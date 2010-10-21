[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Итоги

Арифметика металлов

«Норникель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, а также платины и меди, подвёл итоги работы за девять месяцев 2019 года.

В пресс–релизе, опубликованном на сайте компании, сообщается, что в третьем квартале 2019 года объём производства никеля составил 57 тысяч тонн, что на 7% выше второго квартала. При этом уточняется, что практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Увеличение производства никеля в третьем квартале связывают с ростом производства металла на Norilsk Nickel Harjavalta, где во втором квартале было снижено производство из–за остановки оборудования на плановое техобслуживание. В целом за девять месяцев объём производства никеля составил 167 тысяч тонн, и это на 6% выше показателя прошлого года. Аналитики компании отмечают, что увеличение производства никеля за девять месяцев было связано с ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК, более высоким уровнем загрузки рафинировочных мощностей, а также увеличением поставок собственного российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta и вовлечением в переработку сырья компании Boliden. Кольская ГМК за девять месяцев произвела 121 тысячу тонн товарного никеля, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение связано с ростом поставок файнштейна с Заполярного филиала и постепенным наращиванием производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания. В рамках исполнения стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности «Норникель» увеличил выпуск карбонильного никеля за девять месяцев 2019 года до 2,7 тысячи тонн, что на 104% больше по сравнению с девятью месяцами 2018 года. При этом весь объём товарных металлов, произведённых за девять месяцев на российских предприятиях компании, был произведён из собственного сырья. Меди в третьем квартале года произведено 121 тысячу тонн, что на 3% ниже второго квартала. Практически весь объём металла — из собственного сырья. Снижение связано с уменьшением переработки медного концентрата, купленного у группы компаний «Ростех» и поставкой пробной партии медного сырья с Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta в Заполярный филиал для последующего рафинирования. Уточняется, что медное сырьё переработают на медном заводе до конца этого года. В целом за девять месяцев «Норникель» произвёл 372 тысячи тонн меди, что выше аналогичного периода прошлого года на 6%. Увеличение производства связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа и ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК. Что касается металлов платиновой группы, то в третьем квартале производство палладия составило 720 тысяч унций (на 6% меньше по сравнению со вторым кварталом) и производство платины — 164 тыс. унций (на 11% меньше по сравнению со вторым кварталом). Практически весь объём этих металлов тоже был произведён из собственного российского сырья. Снижение производства связывают с пусконаладочными работами на новом участке металлургического цеха по производству концентратов драгметаллов на Кольской ГМК. А также с поставкой пробных партий медного кека, содержащего драгметаллы, с завода Norilsk Nickel Harjavalta в Норильск для дальнейшей переработки. За девять месяцев производство палладия и платины составило 2253 тысячи унций и 553 тысячи унций соответственно. В обоих случаях это больше, чем за девять месяцев прошлого года. Рост связан с выработкой в первом квартале незавершённого производства высокой степени готовности на «Красцветмете», ростом содержания драгметаллов в перерабатываемом российском сырье и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta. Производственные результаты компании прокомментировал первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко: – В результате мероприятий по повышению производительности за девять месяцев 2019 года было увеличено производство всех основных металлов. Производство никеля выросло за счёт увеличения поставок файнштейна с Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta. Основной рост производства металлов платиновой группы пришёлся на первый квартал. Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан, в основном, с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введён в промышленную эксплуатацию. Мы полностью подтверждаем прогноз на 2019 год производства компанией основных металлов, — отметил Сергей Дяченко. ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРНИКЕЛЬ» за 9 месяцев 2019 года ПРОИЗВОДСТВОТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ«НОРНИКЕЛЬ» за 9 месяцев 2019 года В тему На страже безопасности При участии представителей Госдумы РФ состоялось заседание экспертного совета «Норникеля». В мероприятии также приняли участие представители подразделений корпоративной безопасности филиалов и предприятий группы компаний «Норникель». Обсуждались результаты тестирования новых технических средств защиты на объектах компании, а также перспективы применения таких передовых элементов и оборудования, как «Антидрон» — системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, входящей в комплекс антитеррористической защиты объектов. Также были представлены результаты опытных испытаний решений в области машинного зрения и технологий интеллектуального распознавания лиц, внедрение которых предполагается до конца текущего года. Особое внимание представители Госдумы уделили теме исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности. По словам зампредседателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Александра Старовойтова, «в современном мире, где человеческая жизнь находится в приоритете, важно эффективно использовать взаимодействие органов госвласти и бизнес–сообщества». В свою очередь директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов подчеркнул, что только открытое экспертное обсуждение действующей нормативной базы и правоприменительной практики будет способствовать развитию отрасли и экономики в целом. По итогам заседания состоялась церемония вручения сотрудникам «Норникеля» благодарственных писем Госдумы РФ за вклад в проведение мероприятий в сфере транспортной безопасности национального уровня.

Ваши предложения? Программа производственных инициатив Заполярного филиала набирает обороты. Как сообщила директор департамента совершенствования деятельности ЗФ «Норникеля» Ирина Воронкова, ежемесячно активные сотрудники компании подают порядка 500–600 предложений, направленных на усовершенствование технологических процессов, повышение уровня безопасности труда и культуры производства. Только в октябре в подразделения ЗФ поступило на рассмотрение порядка 550 инициатив. Лидерами в этом плане являются: рудник «Октябрьский» — более 2500 инициатив, Надеждинский металлургический завод — свыше 1800, медный завод — более 1750, Талнахская обогатительная фабрика — свыше 1100. Задача программы — вовлечь работников Заполярного филиала в процесс повышения эффективности компании. Подать идею может любой работник. Результаты её рассмотрения станут известны уже через пять дней. Если идея принимается, автору выплачивается денежное поощрение. В противном случае даются рекомендации по её доработке. Когда идея, помимо пользы, содержит потенциальный экономический эффект, запускается процедура оценки технической и экономической целесообразности, а также рисков, по результатам которой руководитель предприятия решает, включать ли такую инициативу в программу. В случае положительного решения автору экономически эффективной идеи начисляется 5 тыс. руб., а по результатам её реализации — до 100 тыс. руб. На сегодня за подачу и использование производственных инициатив работникам ЗФ начислено вознаграждение на сумму около 6 млн руб. В числе внедрённых предложений — «Установка фильтров грубой очистки на заездах в водосборники главного водоотлива». Ежегодный экономический эффект этого предложения составляет 1,2 млн руб. Суть предложения — установка грубой сетки перед насосами для предварительной очистки от крупного мусора. Другой пример — инициатива «Снижение эксплуатационных затрат за счёт применения тройников при вентиляции горных выработок». Эту идею, направленную на повышение эффективности подачи воздуха в тупиковый забой и уменьшение расхода вентиляционных труб, предложили сами горняки. Экономический эффект от её реализации ожидается в размере около 4 млн руб. На НМЗ проходят опытно–промышленные испытания по инициативе «Снижение затрат на материалы за счёт восстановления титановых крышек перемешивающих устройств на производственных площадках механического завода». Вместо того чтобы отправлять вышедшие из строя титановые крышки в металлолом, а взамен закупать новые, специалисты компании предложили способ восстановления крышек на механическом заводе. Ожидаемый экономический эффект от внедрения идеи — более 13,6 млн руб. в год. С начала действия программы производственных инициатив Заполярного филиала от работников поступило уже более 11 000 идей. Экономический эффект от принятых к реализации предложений в 2018– 2021 годах составит, по оценкам специалистов ЗФ, 1,8 млрд руб.

Подготовил Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В пресс–релизе, опубликованном на сайте компании, сообщается, что в третьем квартале 2019 года объём производства никеля составил 57 тысяч тонн, что на 7% выше второго квартала. При этом уточняется, что практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Увеличение производства никеля в третьем квартале связывают с ростом производства металла на Norilsk Nickel Harjavalta, где во втором квартале было снижено производство из–за остановки оборудования на плановое техобслуживание.В целом за девять месяцев объём производства никеля составил 167 тысяч тонн, и это на 6% выше показателя прошлого года. Аналитики компании отмечают, что увеличение производства никеля за девять месяцев было связано с ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК, более высоким уровнем загрузки рафинировочных мощностей, а также увеличением поставок собственного российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta и вовлечением в переработку сырья компании Boliden.Кольская ГМК за девять месяцев произвела 121 тысячу тонн товарного никеля, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение связано с ростом поставок файнштейна с Заполярного филиала и постепенным наращиванием производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания. В рамках исполнения стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности «Норникель» увеличил выпуск карбонильного никеля за девять месяцев 2019 года до 2,7 тысячи тонн, что на 104% больше по сравнению с девятью месяцами 2018 года. При этом весь объём товарных металлов, произведённых за девять месяцев на российских предприятиях компании, был произведён из собственного сырья.Меди в третьем квартале года произведено 121 тысячу тонн, что на 3% ниже второго квартала. Практически весь объём металла — из собственного сырья. Снижение связано с уменьшением переработки медного концентрата, купленного у группы компаний «Ростех» и поставкой пробной партии медного сырья с Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta в Заполярный филиал для последующего рафинирования. Уточняется, что медное сырьё переработают на медном заводе до конца этого года. В целом за девять месяцев «Норникель» произвёл 372 тысячи тонн меди, что выше аналогичного периода прошлого года на 6%. Увеличение производства связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа и ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК.Что касается металлов платиновой группы, то в третьем квартале производство палладия составило 720 тысяч унций (на 6% меньше по сравнению со вторым кварталом) и производство платины — 164 тыс. унций (на 11% меньше по сравнению со вторым кварталом). Практически весь объём этих металлов тоже был произведён из собственного российского сырья. Снижение производства связывают с пусконаладочными работами на новом участке металлургического цеха по производству концентратов драгметаллов на Кольской ГМК. А также с поставкой пробных партий медного кека, содержащего драгметаллы, с завода Norilsk Nickel Harjavalta в Норильск для дальнейшей переработки. За девять месяцев производство палладия и платины составило 2253 тысячи унций и 553 тысячи унций соответственно. В обоих случаях это больше, чем за девять месяцев прошлого года. Рост связан с выработкой в первом квартале незавершённого производства высокой степени готовности на «Красцветмете», ростом содержания драгметаллов в перерабатываемом российском сырье и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta.Производственные результаты компании прокомментировал первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко:– В результате мероприятий по повышению производительности за девять месяцев 2019 года было увеличено производство всех основных металлов. Производство никеля выросло за счёт увеличения поставок файнштейна с Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta. Основной рост производства металлов платиновой группы пришёлся на первый квартал. Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан, в основном, с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введён в промышленную эксплуатацию. Мы полностью подтверждаем прогноз на 2019 год производства компанией основных металлов, — отметил Сергей Дяченко.

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