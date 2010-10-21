[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Ремонты

KRAH в четырёх стенах

В срок, согласно графику, подписали документы приёмки работ по замене мельницы № 59 на руднике «Октябрьский».

Выгрузка барабана мельницы Монтаж и наладка нового оборудования проводилась участком по ремонту горно–шахтного оборудования совместно с подземным ремонтно–монтажным участком № 8, а также участком наладочных работ треста «Норильскшахтсервис» общества «Норильскникельремонт». Операция была признана не только успешной, но и в некотором роде новаторской. В этом крупном ремонте ННР впервые применил новое оборудование и оригинальную схему его использования. Мельницы на рудниках минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» предназначены для подготовки закладочной смеси, которой заполняют пустоты подземных выработок. Здесь измельчается и смешивается ангидрит, щебень, шлак, цемент. Износ мельницы № 59 подошёл к той степени, когда замена её барабана стала обязательной. Ремонтные работы в помольно–смесительном отделении участка технологически закладочного комплекса (УТЗК) «Октябрьского» осложнялись тем, что проводить их требовалось в ограниченном пространстве при действующим оборудовании. Вес заменяемого барабана мельницы составлял около 140 тонн, снять и вывезти его имевшимися техническими средствами не представлялось возможным — подъёмные механизмы цеха не рассчитаны на такой вес. Техническим отделом треста был разработан специальный проект, который позволял выполнить работы в таких сложных условиях. Ремонтники демонтировали и вывозили оборудование по частям. Барабан мельницы разрезали в нескольких местах, сняли и раздельно удалили загрузочную и разгрузочную крышки. Ещё более сложным вопросом стала установка нового барабана. Это оборудование не только большой массы, но и габаритов: 13,5 метра в длину, диаметр — 4 метра. Такой барабан нужно было не только доставить к месту размещения, но и установить в проектное положение. Со склада агрегат доехал до «Октябрьского» на железнодорожной платформе. Здесь мельницу сняли и поставили на транспортировочные сани двумя большегрузными автокранами «Либхерр». До цеха тандем транспортировали с помощью бульдозеров, где конструкцию ждало временное железнодорожное полотно. Говоря о дополнительном оборудовании и новых методах выполнения операции, начальник участка по ремонту горно–шахтного оборудования «Норильскшахтсервиса» Антон Токарев имеет в виду, прежде всего, техническое решение способа установки барабана мельницы. Сравнивая с работами подобного рода, например, на «Маяке», он говорит, прежде всего, об экономии ресурсов, в том числе при изготовлении дополнительного оборудования. – В предыдущих случаях на других рудниках мы просто закатывали барабан мельницы в цех по так называемому накаточному пути, — рассказывает Антон Токарев. — Это был дополнительный объём работ по сварке конструкций, расходы на материалы, оборудование, работу, занимало время. В нашем случае на закладочном комплексе «Октябрьского» делать что–то ещё не пришлось, использовалось уже имеющееся оборудование, в том числе немецкая гидравлическая подъёмно–переставная система KRAH. Гидравлические домкраты по рельсам временного полотна подняли барабан мельницы специальной подъёмной балкой и, вкатив его в цех, опустили на штатное место. С самого начала в «Норильскникельремонте» придавали этой операции большое значение. По расчётам, на замену вращающейся части мельницы по стандартной схеме могло уйти до полугода, но с использованием новой гидравлической системы ремонтники уложились всего в три месяца. Согласно графику проведения ремонтных работ участок приступил к работе 1 августа, а 4 ноября мельница на УТЗК «Октябрьского» уже закрутилась. На её замене было занято в общей сложности около 40 человек, включая подрядные организации, командированных рабочих с ПРМУ–8, инженерно–технический состав. Особенность проекта, по словам Антона Токарева, заключалась в том, что работникам участка приходилось заниматься ещё и текущей работой на поверхностно–закладочном комплексе. В период замены мельницы участок также провёл ремонт ленточного конвейера № 14, дробилки СМД–97А и поддерживал в рабочем состоянии механическое оборудование УТЗК. Всего в цехе закладочного комплекса «Октябрьского» три мельницы. Чтобы заняться заменой вращающейся части последней, ремонтники заблаговременно провели капитальный ремонт на мельнице № 60, создав тем самым себе задел по времени. Её в свою очередь планируется заменить в следующем году, подобные работы стоят также в планах по мельнице рудника «Комсомольский». Начальник участка Антон Токарев в целом доволен проведенными работами. При всех сложностях технической операции её удалось провести достаточно быстро и без особых проблем. В предстоящих ремонтах других мельниц, в том числе на этом же комплексе, опыт и наработки использованной схемы, по его словам, будут обязательно учтены до мельчайших деталей. В тему Читаем Белую книгу Надёжность, ответственность, развитие, профессионализм, сотрудничество, эффективность. Эти базовые ценности — основа корпоративной культуры «Норникеля» — нашли отражение в Белой книге. Как рассказал начальник учебного центра «Норильскникельремонта» Сергей Коваль, Белая книга — методическое пособие, в котором на примерах, в конкретных вопросах и ответах поясняется, что означают ценности компании: – Мы считаем очень важным перевести лозунги в действие и от формулировок перейти к конкретным ситуациям, с которыми мы встречаемся каждый день на рабочем месте, — подчёркивает Сергей Коваль. — Это корпоративное издание — попытка сложить вместе то, как на самом деле мы относимся к своему делу, друг к другу, разрешаем сложные ситуации, выходим из кризиса. Эта книга поможет нам не только адаптировать новых сотрудников, воспитывать молодёжь и новых руководителей, но и решать проблемы, которые не покрываются инструкциями, например проблему безопасности труда. Для того чтобы транслировать наши ценности, ещё летом мы провели тренинги для специалистов–ретрансляторов. У нас семь структурных подразделений — семь тренеров, которые уже работают очень эффективно в своих коллективах. Белая книга нужна в первую очередь руководителям производственных предприятий, куда приходят молодые сотрудники, начинающие мастера, которые должны жить ценностями компании. Сразу этого не произойдёт, но корпоративную культуру надо прививать, начиная с себя. Можно сказать, что это методическое пособие, в котором на примерах, в иллюстрациях, в конкретных вопросах и ответах поясняется, что означают ценности, чтобы можно было рассказывать об этом в коллективах, приводить примеры и на основании их поразмыслить над своими проблемами. – Есть такое понятие: уважение компании, уважение к работе, которую ты делаешь, уважение к коллективу, в котором трудишься, — считает начальник строительно–монтажного управления ремонтно–строительного треста Дмитрий Колесник. Без этого не будет эффективной работы. Белая книга предназначена для обучения людей на примерах из жизни компании. Важно, чтобы каждый из нас понимал, что он не винтик и болтик, а кирпичик, из которого складывается основание фундамента всей огромной компании «Норникель». Уверен, благодаря нашей работе, тренингам, которые мы проводим, результат не заставит себя ждать. Я провёл уже семь тренингов, мне эта работа очень нравится, я считаю её эффективной, нужной и полезной. За высокий профессионализм В структурных подразделениях «Норильскникельремонта» состоялось награждение работников в честь Дня автомобилиста. В первую очередь это был праздник для тех, кто по долгу службы связан с транспортом. В ремонтно–строительном тресте работают 32 водителя автомобилей всех типов и грузоподъёмности и погрузчика. Самому молодому из них — 27 лет, самому возрастному — 58 лет. Кроме того, в этот день принято поздравлять и тех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств. Таких в производственном объединении «Норильктрансремонт» порядка 350 человек. В честь профессионального праздника награды получили более пятидесяти профессионалов своего дела. Знаком отличия «За профессиональное мастерство», за многолетний труд в отрасли и трудовые достижения отмечен работник авторемонтного участка «Норильсктрансремонта» Александр Юхматов. За вклад в производство цветных и драгоценных металлов на территории города Норильска автомобилисты получили почётные грамоты от главы Норильска Рината Ахметчина, а также были отмечены благодарственными письмами от градоначальника. Порядка сорока человек получили благодарности от директора «Норильсктрансремонта» и управляющего ремонтно–строительным трестом. Руководители пожелали виновникам торжества счастья, безопасных дорог, личного благополучия, доброго здоровья и благодарили коллектив за профессионализм. Современное предприятие невозможно представить без автомобильного транспорта, но не все понимают, как трудно сидеть за рулём большегрузного автомобиля, экскаватора или бульдозера.

Денис Кожевников Фото предоставлено «Норильскникельремонтом» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Монтаж и наладка нового оборудования проводилась участком по ремонту горно–шахтного оборудования совместно с подземным ремонтно–монтажным участком № 8, а также участком наладочных работ треста «Норильскшахтсервис» общества «Норильскникельремонт». Операция была признана не только успешной, но и в некотором роде новаторской. В этом крупном ремонте ННР впервые применил новое оборудование и оригинальную схему его использования. Мельницы на рудниках минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» предназначены для подготовки закладочной смеси, которой заполняют пустоты подземных выработок. Здесь измельчается и смешивается ангидрит, щебень, шлак, цемент. Износ мельницы № 59 подошёл к той степени, когда замена её барабана стала обязательной.Ремонтные работы в помольно–смесительном отделении участка технологически закладочного комплекса (УТЗК) «Октябрьского» осложнялись тем, что проводить их требовалось в ограниченном пространстве при действующим оборудовании. Вес заменяемого барабана мельницы составлял около 140 тонн, снять и вывезти его имевшимися техническими средствами не представлялось возможным — подъёмные механизмы цеха не рассчитаны на такой вес. Техническим отделом треста был разработан специальный проект, который позволял выполнить работы в таких сложных условиях. Ремонтники демонтировали и вывозили оборудование по частям. Барабан мельницы разрезали в нескольких местах, сняли и раздельно удалили загрузочную и разгрузочную крышки.Ещё более сложным вопросом стала установка нового барабана. Это оборудование не только большой массы, но и габаритов: 13,5 метра в длину, диаметр — 4 метра. Такой барабан нужно было не только доставить к месту размещения, но и установить в проектное положение.Со склада агрегат доехал до «Октябрьского» на железнодорожной платформе. Здесь мельницу сняли и поставили на транспортировочные сани двумя большегрузными автокранами «Либхерр». До цеха тандем транспортировали с помощью бульдозеров, где конструкцию ждало временное железнодорожное полотно. Говоря о дополнительном оборудовании и новых методах выполнения операции, начальник участка по ремонту горно–шахтного оборудования «Норильскшахтсервиса» Антон Токарев имеет в виду, прежде всего, техническое решение способа установки барабана мельницы. Сравнивая с работами подобного рода, например, на «Маяке», он говорит, прежде всего, об экономии ресурсов, в том числе при изготовлении дополнительного оборудования.– В предыдущих случаях на других рудниках мы просто закатывали барабан мельницы в цех по так называемому накаточному пути, — рассказывает Антон Токарев. — Это был дополнительный объём работ по сварке конструкций, расходы на материалы, оборудование, работу, занимало время. В нашем случае на закладочном комплексе «Октябрьского» делать что–то ещё не пришлось, использовалось уже имеющееся оборудование, в том числе немецкая гидравлическая подъёмно–переставная система KRAH. Гидравлические домкраты по рельсам временного полотна подняли барабан мельницы специальной подъёмной балкой и, вкатив его в цех, опустили на штатное место.С самого начала в «Норильскникельремонте» придавали этой операции большое значение. По расчётам, на замену вращающейся части мельницы по стандартной схеме могло уйти до полугода, но с использованием новой гидравлической системы ремонтники уложились всего в три месяца. Согласно графику проведения ремонтных работ участок приступил к работе 1 августа, а 4 ноября мельница на УТЗК «Октябрьского» уже закрутилась.На её замене было занято в общей сложности около 40 человек, включая подрядные организации, командированных рабочих с ПРМУ–8, инженерно–технический состав. Особенность проекта, по словам Антона Токарева, заключалась в том, что работникам участка приходилось заниматься ещё и текущей работой на поверхностно–закладочном комплексе. В период замены мельницы участок также провёл ремонт ленточного конвейера № 14, дробилки СМД–97А и поддерживал в рабочем состоянии механическое оборудование УТЗК.Всего в цехе закладочного комплекса «Октябрьского» три мельницы. Чтобы заняться заменой вращающейся части последней, ремонтники заблаговременно провели капитальный ремонт на мельнице № 60, создав тем самым себе задел по времени. Её в свою очередь планируется заменить в следующем году, подобные работы стоят также в планах по мельнице рудника «Комсомольский».Начальник участка Антон Токарев в целом доволен проведенными работами. При всех сложностях технической операции её удалось провести достаточно быстро и без особых проблем. В предстоящих ремонтах других мельниц, в том числе на этом же комплексе, опыт и наработки использованной схемы, по его словам, будут обязательно учтены до мельчайших деталей.

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