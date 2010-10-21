[Индекс номера 169 (08.11.2019)]

 Актуально 
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Стартовала подписка на «Заполярную Правду» на первое полугодие 2020 года. Что ждёт наших подписчиков в новом году?
Наш первый подписчик
«Заполярная Правда» станет «толстушкой». Как ни крути, бумажной газете по скорости предоставления информации не угнаться за собственной электронной версией и страницами в соцсетях, где новости выходят практически в прямом эфире. Понимая это, мы решили печатное издание выпускать раз в неделю, по пятницам. На 24 страницах «Заполярной Правды» (плюс ещё восемь — программа 22 самых востребованных телеканалов) найдёт отражение всё самое актуальное, интересное; темы, ранее поднятые в интернете, в бумажной версии получат полное раскрытие: с комментариями специалистов, мнениями экспертов и аналитикой.
Журналисты «Заполярки» имеют доступ к архивам и первоисточникам, с нами сотрудничают первые лица края, города и градообразующего предприятия, представители законодательной власти и надзорных органов. У редакции множество друзей и единомышленников, работающих в различных сферах, которые охотно идут навстречу, предоставляя эксклюзив. Поэтому у нас есть не только желание, но и возможность полно и достоверно осветить любое событие. Во все времена «Заполярная Правда» отличалась и выделялась своими проектами — историческими и социально значимыми. Цветная печать позволила выйти на новый уровень — теперь всё то, о чём мы пишем, визуализируется полноцветными фотографиями.
«Заполярная Правда» — это бренд. Это летопись города. И в отличие от электронной версии бумажная газета удобнее для чтения и восприятия. Неспроста же в столице, например, в последнее время стало модным читать «Коммерсантъ» и «Ведомости» именно в печатном варианте, хотя они представлены и в интернете. Мы стремимся к тому, чтобы чтение бумажной версии единственной городской газеты стало таким же естественным ритуалом, как утренний чай или кофе, таким же необходимым атрибутом, как сотовый телефон. Мы помним, чем «Заполярная Правда» была для наших родителей, для тех, кто строил и развивал этот город, и, чтя традиции, стараемся их возродить. В «толстушке» станет больше рубрик, направленных на обратную связь с читателями, мы будем стараться не просто осветить проблему, но и решить её — вместе с властями города и многочисленными партнёрами газеты.
Особо приятное известие: девять наших подписчиков получат в результате розыгрыша по 20 тысяч рублей. В числе счастливчиков может оказаться любой. Но без подтверждения статуса подписчика приз не получить! Нужно сфотографироваться с первым в новом году выпуском газеты, демонстрируя при этом своё увлечение: путешествия, спорт, творчество, кулинария. Затем нужно выложить в своём инстаграме фотографии с хештегом «ЗП– путешествие», «ЗП–победа» и «ЗП–вкус». Трое победителей в каждой из этих номинаций определятся по количеству лайков.
Стоимость подписки — 1122 рубля. Она проводится с 28 октября по 13 декабря на предприятиях и учреждениях города в дни подписчика или в редакции «Заполярной правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18. Телефон для справок 34–27–47. Наш конкурс пройдёт с 20 января по 20 февраля. Его итоги — в печатной версии газеты. Награждение победителей — 25–28 февраля.

Коллектив газеты
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
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Статьи текущего номера:
Актуально 
Стартовала подписка на «Заполярную Правду» на первое полугодие 2020 года. Что ждёт наших подписчиков в новом году?

Город 
Считается, что появление в нашем городе первых стражей порядка произошло 17 мая 1941 года. В этот день вышел приказ УНКВД Красноярского края, где был утверждён штат Норильского поселкового отделения НКВД.

Перспективы 
Руководители норильского здравоохранения встретились со студентами и ординаторами Красноярского медицинского университета.

Анонс 
В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.

Итоги 
«Норникель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, а также платины и меди, подвёл итоги работы за девять месяцев 2019 года.

Ремонты 
В срок, согласно графику, подписали документы приёмки работ по замене мельницы № 59 на руднике «Октябрьский».

Наши люди 
Полицейских мы обычно воспринимаем как людей суровых, про таких говорят: человек–броня. Накануне Дня полиции мы решили по–другому взглянуть на представителей этой опасной профессии – в домашнем интерьере. О своём надёжном тыле нам рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Норильску майор полиции Виталий Цауня.

Школьный двор 
С 1 июля 2019 года действуют методические рекомендации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которые ограничивают пользование мобильными телефонами в школах, в частности, ученикам запрещается выходить в интернет. Отмечается, что эти нововведения не коснутся детей с ограниченными возможностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья. Способы коммуникации с родителями на случай внештатных ситуаций будут продуманы отдельно.

Новости:
 8 ноября 2019 
18:15 В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона.
18:02 Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.
18:01 Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16.
17:59 Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.
17:32 Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание.
17:31 Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.
16:46 Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти.
16:45 Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.
16:44 Крупнейшие мировые сообщества и промышленные гиганты ведут поиск совместных решений для улучшения мировой экологической ситуации.
16:10 В столице Таймыра обсудили научные исследования в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения.
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