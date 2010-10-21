[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Альтернатива

Плюс цифровизация

«Цифровая экономика» — один из нацпроектов страны на 2019–2024 годы. Зачинателем дела был замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который утвердил стандарт федерального проекта «Умный город». В дальнейшем эта программа вошла в состав нацпроекта. Но, как показала практика, цифровизация страны распространяется значительно шире, чем мы себе представляли.







Умнее, ещё умнее В Екатеринбурге поставят три «умные» остановки. Власти города таким образом решили протестировать новые возможности организации работы общественного транспорта, сообщается на ресурсе nashgorod.ru. Остановки оснащаются специальными стелами, благодаря которым можно будет посмотреть расписание движения, новости транспортной системы города. Со временем могут появиться дополнительные функции в виде бесплатного Wi–Fi и зарядки для гаджетов. На тест отведено несколько месяцев. До этого в городе действовала только одна подобная станция. Нововведение может получить широкое распространение. Отмечается, что «умные» остановки всё чаще появляются в европейских городах.





И даже в школах Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и власти Красноярского края и Кемеровской области — Кузбасса подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как рассказали на tass.ru, соглашение подписывается с двумя городами Красноярского края — Железногорском и Зеленогорском, где активно развиваются ядерные технологии — очень важно, чтобы эти города были конкурентоспособными и удобными для проживания людей. В Междуреченске Кемеровской области кроме мероприятий стандарта будут внедряться цифровые платформы в школах для организации питания и контроля школьной дисциплины. Кроме того, в Красноярске, который также подписал соглашение, для развития цифровизации будет использоваться уже имеющаяся база Универсиады, например, для обеспечения безопасности горожан и гостей краевого центра.





Высокие технологии «Норникеля» С 2019 по 2022 год капитальные затраты «Норникеля» составят около 10,5–11,5 млрд долларов. Без учёта экологических инвестиций и проектов роста за четыре года они составят 6,5–7,5 млрд долларов, 3% (около 200 млн долларов) из которых будут направлены на внедрение информационных технологий. Как пишут vedomosti.ru, наибольший потенциал применения на промышленных объектах имеют технологии анализа больших данных и машинного зрения. Например, компания смогла оптимизировать процесс флотации на Талнахской обогатительной фабрике благодаря созданию цифрового подсказчика. Линия обрабатывает огромные объёмы сырья, а подсказчик позволяет повысить эффективность извлечения металла. Сейчас уже удалось увеличить его на 800 тонн никелевого эквивалента и заработать дополнительные 10 млн долларов в год только на одном участке флотации. Цифровой подсказчик прошёл стадию опытно–промышленной эксплуатации и будет внедряться на других обогатительных фабриках компании.





Информационные ресурсы Арктики В сентябре прошлого года появилась информация, что Twitter переместил сведения российских пользователей в отечественные дата–центры. Как считают эксперты, Россию для строительства хранилища данных всё чаще выбирают из–за климатических условий, уменьшающих затраты на охлаждение оборудования, сообщает tehnowar.ru. В связи с этим аналитики считают, что Арктика может стать хабом для международных дата–центов, поскольку в этом регионе для охлаждения достаточно лишь наружного воздуха. Такие серверы смогут создать конкуренцию центру Google, который расположился в финском городе Хамина на берегу Балтики. Оборудование здесь охлаждается посредством ледяных вод Финского залива, что дороже, чем наружный воздух. Эту мысль подтверждает и доцент РАНХ и ГС Александр Воротников, по словам которого естественный холод русской Арктики позволит России открыть новые возможности на международном рынке. К примеру, можно построить крупный центр хранения данных для транснациональных компаний, более того, арктические регионы уже предлагают инвесторам свои проекты. Так, власти Воркуты предложили инвесторам территорию для размещения крупных серверов. Одним словом, Арктика может способствовать развитию цифровой экономики России, а также в привлечении международных компаний и инвесторов к строительству серверов в арктическом регионе, что позволит активно развивать российскую экономику.

Cвой взгляд Денис Кожевников, корреспондент «ЗП» Мне всегда сильно хотелось увидеть отснятый кадр сразу. Во времена фотоплёнки это казалось несбыточной мечтой и относилось к области фантастики. Но вот откуда ни возьмись, то есть совершенно незаметно, появились цифровые технологии. И с тех пор я имею удовольствие лицезреть любое своё произведение сразу после нажатия кнопки спуска фотоаппарата. Появились компакт–диски, затем флешки, смартфоны, оптоволокно... И понеслось. Цифровизация начала завоевывать нас гораздо раньше, чем о ней заявил в своё время президент. Я бы даже сказал, что мы ухватили её за хвост, поскольку вовремя поняли, что без этих технологий дальше никак. И теперь мой брат создаёт себе в Питере «умный дом» — не иначе как во исполнение национального проекта. Управлять этим домом он намерен через телефон — стоило для этого становиться кандидатом физико–математических наук. Моя жена ходит в магазин с кучей дисконтных карт, отсканированных и хранящихся в смартфоне, расплачивается банковской картой, спрятанной, опять же, в «мобилу», заказывает такси по интернету и покупает через приложение недорогие авиабилеты всему многочисленному семейству. Старшая дочь тоже получает домашние задания и даже питается в школе не без участия цифровых технологий, младшая — занята «разукрашками» на планшете, а шурин регулирует режим работы автомобиля со смартфона. Неважно, что, запустив через смартфон двигатель, он забыл, что оставил машину на скорости и побежал её ловить за угол: главное, он воспользовался цифровыми технологиями, чем невероятно доволен. Ну а я что?! Боюсь себе признаться или, не дай бог, произнести вслух: по всем признакам, на работу теперь можно не ходить! Фотоаппарат имеет не только собственный Wi–Fi и Bluetooth, но и спутниковое позиционирование с дистанционным управлением. Можно смело оставлять фотоаппарат на столе и управлять съёмкой из другого места, потом оттуда же передать снимки в редакцию... Более того, после детального изучения вопроса выяснилось, что и текст можно просто наговаривать при помощи голосового набора в WatsApp и отправлять редактору тем же путём. Главное, правильно наговорить. Коллеги меня как–то спросили: почему я всё время хожу с чернильной ручкой? Отвечаю, что стараюсь не разучиться писать. Чернила обязывают делать это с особой тщательностью. Но вот на днях случился масштабный технологический коллапс — сначала вдруг отключился интернет, затем телефонная связь одного из провайдеров, услугами которого пользуется едва ли не весь Норильск. Жизнь остановилась: связи нет, кассы в магазинах не работают, телевидения дома нет — как в мультфильме: «воды нет, растительности нет, полезных ископаемых нет, населена роботами…» Как хрупка наша цивилизация — подумалось сразу!

Денис Кожевников Фото Николая МАЙДАНОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Екатеринбурге поставят три «умные» остановки. Власти города таким образом решили протестировать новые возможности организации работы общественного транспорта, сообщается на ресурсе nashgorod.ru.Остановки оснащаются специальными стелами, благодаря которым можно будет посмотреть расписание движения, новости транспортной системы города. Со временем могут появиться дополнительные функции в виде бесплатного Wi–Fi и зарядки для гаджетов. На тест отведено несколько месяцев. До этого в городе действовала только одна подобная станция. Нововведение может получить широкое распространение. Отмечается, что «умные» остановки всё чаще появляются в европейских городах.Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и власти Красноярского края и Кемеровской области — Кузбасса подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как рассказали на tass.ru, соглашение подписывается с двумя городами Красноярского края — Железногорском и Зеленогорском, где активно развиваются ядерные технологии — очень важно, чтобы эти города были конкурентоспособными и удобными для проживания людей. В Междуреченске Кемеровской области кроме мероприятий стандарта будут внедряться цифровые платформы в школах для организации питания и контроля школьной дисциплины. Кроме того, в Красноярске, который также подписал соглашение, для развития цифровизации будет использоваться уже имеющаяся база Универсиады, например, для обеспечения безопасности горожан и гостей краевого центра.С 2019 по 2022 год капитальные затраты «Норникеля» составят около 10,5–11,5 млрд долларов. Без учёта экологических инвестиций и проектов роста за четыре года они составят 6,5–7,5 млрд долларов, 3% (около 200 млн долларов) из которых будут направлены на внедрение информационных технологий. Как пишут vedomosti.ru, наибольший потенциал применения на промышленных объектах имеют технологии анализа больших данных и машинного зрения. Например, компания смогла оптимизировать процесс флотации на Талнахской обогатительной фабрике благодаря созданию цифрового подсказчика. Линия обрабатывает огромные объёмы сырья, а подсказчик позволяет повысить эффективность извлечения металла. Сейчас уже удалось увеличить его на 800 тонн никелевого эквивалента и заработать дополнительные 10 млн долларов в год только на одном участке флотации. Цифровой подсказчик прошёл стадию опытно–промышленной эксплуатации и будет внедряться на других обогатительных фабриках компании.В сентябре прошлого года появилась информация, что Twitter переместил сведения российских пользователей в отечественные дата–центры. Как считают эксперты, Россию для строительства хранилища данных всё чаще выбирают из–за климатических условий, уменьшающих затраты на охлаждение оборудования, сообщает tehnowar.ru. В связи с этим аналитики считают, что Арктика может стать хабом для международных дата–центов, поскольку в этом регионе для охлаждения достаточно лишь наружного воздуха. Такие серверы смогут создать конкуренцию центру Google, который расположился в финском городе Хамина на берегу Балтики. Оборудование здесь охлаждается посредством ледяных вод Финского залива, что дороже, чем наружный воздух.Эту мысль подтверждает и доцент РАНХ и ГС Александр Воротников, по словам которого естественный холод русской Арктики позволит России открыть новые возможности на международном рынке. К примеру, можно построить крупный центр хранения данных для транснациональных компаний, более того, арктические регионы уже предлагают инвесторам свои проекты. Так, власти Воркуты предложили инвесторам территорию для размещения крупных серверов. Одним словом, Арктика может способствовать развитию цифровой экономики России, а также в привлечении международных компаний и инвесторов к строительству серверов в арктическом регионе, что позволит активно развивать российскую экономику.

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