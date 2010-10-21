[Индекс номера 166 (01.11.2019)]



Фестиваль

Женский взгляд на вещи

Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины».

Фестиваль пройдёт 3–4 ноября в московском Конгресс–центре ЦМТ. В нём примут участие мастера в сфере декоративно–прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежья.Организатор — Интернациональный союз женщин. На фестивале помимо прочего представят фотовыставку «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой размещено более 170 фотографий, сделанных в 32 странах женами российских дипломатов. Отдельный блок — конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор во всех женских колониях страны. Реабилитация и социальная адаптация осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов по её разрешению. Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно–прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии. Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте Оргкомитет: тел. +7 (968) 441–84–51, +7 (967) 148– 38–32, e–mail: info@handswomen.ru, iwuorg@gmail.com.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль пройдёт 3–4 ноября в московском Конгресс–центре ЦМТ. В нём примут участие мастера в сфере декоративно–прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежья.Организатор — Интернациональный союз женщин. На фестивале помимо прочего представят фотовыставку «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой размещено более 170 фотографий, сделанных в 32 странах женами российских дипломатов. Отдельный блок — конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор во всех женских колониях страны. Реабилитация и социальная адаптация осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов по её разрешению.Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно–прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru . Каждому участнику будет вручён диплом. По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя и ценными подарками. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.Оргкомитет: тел.

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