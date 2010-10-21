[Индекс номера 166 (01.11.2019)]

 Фестиваль 
Женский взгляд на вещи

Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины».
Фестиваль пройдёт 3–4 ноября в московском Конгресс–центре ЦМТ. В нём примут участие мастера в сфере декоративно–прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежья.Организатор — Интернациональный союз женщин. На фестивале помимо прочего представят фотовыставку «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой размещено более 170 фотографий, сделанных в 32 странах женами российских дипломатов. Отдельный блок — конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор во всех женских колониях страны. Реабилитация и социальная адаптация осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов по её разрешению.
Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно–прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.
Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru. Каждому участнику будет вручён диплом. По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя и ценными подарками. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.
Оргкомитет: тел. +7 (968) 441–84–51, +7 (967) 148– 38–32, e–mail: info@handswomen.ru, iwuorg@gmail.com.

Николай Кондрашов
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Конкурс 
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Это было 
Как известно, бывших норильчан не бывает. Сменив параллель с меридианом или даже континент, они продолжают дышать с Заполярьем одним воздухом. Некоторые даже организуют на материке «филиал» Норильска: собирают землячество, пишут книги и открывают музейные экспозиции.

Альтернатива 
«Цифровая экономика» — один из нацпроектов страны на 2019–2024 годы. Зачинателем дела был замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который утвердил стандарт федерального проекта «Умный город». В дальнейшем эта программа вошла в состав нацпроекта. Но, как показала практика, цифровизация страны распространяется значительно шире, чем мы себе представляли.

Фестиваль 
Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины».

Реклама и информация 
Каждый месяц в наши почтовые ящики приходят квитанции. Мы оплачиваем жилищные услуги, электричество, газ, капитальный ремонт и много другое. Порой случаются и незапланированные расходы — штрафы. Кто–то платит налоги, кто–то — кредиты. У каждого своя история. Но всех нас объединяет возможность выбора вариантов совершения регулярных платежей. В современном мире есть любители как инновационных способов оплаты, так и те, кто привык платить по старинке. Сбербанк предлагает различные варианты совершения платежа, из которых можно выбрать свой, наиболее комфортный и выгодный.

Новости:
 1 ноября 2019 
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16:06 Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы.
16:02 Красноярский край признан одним из самых читающих регионов страны.
15:51 «Норникель» за 2019 год увеличил производство всех основных металлов.
15:50 На Таймыре стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем».
15:30 После трагедии на «Таймырском» все рудники Норильска переведены на особый режим.
15:27 Кинокомплекс «Родина» приглашает горожан 4 ноября на открытые показы фильмов.
15:24 Участковый уполномоченный полиции из Норильска Алексей Домогашев борется за звание народного участкового России.
15:23 Победители FusioNNow станут гостями «Большого Аргиша».
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