[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Анонс

Сказочный «Аргиш»

В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.

«Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь блогеров — из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — едут в Норильск: они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра. Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном уровне, поясняют организаторы, а видение фотографов, дизайнеров, писателей и художников из–за рубежа станет для творческих людей Большого Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи. Специальный гость фестиваля — Себастьен Паоа Агила с острова Пасхи, уникальный специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи. Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления. Ещё одна почётная гостья — Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ. В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в течение двух дней: 16 ноября — в Дудинке, 17 ноября — в Норильске. Гостей праздника ждёт обширная и насыщенная программа. — Мы решили сделать нынешний «Большой Аргиш» сказочным, — делится Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов. — Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных народов Крайнего Севера — а у каждого этноса множество своих сказок и легенд. На всех площадках разными способами будем знакомить людей именно с этой частью культуры. Программа фестиваля «Большой Аргиш». Норильск. 17 ноября

Заполярный театр драмы 12.00 – спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях».

Музей Норильска 12.00 – мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном. 16.30 – встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.

Комсомольская площадь Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 15.00 – интерактивная программа «сказки Большого Аргиша». 18.00 – световое шоу «Север на ладони».

Публичная библиотека 12.00 – театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.

Кинотеатр «Родина» 12.00 – мультфильмы в Весеннем зале. 12.00, 15.30 – видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе. С 14.30 до 15.00 – выступление группы «Этнобит». 15.30 – показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря». Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.

НКИ (ул. Комсомольская, 10) 12.00 – выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств. 13.00, 16.00 – театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Синема-Арт-холл 15.00 – концерт варганистки из Якутии Олёны Подлужной. 16.00 – показ фильма «24 снега».

Фаблаб-Норильск 19.00 – встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.

Норильские рестораны Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь блогеров — из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — едут в Норильск: они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра.Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном уровне, поясняют организаторы, а видение фотографов, дизайнеров, писателей и художников из–за рубежа станет для творческих людей Большого Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи.Специальный гость фестиваля — Себастьен Паоа Агила с острова Пасхи, уникальный специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи. Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.Ещё одна почётная гостья — Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ.В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в течение двух дней: 16 ноября — в Дудинке, 17 ноября — в Норильске. Гостей праздника ждёт обширная и насыщенная программа.— Мы решили сделать нынешний «Большой Аргиш» сказочным, — делится Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов. — Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных народов Крайнего Севера — а у каждого этноса множество своих сказок и легенд. На всех площадках разными способами будем знакомить людей именно с этой частью культуры.– спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях».– мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном.– встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан.– интерактивная программа «сказки Большого Аргиша».– световое шоу «Север на ладони».– театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.– мультфильмы в Весеннем зале.– видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе.– выступление группы «Этнобит».– показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря».Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.– выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств.– театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.– концерт варганистки из Якутии Олёны Подлужной.– показ фильма «24 снега».– встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».

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