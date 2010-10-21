[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



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Стартовала подписка на «Заполярную Правду» на первое полугодие 2020 года. Что ждёт наших подписчиков в новом году?

Наш первый подписчик «Заполярная Правда» станет «толстушкой». Как ни крути, бумажной газете по скорости предоставления информации не угнаться за собственной электронной версией и страницами в соцсетях, где новости выходят практически в прямом эфире. Понимая это, мы решили печатное издание выпускать раз в неделю, по пятницам. На 24 страницах «Заполярной Правды» (плюс ещё восемь — программа 22 самых востребованных телеканалов) найдёт отражение всё самое актуальное, интересное; темы, ранее поднятые в интернете, в бумажной версии получат полное раскрытие: с комментариями специалистов, мнениями экспертов и аналитикой. Журналисты «Заполярки» имеют доступ к архивам и первоисточникам, с нами сотрудничают первые лица края, города и градообразующего предприятия, представители законодательной власти и надзорных органов. У редакции множество друзей и единомышленников, работающих в различных сферах, которые охотно идут навстречу, предоставляя эксклюзив. Поэтому у нас есть не только желание, но и возможность полно и достоверно осветить любое событие. Во все времена «Заполярная Правда» отличалась и выделялась своими проектами — историческими и социально значимыми. Цветная печать позволила выйти на новый уровень — теперь всё то, о чём мы пишем, визуализируется полноцветными фотографиями. «Заполярная Правда» — это бренд. Это летопись города. И в отличие от электронной версии бумажная газета удобнее для чтения и восприятия. Неспроста же в столице, например, в последнее время стало модным читать «Коммерсантъ» и «Ведомости» именно в печатном варианте, хотя они представлены и в интернете. Мы стремимся к тому, чтобы чтение бумажной версии единственной городской газеты стало таким же естественным ритуалом, как утренний чай или кофе, таким же необходимым атрибутом, как сотовый телефон. Мы помним, чем «Заполярная Правда» была для наших родителей, для тех, кто строил и развивал этот город, и, чтя традиции, стараемся их возродить. В «толстушке» станет больше рубрик, направленных на обратную связь с читателями, мы будем стараться не просто осветить проблему, но и решить её — вместе с властями города и многочисленными партнёрами газеты. Особо приятное известие: девять наших подписчиков получат в результате розыгрыша по 20 тысяч рублей. В числе счастливчиков может оказаться любой. Но без подтверждения статуса подписчика приз не получить! Нужно сфотографироваться с первым в новом году выпуском газеты, демонстрируя при этом своё увлечение: путешествия, спорт, творчество, кулинария. Затем нужно выложить в своём инстаграме фотографии с хештегом «ЗП– путешествие», «ЗП–победа» и «ЗП–вкус». Трое победителей в каждой из этих номинаций определятся по количеству лайков. Стоимость подписки — 1122 рубля. Она проводится с 28 октября по 13 декабря на предприятиях и учреждениях города в дни подписчика или в редакции «Заполярной правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18. Телефон для справок 34–27–47. Наш конкурс пройдёт с 20 января по 20 февраля. Его итоги — в печатной версии газеты. Награждение победителей — 25–28 февраля.

Коллектив газеты Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Заполярная Правда» станет «толстушкой». Как ни крути, бумажной газете по скорости предоставления информации не угнаться за собственной электронной версией и страницами в соцсетях, где новости выходят практически в прямом эфире. Понимая это, мы решили печатное издание выпускать раз в неделю, по пятницам. На 24 страницах «Заполярной Правды» (плюс ещё восемь — программа 22 самых востребованных телеканалов) найдёт отражение всё самое актуальное, интересное; темы, ранее поднятые в интернете, в бумажной версии получат полное раскрытие: с комментариями специалистов, мнениями экспертов и аналитикой.Журналисты «Заполярки» имеют доступ к архивам и первоисточникам, с нами сотрудничают первые лица края, города и градообразующего предприятия, представители законодательной власти и надзорных органов. У редакции множество друзей и единомышленников, работающих в различных сферах, которые охотно идут навстречу, предоставляя эксклюзив. Поэтому у нас есть не только желание, но и возможность полно и достоверно осветить любое событие. Во все времена «Заполярная Правда» отличалась и выделялась своими проектами — историческими и социально значимыми. Цветная печать позволила выйти на новый уровень — теперь всё то, о чём мы пишем, визуализируется полноцветными фотографиями.«Заполярная Правда» — это бренд. Это летопись города. И в отличие от электронной версии бумажная газета удобнее для чтения и восприятия. Неспроста же в столице, например, в последнее время стало модным читать «Коммерсантъ» и «Ведомости» именно в печатном варианте, хотя они представлены и в интернете. Мы стремимся к тому, чтобы чтение бумажной версии единственной городской газеты стало таким же естественным ритуалом, как утренний чай или кофе, таким же необходимым атрибутом, как сотовый телефон. Мы помним, чем «Заполярная Правда» была для наших родителей, для тех, кто строил и развивал этот город, и, чтя традиции, стараемся их возродить. В «толстушке» станет больше рубрик, направленных на обратную связь с читателями, мы будем стараться не просто осветить проблему, но и решить её — вместе с властями города и многочисленными партнёрами газеты.Особо приятное известие: девять наших подписчиков получат в результате розыгрыша по 20 тысяч рублей. В числе счастливчиков может оказаться любой. Но без подтверждения статуса подписчика приз не получить! Нужно сфотографироваться с первым в новом году выпуском газеты, демонстрируя при этом своё увлечение: путешествия, спорт, творчество, кулинария. Затем нужно выложить в своём инстаграме фотографии с хештегом «ЗП– путешествие», «ЗП–победа» и «ЗП–вкус». Трое победителей в каждой из этих номинаций определятся по количеству лайков.Стоимость подписки — 1122 рубля. Она проводится с 28 октября по 13 декабря на предприятиях и учреждениях города в дни подписчика или в редакции «Заполярной правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18. Телефон для справок 34–27–47. Наш конкурс пройдёт с 20 января по 20 февраля. Его итоги — в печатной версии газеты. Награждение победителей — 25–28 февраля.

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