[Индекс номера 169 (08.11.2019)]

 Анонс 
Сказочный «Аргиш»

В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.
«Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь блогеров — из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — едут в Норильск: они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра.
Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном уровне, поясняют организаторы, а видение фотографов, дизайнеров, писателей и художников из–за рубежа станет для творческих людей Большого Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи.
Специальный гость фестиваля — Себастьен Паоа Агила с острова Пасхи, уникальный специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи. Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.
Ещё одна почётная гостья — Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ.
В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в течение двух дней: 16 ноября — в Дудинке, 17 ноября — в Норильске. Гостей праздника ждёт обширная и насыщенная программа.
— Мы решили сделать нынешний «Большой Аргиш» сказочным, — делится Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов. — Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных народов Крайнего Севера — а у каждого этноса множество своих сказок и легенд. На всех площадках разными способами будем знакомить людей именно с этой частью культуры.
Программа фестиваля «Большой Аргиш». Норильск. 17 ноября

Заполярный театр драмы
12.00 – спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях».

Музей Норильска
12.00 – мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном.
16.30 – встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.

Комсомольская площадь
Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан.
15.00 – интерактивная программа «сказки Большого Аргиша».
18.00 – световое шоу «Север на ладони».

Публичная библиотека
12.00 – театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.

Кинотеатр «Родина»
12.00 – мультфильмы в Весеннем зале.
12.00, 15.30 – видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе.
С 14.30 до 15.00 – выступление группы «Этнобит».
15.30 – показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря».
Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.

НКИ (ул. Комсомольская, 10)
12.00 – выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств.
13.00, 16.00 – театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Синема-Арт-холл
15.00 – концерт варганистки из Якутии Олёны Подлужной.
16.00 – показ фильма «24 снега».

Фаблаб-Норильск
19.00 – встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.

Норильские рестораны
Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».

Наталья Черкашина
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