[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Город

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Считается, что появление в нашем городе первых стражей порядка произошло 17 мая 1941 года. В этот день вышел приказ УНКВД Красноярского края, где был утверждён штат Норильского поселкового отделения НКВД.

Нас берегут Правда, упоминания о заполярных милиционерах встречались и раньше. Ещё в 1931 году руководство строящегося Норильского рудника объявило набор сотрудников в ряды вневедомственной милиции. Помимо заработной платы милиционерам предоставляли бесплатные коммунальные услуги: общежитие, отопление, освещение по нормам, установленным для рабочих рудника. А 15 апреля 1941 года, незадолго до официального создания отделения, десять работников милиции были зачислены на котловое довольствие в военизированную охрану Норильского комбината на правах бойцов ВОХР. Для облегчения работы милиции осенью 1945 года на всех домах были установлены таблички с нумерацией и наименованиями улиц, была завершена прописка всех проживающих в Норильске вольнонаёмных граждан. Комендантов общежитий и дворников обязали оказывать милиции полное содействие по выявлению хулиганов и других нарушителей. Был организован особый отдел милиции с привлечением добровольцев из числа комсомольского актива. Апогеем борьбы с преступностью стало конное патрулирование улиц, для чего начальнику отдела гужевого транспорта предписывалось выделить десять лошадей.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Правда, упоминания о заполярных милиционерах встречались и раньше. Ещё в 1931 году руководство строящегося Норильского рудника объявило набор сотрудников в ряды вневедомственной милиции. Помимо заработной платы милиционерам предоставляли бесплатные коммунальные услуги: общежитие, отопление, освещение по нормам, установленным для рабочих рудника. А 15 апреля 1941 года, незадолго до официального создания отделения, десять работников милиции были зачислены на котловое довольствие в военизированную охрану Норильского комбината на правах бойцов ВОХР.Для облегчения работы милиции осенью 1945 года на всех домах были установлены таблички с нумерацией и наименованиями улиц, была завершена прописка всех проживающих в Норильске вольнонаёмных граждан. Комендантов общежитий и дворников обязали оказывать милиции полное содействие по выявлению хулиганов и других нарушителей. Был организован особый отдел милиции с привлечением добровольцев из числа комсомольского актива. Апогеем борьбы с преступностью стало конное патрулирование улиц, для чего начальнику отдела гужевого транспорта предписывалось выделить десять лошадей.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















