В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.
«Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь блогеров — из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — едут в Норильск: они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра.
Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном уровне, поясняют организаторы, а видение фотографов, дизайнеров, писателей и художников из–за рубежа станет для творческих людей Большого Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи.
Специальный гость фестиваля — Себастьен Паоа Агила с острова Пасхи, уникальный специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа–Нуи. Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.
Ещё одна почётная гостья — Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ.
В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в течение двух дней: 16 ноября — в Дудинке, 17 ноября — в Норильске. Гостей праздника ждёт обширная и насыщенная программа.
— Мы решили сделать нынешний «Большой Аргиш» сказочным, — делится Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов. — Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных народов Крайнего Севера — а у каждого этноса множество своих сказок и легенд. На всех площадках разными способами будем знакомить людей именно с этой частью культуры.
Программа фестиваля «Большой Аргиш». Норильск. 17 ноября Заполярный театр драмы12.00
– спектакль «Сны Белой земли» и выставка работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях». Музей Норильска12.00
– мастер-классы по игре на варгане и шаманскому танцу с бубном.16.30
– встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды» – от участников проекта FusioNNow.Комсомольская площадь
Гостей фестиваля встретят чумы пяти коренных этносов Таймыра – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 15.00
– интерактивная программа «сказки Большого Аргиша».18.00
– световое шоу «Север на ладони».Публичная библиотека12.00
– театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет, интерактивные площадки.Кинотеатр «Родина»12.00
– мультфильмы в Весеннем зале.12.00, 15.30
– видеомаппинг «Северное сияние и тундра» в кассовом фойе. С 14.30 до 15.00
– выступление группы «Этнобит».15.30
– показ фильма члена Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров Сергея Вахрушева «Книга моря».
Выставка красноярских художников в Осеннем фойе.НКИ (ул. Комсомольская, 10)12.00
– выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств.13.00, 16.00
– театрализованное представление театра моды «Бараксан», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.Синема-Арт-холл15.00
– концерт варганистки из Якутии Олёны Подлужной.16.00
– показ фильма «24 снега».Фаблаб-Норильск19.00
– встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.Норильские рестораны
Кулинарные мастер-классы для детей, особое меню северной кухни со специальным «Аргиш-сетом».Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда