конкурсе профмастерства. Как отметил Александр Чемезов, начальник технического управления «Норильскникельремонта», электрогазосварщик — одна из самых сложных и востребованных профессий на производстве: – Не случайно про них говорят, что, по сути, это инженеры, на собственном опыте освоившие металловедение, сопромат и физику. Наши специалисты выполняют работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования всех предприятий Заполярного филиала. А конкурсы профмастерства — это срез для понимания, куда нам двигаться дальше, на что обратить внимание при подготовке кадров. Конкурс состоял из двух частей: практической, где участники продемонстрировали свои профессиональные навыки, и теоретической. На практическое задание отводилось 35 минут, за это время необходимо было выполнить ручную электродуговую сварку неповоротного стыкового соединения трубы 159*8 мм. А тестирование выявило лучших знатоков теории. В каждом билете — 20 вопросов с вариантами ответов. За 20 минут участники должны были выбрать один правильный. Этот этап состязаний так же важен, как и практическая часть. Без знания теории сварочного производства до практики дело может и не дойти. Евгений Каблов, электрогазосварщик «Норильскэнергоремонта», который в профессии уже почти 20 лет, с этим полностью согласен: – Отлично подготовленный сварщик — это, в первую очередь, теоретически подкованный специалист, который хорошо понимает, какие процессы происходят в сварочной дуге. Я работаю на «Надежде», где приходится варить сложные металлоконструкции, к примеру, те же трубы, под высоким давлением. И хороший сварщик обязан знать очень многое: и марки стали, и марки электродов, и легирующие элементы, а для этого необходимо постоянно учиться, повышать свою квалификацию. Кроме того, эта профессия требует не только знаний, ответственности, но и творческого подхода. Его коллега, электрогазосварщик Александр Дахно, сегодня трудится на Талнахской обогатительной фабрике. В основном ему приходится сваривать пластиковые трубы пульпопроводов. Это новый вид работ, который освоили в «Норильскникельремонте». – Задания, что теоретические, что практические, нам вполне под силу, мы же профессионалы, главное — победить волнение. А чтобы быть специалистом высокого класса, необходимо любить свою профессию. Меня вот сварка просто завораживает, ведь это очень красивое зрелище, — делится впечатлениями Евгений. — Я горжусь, что освоил один из самых сложных методов — ручную дуговую сварку. Чтобы получился красивый шов, необходимы не только отличные навыки, но и терпение, а также творчество. Стоит отметить, что на этот конкурс, впрочем, как и всегда, каждое предприятие направило самых опытных работников. Но любой конкурс — это сложное испытание, поэтому требуется немалая выдержка, чтобы сохранить спокойствие в любой ситуации. И тот, кто это сумел сделать, получил достойную награду. Итак, абсолютным победителем стал Роман Андреев из ремонтно–строительного треста, его коллега Тимофей Праля занял второе место, бронза досталась Михаилу Дрипчуку из «Норильск-ремонта». Артем Шиш, представитель РСТ, победил в номинации «Лучший в теории». В тему По мировым стандартам В «Норильскникельремонте» на основе лучших мировых практик разработана и внедряется собственная программа развития сварочного производства. На предприятии огромное внимание уделяют этому направлению. С января этого года служба главного сварщика вошла в состав технического управления предприятия. По словам Александра Чемезова, начальника технического управления «Норильскникельремонта», их специалисты, а это более 1 300 электрогазоварщиков, ремонтируют и обслуживают оборудование металлургических заводов и обогатительных фабрик, горно-шахтного производства, энергоустановки, оборудование подвижного состава, поэтому во всех подразделениях актуальность сварки различных типов очень высока. Сегодня в «Норильскникельремонте» разработана и внедряется большая программа развития сварочного производства, проводится аттестация специалистов, закупается новое современное оборудование. «Например, в этом году на «Надежде» мы проводили опытно–промышленные испытания нового сварочного оборудования: аппаратов автоматизированной плазменной резки производства Италии (резка металла толщиной более 50 мм), а также комплекса автоматической сварки «Восход», — рассказывает Александр Чемезов. — Испытания прошли успешно, оборудование включено в программу закупа. Мы планируем и дальше улучшать службу главного сварщика, уже сейчас формируются планы на 2020–2021 годы». К примеру, активно осваивается новая для предприятия технология по сварке полиэтиленовых труб, которая очень востребована сегодня в Заполярном филиале: закуплено специальное оборудование, специалисты разрабатывают технологию сварки таких труб, проводится обучение персонала. «Наш главный сварщик Николай Шемотюк прошёл в Москве соответствующую аттестацию, а Владимир Васин, начальник лаборатории сварки и дефектоскопии, принял участие в работе международной выставки по неразрушающим методам контроля. Будем изучать материалы, которые он привезёт, и внедрять у себя на производстве все самые лучшие практики», — резюмировал Александр Чемезов.

Уникальная операция На руднике «Октябрьский» завершается уникальный ремонт сырьевой мельницы на участке технологического закладочного комплекса. Ежегодно здесь готовится более 1 625 000 кубических метров бетонной смеси, каждый час — 250 кубометров. Для этого попеременно используются две мельницы. Одна из них (диаметр её барабана — 4 м, длина — 13,5 м), изготовленная в Тольятти в 1975 году и установленная на закладочном комплексе в 1985–м, физически устарела и нуждалась в капитальном ремонте. За годы работы она практически не претерпела никаких существенных изменений, тем самым подтвердив совершенство и надёжность конструкции. Поэтому на том же заводе–производителе был приобретён новый барабан с теми же габаритами и поставлен в Норильск. Работники подрядной организации треста «Норильскшахтсервис» предприятия «Норильскникельремонт» провели уникальную операцию по замене барабана, которая включала два этапа: транспортировку и собственно монтаж. «Для замены барабана пришлось даже частично демонтировать участок стенки цеха, — рассказал заместитель главного механика рудника «Октябрьский» Сергей Иванов. — Кроме этого, для перемещения 13–метрового корпуса барабана мельницы в цехе построили несколько десятков метров железнодорожного пути. Затем на него установили платформу, а на неё — барабан. После этого платформу вкатили через разобранный проём в цех. Поскольку масса барабана была достаточно внушительной — 69 тонн (кран, установленный в цеху, работает с грузами массой до 50 тонн), для его монтажа пришлось сооружать лифт–систему, которая позволяет перемещать грузы массой до 300 тонн, что значительно упростило и ускорило процесс замены». Сложность была ещё и в том, что ремонт шёл в условиях действующего производства. Комплекс продолжал производить закладочную смесь по резервной производственной линии. Ремонтники заменили среднюю часть мельницы, а также её внутренний защитный слой (футеровку). Масса футеровки и другого сопутствующего оборудования — более 145 тонн. Общий вес заменяемых деталей – свыше 300 тонн. Уже 4 ноября обновлённая мельница будет введена в эксплуатацию.

Лариса Стецевич Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На днях мастера сварки из структурных подразделений «Норильскникельремонта» боролись за звание «Лучший электрогазо-сварщик» на конкурсе профмастерства.Как отметил Александр Чемезов, начальник технического управления «Норильскникельремонта», электрогазосварщик — одна из самых сложных и востребованных профессий на производстве:– Не случайно про них говорят, что, по сути, это инженеры, на собственном опыте освоившие металловедение, сопромат и физику. Наши специалисты выполняют работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования всех предприятий Заполярного филиала. А конкурсы профмастерства — это срез для понимания, куда нам двигаться дальше, на что обратить внимание при подготовке кадров.Конкурс состоял из двух частей: практической, где участники продемонстрировали свои профессиональные навыки, и теоретической.На практическое задание отводилось 35 минут, за это время необходимо было выполнить ручную электродуговую сварку неповоротного стыкового соединения трубы 159*8 мм.А тестирование выявило лучших знатоков теории. В каждом билете — 20 вопросов с вариантами ответов. За 20 минут участники должны были выбрать один правильный. Этот этап состязаний так же важен, как и практическая часть. Без знания теории сварочного производства до практики дело может и не дойти.Евгений Каблов, электрогазосварщик «Норильскэнергоремонта», который в профессии уже почти 20 лет, с этим полностью согласен:– Отлично подготовленный сварщик — это, в первую очередь, теоретически подкованный специалист, который хорошо понимает, какие процессы происходят в сварочной дуге. Я работаю на «Надежде», где приходится варить сложные металлоконструкции, к примеру, те же трубы, под высоким давлением. И хороший сварщик обязан знать очень многое: и марки стали, и марки электродов, и легирующие элементы, а для этого необходимо постоянно учиться, повышать свою квалификацию. Кроме того, эта профессия требует не только знаний, ответственности, но и творческого подхода.Его коллега, электрогазосварщик Александр Дахно, сегодня трудится на Талнахской обогатительной фабрике. В основном ему приходится сваривать пластиковые трубы пульпопроводов. Это новый вид работ, который освоили в «Норильскникельремонте».– Задания, что теоретические, что практические, нам вполне под силу, мы же профессионалы, главное — победить волнение. А чтобы быть специалистом высокого класса, необходимо любить свою профессию. Меня вот сварка просто завораживает, ведь это очень красивое зрелище, — делится впечатлениями Евгений. — Я горжусь, что освоил один из самых сложных методов — ручную дуговую сварку. Чтобы получился красивый шов, необходимы не только отличные навыки, но и терпение, а также творчество.Стоит отметить, что на этот конкурс, впрочем, как и всегда, каждое предприятие направило самых опытных работников. Но любой конкурс — это сложное испытание, поэтому требуется немалая выдержка, чтобы сохранить спокойствие в любой ситуации. И тот, кто это сумел сделать, получил достойную награду.Итак, абсолютным победителем стал Роман Андреев из ремонтно–строительного треста, его коллега Тимофей Праля занял второе место, бронза досталась Михаилу Дрипчуку из «Норильск-ремонта». Артем Шиш, представитель РСТ, победил в номинации «Лучший в теории».

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