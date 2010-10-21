[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Наши люди

Влюблённый в человечество

Полицейских мы обычно воспринимаем как людей суровых, про таких говорят: человек–броня. Накануне Дня полиции мы решили по–другому взглянуть на представителей этой опасной профессии – в домашнем интерьере. О своём надёжном тыле нам рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Норильску майор полиции Виталий Цауня.

Виталий Цауня • Виталий Цауня родился в 1974 году в Керчи. В 1982 году с родителями приехал в Норильск и пошёл учиться в школу № 1. • В ноябре 1995 года поступил на работу в ОВО при УВД города Норильска, а в июне 1996 года был принят на должность милиционера отделения ППС службы оганерского отдела милиции. • В мае 2015 года назначен на должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Норильску. Тили-тили тесто, жених и невеста — Виталий Викторович, как вы познакомились со своей супругой? — Наталью я встретил в нашей общей компании. Это было на одной из улиц Оганера весной 1995 или 1996 года. Увидел её голубые глаза и... Случилась любовь с первого взгляда. Трудно сказать о такой же ответной реакции, но потом всё переменилось. Конфетно–букетный период длился около полугода, ходили на свидания, я дарил ей цветы. Расписались мы в апреле 1998 года. Мне было 23, а Наталье 20 лет. — Супруга тоже в полиции служит? — Да. Начинала в 2000 году во вневедомственной охране, которая тогда была подразделением норильского ОВД. Позднее мы с ней поступили на юрфак в ЛГУ им. А. С. Пушкина на заочное отделение. Учились в одной группе. Супруга очень помогала. Однажды преподаватель поблагодарил меня за успешную учёбу, а жена потом дома возмущалась: «Я твои курсовые писала!.. А хвалят тебя». В 2005 году мы окончили университет, и супругу назначили дознавателем. Наш общий срок службы — 42 года: у меня — 23, у жены — 19. Семья Цауня — Какие черты характера вас привлекли в будущей жене? — Целеустремлённость, терпение, настойчивость и при всём при этом нежность, хрупкость, доброта, хозяйственность. Служба у нас непростая, но Наталья всё успевает. Она и мама замечательная — как–никак три дочери. Настоящая боевая подруга, которая поддержит и поймёт. В доме всегда уют и порядок. А как она готовит!.. Кулинарные таланты меня просто покорили. И ведь Наталья почти никогда не жалуется на усталость... Мне повезло. Дома меня окружает красота — девичье царство: жена и три лапочки–дочки. Девчонки все, как мама, — голубоглазые. Самой старшей, Настеньке, — 22 года, средней, Вике, — 21, а младшей, Алёнушке, — 11 лет. — Как вам в женском царстве живётся? — Прекрасно! Старшие уже четыре года как самостоятельные. Настя в этом году окончила Балтийский государственный технический университет «Военмех», факультет экономики. Вика учится в Южном федеральном университете, на втором курсе. Алёнушка на отлично окончила четвёртый класс. Большая семья — это здорово. Это любовь каждый день. И бытовые проблемы просто меркнут. Вместе и в праздники, и в будни — В семье полицейских, наверное, строгое воспитание. — Родители для своих детей должны быть примером во всём, ведь для них они самые главные люди. Дочки доверяют нам и ценят наши мнения и советы, но при этом могут выразить и свою точку зрения, зная, что их всегда выслушают. Правила и традиции в доме и в семье дисциплинируют детей, направляют их в жизни и дают ощущение защищённости. Ну и, конечно, определённую роль в становлении наших девчонок сыграли спорт и танцы. Настя и Вика занимались лыжными гонками, а Алёнушка танцует в ансамбле «Оганер». Свободного времени у них не было. Старшие выросли общественницами, да и младшая такая же активистка. Иногда увлечения шли во вред учёбе, но мы с супругой всегда искали компромисс. И никогда не сомневались в своих дочерях и правильности их выбора. Поэтому сейчас, когда старшие живут самостоятельно, я уверен, что у них всё будет хорошо. — Ваша работа как–то влияла на семейную жизнь? — Не без этого. Был период, когда мы с супругой работали в одном территориальном подразделении: она вела уголовные дела, а я их раскрывал. Случались профессиональные стычки, когда муж говорит, что надо жулика в тюрьму посадить, а супруга твердит, что пока нет оснований, доказательств не хватает. Чтобы рабочие конфликты не приносить домой, договорились, что все служебные разногласия будем оставлять на работе. Не получилось. И пришлось расходиться по разным направлениям деятельности. Жена в настоящее время — оперуполномоченный в отделе по контролю за оборотом наркотических средств, а я — исполняющий обязанности заместителя начальника полиции, занимаюсь оперативной работой. Одно из направлений работы полицейского – профилактика правонарушений — А что со свободным временем и хобби? — Свободного времени нет вообще. Оно появляется только в отпуске и за пределами Норильска. А если отпуск проходит здесь, то мы всё равно ходим на работу. Но наши девчонки никогда не чувствовали себя брошенными. Важно ведь не количество, а качество общения. К лыжам старшеньких я приобщил.. Наша семья регулярно участвует в разных конкурсах, в том числе в фестивале спорта, творчества и культуры, организованного для силовых структур. И никогда ещё не уходили без приза. — Как вы с супругой справляетесь со стрессами? — Нам всегда помогали дети. Мы переключаемся на их волну, начинаем жить их интересами, и, хочешь не хочешь, негативные эмоции отступают на второй план А вообще, наша семья с юмором, толикой иронии и оптимизмом относится к жизни и всем сюрпризам, которые она преподносит. Семья у нас дружная, любящая, и у нас происходит очень много хороших событий, которые надолго остаются в памяти. Мы обожаем праздники, нам нравится, чтобы жизнь была интересной, насыщенной. — Наверное, очень сложно с вашей профессией сохранять оптимизм, любовь к людям... — Лично я считаю, что хороших людей больше. Время от времени мы проходим психолога, и после одного из тестирований специалист сказала мне, что у неё такое ощущение, будто я влюблён в человечество. А из–за того, что я работаю в такой структуре, должно быть наоборот. Я запомнил эту фразу и с тех пор для себя принял как аксиому, что хороших людей в разы больше, чем плохих, и это хорошие люди делают мир, а не плохие. Другое дело, что благодаря своим профессиональным навыкам я могу понять, какой передо мной человек.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото из личного архива Виталия Цауни www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Наталью я встретил в нашей общей компании. Это было на одной из улиц Оганера весной 1995 или 1996 года. Увидел её голубые глаза и... Случилась любовь с первого взгляда. Трудно сказать о такой же ответной реакции, но потом всё переменилось. Конфетно–букетный период длился около полугода, ходили на свидания, я дарил ей цветы. Расписались мы в апреле 1998 года. Мне было 23, а Наталье 20 лет.— Да. Начинала в 2000 году во вневедомственной охране, которая тогда была подразделением норильского ОВД. Позднее мы с ней поступили на юрфак в ЛГУ им. А. С. Пушкина на заочное отделение. Учились в одной группе. Супруга очень помогала. Однажды преподаватель поблагодарил меня за успешную учёбу, а жена потом дома возмущалась: «Я твои курсовые писала!.. А хвалят тебя». В 2005 году мы окончили университет, и супругу назначили дознавателем. Наш общий срок службы — 42 года: у меня — 23, у жены — 19.— Целеустремлённость, терпение, настойчивость и при всём при этом нежность, хрупкость, доброта, хозяйственность. Служба у нас непростая, но Наталья всё успевает. Она и мама замечательная — как–никак три дочери. Настоящая боевая подруга, которая поддержит и поймёт. В доме всегда уют и порядок. А как она готовит!.. Кулинарные таланты меня просто покорили. И ведь Наталья почти никогда не жалуется на усталость... Мне повезло. Дома меня окружает красота — девичье царство: жена и три лапочки–дочки. Девчонки все, как мама, — голубоглазые. Самой старшей, Настеньке, — 22 года, средней, Вике, — 21, а младшей, Алёнушке, — 11 лет.— Прекрасно! Старшие уже четыре года как самостоятельные. Настя в этом году окончила Балтийский государственный технический университет «Военмех», факультет экономики. Вика учится в Южном федеральном университете, на втором курсе. Алёнушка на отлично окончила четвёртый класс. Большая семья — это здорово. Это любовь каждый день. И бытовые проблемы просто меркнут.— Родители для своих детей должны быть примером во всём, ведь для них они самые главные люди. Дочки доверяют нам и ценят наши мнения и советы, но при этом могут выразить и свою точку зрения, зная, что их всегда выслушают. Правила и традиции в доме и в семье дисциплинируют детей, направляют их в жизни и дают ощущение защищённости. Ну и, конечно, определённую роль в становлении наших девчонок сыграли спорт и танцы. Настя и Вика занимались лыжными гонками, а Алёнушка танцует в ансамбле «Оганер». Свободного времени у них не было. Старшие выросли общественницами, да и младшая такая же активистка. Иногда увлечения шли во вред учёбе, но мы с супругой всегда искали компромисс. И никогда не сомневались в своих дочерях и правильности их выбора. Поэтому сейчас, когда старшие живут самостоятельно, я уверен, что у них всё будет хорошо.— Не без этого. Был период, когда мы с супругой работали в одном территориальном подразделении: она вела уголовные дела, а я их раскрывал. Случались профессиональные стычки, когда муж говорит, что надо жулика в тюрьму посадить, а супруга твердит, что пока нет оснований, доказательств не хватает. Чтобы рабочие конфликты не приносить домой, договорились, что все служебные разногласия будем оставлять на работе. Не получилось. И пришлось расходиться по разным направлениям деятельности. Жена в настоящее время — оперуполномоченный в отделе по контролю за оборотом наркотических средств, а я — исполняющий обязанности заместителя начальника полиции, занимаюсь оперативной работой.— Свободного времени нет вообще. Оно появляется только в отпуске и за пределами Норильска. А если отпуск проходит здесь, то мы всё равно ходим на работу. Но наши девчонки никогда не чувствовали себя брошенными. Важно ведь не количество, а качество общения. К лыжам старшеньких я приобщил.. Наша семья регулярно участвует в разных конкурсах, в том числе в фестивале спорта, творчества и культуры, организованного для силовых структур. И никогда ещё не уходили без приза.— Нам всегда помогали дети. Мы переключаемся на их волну, начинаем жить их интересами, и, хочешь не хочешь, негативные эмоции отступают на второй план А вообще, наша семья с юмором, толикой иронии и оптимизмом относится к жизни и всем сюрпризам, которые она преподносит. Семья у нас дружная, любящая, и у нас происходит очень много хороших событий, которые надолго остаются в памяти. Мы обожаем праздники, нам нравится, чтобы жизнь была интересной, насыщенной.— Лично я считаю, что хороших людей больше. Время от времени мы проходим психолога, и после одного из тестирований специалист сказала мне, что у неё такое ощущение, будто я влюблён в человечество. А из–за того, что я работаю в такой структуре, должно быть наоборот. Я запомнил эту фразу и с тех пор для себя принял как аксиому, что хороших людей в разы больше, чем плохих, и это хорошие люди делают мир, а не плохие. Другое дело, что благодаря своим профессиональным навыкам я могу понять, какой передо мной человек.

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