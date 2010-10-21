Считается, что появление в нашем городе первых стражей порядка произошло 17 мая 1941 года. В этот день вышел приказ УНКВД Красноярского края, где был утверждён штат Норильского поселкового отделения НКВД.
Нас берегут
Правда, упоминания о заполярных милиционерах встречались и раньше. Ещё в 1931 году руководство строящегося Норильского рудника объявило набор сотрудников в ряды вневедомственной милиции. Помимо заработной платы милиционерам предоставляли бесплатные коммунальные услуги: общежитие, отопление, освещение по нормам, установленным для рабочих рудника. А 15 апреля 1941 года, незадолго до официального создания отделения, десять работников милиции были зачислены на котловое довольствие в военизированную охрану Норильского комбината на правах бойцов ВОХР.
Для облегчения работы милиции осенью 1945 года на всех домах были установлены таблички с нумерацией и наименованиями улиц, была завершена прописка всех проживающих в Норильске вольнонаёмных граждан. Комендантов общежитий и дворников обязали оказывать милиции полное содействие по выявлению хулиганов и других нарушителей. Был организован особый отдел милиции с привлечением добровольцев из числа комсомольского актива. Апогеем борьбы с преступностью стало конное патрулирование улиц, для чего начальнику отдела гужевого транспорта предписывалось выделить десять лошадей.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда