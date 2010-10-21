[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Это было

Орудие репрессий

Как известно, бывших норильчан не бывает. Сменив параллель с меридианом или даже континент, они продолжают дышать с Заполярьем одним воздухом. Некоторые даже организуют на материке «филиал» Норильска: собирают землячество, пишут книги и открывают музейные экспозиции.

Станислав Степанов • Родился в 1959 году в Норильске. В НИИ получил специальность инженера–строителя. • С 1985 года работал по профессии — на возведении ростверков зданий и сооружений Норильска. Кадровый работник НГМК. • В 2012 году работал научным сотрудником в Музее Норильска по направлению истории Норильлага. • Пишет стихи. Публиковался в сборниках «Дух зимовья», «В наших северах», в хрестоматии–антологии «Литераторы Норильска». Норильск, гора Двугорбая. 2012 год Станислав Степанов — в прошлом инженер «Фундаментстроя», поэт, коллекционер, краевед и сотрудник Музея Норильска. Он уехал из нашего города семь лет назад, но Север и сегодня не отпускает его. Это увлечённый и увлекающий человек с разносторонними интересами. Его коллекция самоваров соседствует с коллекцией атрибутики Норильского пивзавода — глубокое знание истории вопроса прилагается. Книги, плакаты, марки, открытки, статуэтки и значки, посвящённые Владимиру Маяковскому, экспонировались сначала в нашем музее, а в прошлом году — в московской галерее «На Каширке». Но всё–таки горожане запомнили его как краеведа, знатока истории Норильлага, восстанавливающего вещи, найденные на местах бывших лаготделений: чайники, подковы, печные заслонки и отдельно — лагерные кирки. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в городе Малоярославце Калужской области, где теперь обосновался Станислав Степанов, в Музейно–выставочном центре им. И. А. Солдатёнкова открылась выставка «Кирка — орудие Норильлага», базирующаяся на материалах из его коллекции. Подробности рассказал сам Станислав, благо современные технологии позволяют это сделать без помех. – Станислав, как родилась идея этой выставки? – Она — итог большого труда, которым я занимался по собственному желанию, в свободное от основной работы и повседневных дел время. Началось всё лет двадцать назад. В те годы я ходил по окрестностям Норильска, по тем местам, где стояли посёлки и лаготделения, параллельно сидел в архивах. Собирал предметы труда и быта, случались интересные находки, некоторые оказывались уникальными. Вещь необычную увидишь, принесёшь домой, почистишь от ржавчины вручную: щёткой и пемоксолью. С годами экспонаты накапливались. На вопрос «Зачем?» отвечал: «Надеюсь, что какая–то часть моей коллекции найдёт своё место, например, в нашем музее». Так и произошло. Почти все предметы я передал в Музей Норильска в 2012 году, перед отъездом. Себе оставил только кирки — 24 экземпляра. Все они найдены на местах бывших посёлков, лагерных отделений за много лет моей исследовательско–любительской деятельности. Так и возникло это необычное собрание. И фотографии мест, когда–то, до возникновения лагерей, очень красивых полярным летом и мёртвых — полярной зимой. Воссоединение семьи. Норильск, конец 1940-х годов – А почему именно кирки стали любимыми вашими экспонатами? – В сталинской энциклопедии в статье к слову «кирка» было примечание: «...в СССР на земляных работах уже не применяется». А в это время весь ГУЛАГ работал исключительно ими. Труд был нелёгкий: мёрзлая земля не колется, кирка застревает, выколупывая кусочек породы с грецкий орех. Какие–то из найденных инструментов были сделаны на Норильском механическом заводе, какие–то привозили с материка, некоторые, видимо, были изготовлены кустарно, потому что никакому ГОСТу не соответствуют. На одной из последних моих находок есть штамп: «1953 год». Выставка кирок в Малоярославце – Вашу семью эпоха Норильлага тоже не обошла стороной, вы — потомок заключённого? – Да, среди так называемого контингента был мой дед. Наверное, именно отсюда интерес к истории Норильлага, отсюда — бесчисленные интереснейшие походы по труднодоступным местам: я обошёл своими ногами все места Норильского промрайона, которые сохранили хоть что–то от тех далёких лет, хоть клочок земли. Отсюда же и интерес к кирке как к орудию труда. Мой дед, Тарас Иванович Пригожов, был этапирован в Норильлаг в 1937 году по ложному доносу. Это было время рытья котлованов под фундаменты будущих корпусов завода–гиганта, время раскрытия первых угольных копей, возведения насыпей и прокладки дорог. Везде основными орудиями труда были кирка и лопата. Надо чётко себе представлять, что многотысячная безликая масса заключённых ГУЛАГа на самом деле состояла из отдельных людей, за каждым из которых была своя судьба. Карающий меч НКВД часто рубил и невиновных. Мой дед тоже поначалу надеялся, что не сегодня–завтра его отпустят. Но начались следствие, допросы и очные ставки. Тарас, по гонору, всё отрицал. Ему объясняли, что преступная группа лиц, сговорившись, решила свергнуть советскую власть в деревне Картошово. Вы — руководитель, и потому пойдёте все по статье 59-й, за бандитизм, на расстрел. А вот если вы, Тарас Иванович, помня о том, что у вас молодая жена и трое детей; ах, нет — четверо — на днях дочка родилась — поздравляем! Так вот, если вы возьмёте всю вину на себя, то пункт статьи изменится; получите положенный срок, но расстрела не будет. Жить будете — все! Тарас Пригожов всё взял на себя. Пошёл лагерными этапами в Заполярье, пополнив собой и тремя друзьями ненасытный Норильлаг. Получил в руки кирку — орудие на долгие семь лет. По освобождении, в 1945 году, поражённый в правах на пять лет, воспользовался правом привезти семью за счёт НКВД и колонизоваться. В 1946 году семья воссоединилась. Эстакада пульпопровода. Склон горы Шмидтихи, 2012 год – Норильчанам ваш рассказ близок и понятен. А жителю средней полосы интересна эта тема? – Человеку неравнодушному она интересна независимо от места проживания. Ведь и в Норильске далеко не все горожане что–то знают о Норильлаге. Выставка проходит в Малоярославце не сама по себе, а в рамках всероссийской акции «Молитва памяти». Жителей средней полосы ГУЛАГ тоже не миновал, здесь есть и потомки заключённых, и своя зона «101–го километра», куда на поселение отправляли из Москвы. Человек в лагере — философская тема. Я часто пытаюсь представить себе, что чувствовал мой дед, один во враждебном и циничном окружении. Мог ли он представить себе что–то подобное в предыдущей, тоже нелёгкой, но другой, свободной жизни. С женой, с детьми, живы ли которые — неизвестно. И рука сама тянется, и вот уже пальцы сжимают черенок: во что воплотится кирка? В инструмент? В оружие? В орудие Норильлага...

Светлана Гунина Фото из личного архива Станислава Степанова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Станислав Степанов — в прошлом инженер «Фундаментстроя», поэт, коллекционер, краевед и сотрудник Музея Норильска. Он уехал из нашего города семь лет назад, но Север и сегодня не отпускает его. Это увлечённый и увлекающий человек с разносторонними интересами. Его коллекция самоваров соседствует с коллекцией атрибутики Норильского пивзавода — глубокое знание истории вопроса прилагается. Книги, плакаты, марки, открытки, статуэтки и значки, посвящённые Владимиру Маяковскому, экспонировались сначала в нашем музее, а в прошлом году — в московской галерее «На Каширке».Но всё–таки горожане запомнили его как краеведа, знатока истории Норильлага, восстанавливающего вещи, найденные на местах бывших лаготделений: чайники, подковы, печные заслонки и отдельно — лагерные кирки. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в городе Малоярославце Калужской области, где теперь обосновался Станислав Степанов, в Музейно–выставочном центре им. И. А. Солдатёнкова открылась выставка «Кирка — орудие Норильлага», базирующаяся на материалах из его коллекции. Подробности рассказал сам Станислав, благо современные технологии позволяют это сделать без помех.– Она — итог большого труда, которым я занимался по собственному желанию, в свободное от основной работы и повседневных дел время. Началось всё лет двадцать назад. В те годы я ходил по окрестностям Норильска, по тем местам, где стояли посёлки и лаготделения, параллельно сидел в архивах. Собирал предметы труда и быта, случались интересные находки, некоторые оказывались уникальными. Вещь необычную увидишь, принесёшь домой, почистишь от ржавчины вручную: щёткой и пемоксолью. С годами экспонаты накапливались.На вопрос «Зачем?» отвечал: «Надеюсь, что какая–то часть моей коллекции найдёт своё место, например, в нашем музее». Так и произошло. Почти все предметы я передал в Музей Норильска в 2012 году, перед отъездом. Себе оставил только кирки — 24 экземпляра. Все они найдены на местах бывших посёлков, лагерных отделений за много лет моей исследовательско–любительской деятельности. Так и возникло это необычное собрание. И фотографии мест, когда–то, до возникновения лагерей, очень красивых полярным летом и мёртвых — полярной зимой.– В сталинской энциклопедии в статье к слову «кирка» было примечание: «...в СССР на земляных работах уже не применяется». А в это время весь ГУЛАГ работал исключительно ими. Труд был нелёгкий: мёрзлая земля не колется, кирка застревает, выколупывая кусочек породы с грецкий орех. Какие–то из найденных инструментов были сделаны на Норильском механическом заводе, какие–то привозили с материка, некоторые, видимо, были изготовлены кустарно, потому что никакому ГОСТу не соответствуют. На одной из последних моих находок есть штамп: «1953 год».– Да, среди так называемого контингента был мой дед. Наверное, именно отсюда интерес к истории Норильлага, отсюда — бесчисленные интереснейшие походы по труднодоступным местам: я обошёл своими ногами все места Норильского промрайона, которые сохранили хоть что–то от тех далёких лет, хоть клочок земли.Отсюда же и интерес к кирке как к орудию труда. Мой дед, Тарас Иванович Пригожов, был этапирован в Норильлаг в 1937 году по ложному доносу. Это было время рытья котлованов под фундаменты будущих корпусов завода–гиганта, время раскрытия первых угольных копей, возведения насыпей и прокладки дорог. Везде основными орудиями труда были кирка и лопата.Надо чётко себе представлять, что многотысячная безликая масса заключённых ГУЛАГа на самом деле состояла из отдельных людей, за каждым из которых была своя судьба. Карающий меч НКВД часто рубил и невиновных. Мой дед тоже поначалу надеялся, что не сегодня–завтра его отпустят. Но начались следствие, допросы и очные ставки. Тарас, по гонору, всё отрицал. Ему объясняли, что преступная группа лиц, сговорившись, решила свергнуть советскую власть в деревне Картошово. Вы — руководитель, и потому пойдёте все по статье 59-й, за бандитизм, на расстрел. А вот если вы, Тарас Иванович, помня о том, что у вас молодая жена и трое детей; ах, нет — четверо — на днях дочка родилась — поздравляем! Так вот, если вы возьмёте всю вину на себя, то пункт статьи изменится; получите положенный срок, но расстрела не будет. Жить будете — все!Тарас Пригожов всё взял на себя. Пошёл лагерными этапами в Заполярье, пополнив собой и тремя друзьями ненасытный Норильлаг. Получил в руки кирку — орудие на долгие семь лет. По освобождении, в 1945 году, поражённый в правах на пять лет, воспользовался правом привезти семью за счёт НКВД и колонизоваться. В 1946 году семья воссоединилась.– Человеку неравнодушному она интересна независимо от места проживания. Ведь и в Норильске далеко не все горожане что–то знают о Норильлаге. Выставка проходит в Малоярославце не сама по себе, а в рамках всероссийской акции «Молитва памяти». Жителей средней полосы ГУЛАГ тоже не миновал, здесь есть и потомки заключённых, и своя зона «101–го километра», куда на поселение отправляли из Москвы.Человек в лагере — философская тема. Я часто пытаюсь представить себе, что чувствовал мой дед, один во враждебном и циничном окружении. Мог ли он представить себе что–то подобное в предыдущей, тоже нелёгкой, но другой, свободной жизни. С женой, с детьми, живы ли которые — неизвестно. И рука сама тянется, и вот уже пальцы сжимают черенок: во что воплотится кирка? В инструмент? В оружие? В орудие Норильлага...

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