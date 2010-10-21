[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Перспективы

Предварительный диагноз

Руководители норильского здравоохранения встретились со студентами и ординаторами Красноярского медицинского университета.

Главные врачи норильских больниц и поликлиник Константин Горбель, Игорь Зайчик, Иван Крючков и руководитель территориального отдела министерства здравоохранения края Коба Кавтеладзе презентовали будущим докторам медицинские учреждения нашего города и рассказали о социальных гарантиях, которые положены молодым специалистам. Не забыли упомянуть и об особенностях работы на Севере. Итог встречи: 29 человек заинтересовались Норильском и дали предварительное согласие на трудоустройство в больницы и поликлиники нашего города. – Из этих молодых людей 17 человек — студенты шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов. Они ведут с нами работу по заключению договоров для поступления в ординатуру. 12 человек — ординаторы первого–второго года обучения, то есть в данный момент получающие узкую специальность, — пояснил Коба Кавтеладзе. Сколько же в итоге врачей, каких именно и когда приступят к работе в Норильске, в каких лечебных учреждениях они будут работать, станет известно чуть позже, после урегулирования некоторых организационных вопросов. Ежегодно Красноярский государственный медицинский университет выпускает свыше 600 врачей. И более 90% молодых специалистов остаются работать в Красноярье. При этом в государственную систему здравоохранения попадает не более 200 врачей. В участковую службу приходят около 100 медиков. В 2020 году КГМУ окончат 803 человека, из них по целевым договорам обучались 182 человека. Так называемые целевики имеют льготу при поступлении в мединститут, им выплачивается стипендия, и после окончания учебы они обязаны устроиться на работу в лечебные учреждения региона. Всего же в государственных медицинских организациях Красноярского края сегодня работают 10 736 врачей.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главные врачи норильских больниц и поликлиник Константин Горбель, Игорь Зайчик, Иван Крючков и руководитель территориального отдела министерства здравоохранения края Коба Кавтеладзе презентовали будущим докторам медицинские учреждения нашего города и рассказали о социальных гарантиях, которые положены молодым специалистам. Не забыли упомянуть и об особенностях работы на Севере. Итог встречи: 29 человек заинтересовались Норильском и дали предварительное согласие на трудоустройство в больницы и поликлиники нашего города.– Из этих молодых людей 17 человек — студенты шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов. Они ведут с нами работу по заключению договоров для поступления в ординатуру. 12 человек — ординаторы первого–второго года обучения, то есть в данный момент получающие узкую специальность, — пояснил Коба Кавтеладзе.Сколько же в итоге врачей, каких именно и когда приступят к работе в Норильске, в каких лечебных учреждениях они будут работать, станет известно чуть позже, после урегулирования некоторых организационных вопросов.Ежегодно Красноярский государственный медицинский университет выпускает свыше 600 врачей. И более 90% молодых специалистов остаются работать в Красноярье. При этом в государственную систему здравоохранения попадает не более 200 врачей. В участковую службу приходят около 100 медиков.В 2020 году КГМУ окончат 803 человека, из них по целевым договорам обучались 182 человека. Так называемые целевики имеют льготу при поступлении в мединститут, им выплачивается стипендия, и после окончания учебы они обязаны устроиться на работу в лечебные учреждения региона. Всего же в государственных медицинских организациях Красноярского края сегодня работают 10 736 врачей.

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