[Индекс номера 169 (08.11.2019)]



Школьный двор

Вон из класса!

С 1 июля 2019 года действуют методические рекомендации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которые ограничивают пользование мобильными телефонами в школах, в частности, ученикам запрещается выходить в интернет. Отмечается, что эти нововведения не коснутся детей с ограниченными возможностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья. Способы коммуникации с родителями на случай внештатных ситуаций будут продуманы отдельно.







По простому пути Далеко не все поддерживают данную инициативу. Ещё год назад министр образования Ольга Васильева о запрете телефонов в школах высказывала совсем другое мнение. Она посчитала такую меру излишней. По мнению министра, наилучшим вариантом будет хранение телефонов в определённом месте. Однако воплотить это в жизнь очень сложно. Администрации школы необходимо будет организовать систему хранения телефонов, а также отвечать за их сохранность. Нести ответственность за дорогие гаджеты никто не хочет. Поэтому самым простым оказался вариант — полностью запретить телефоны в школе.











Большинство ЗА 83% россиян считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных, 73%, поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах дети станут лучше учиться. Две трети респондентов считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов. Это предложение одинаково поддерживают как родители школьников, так и те, у кого нет детей школьного возраста. Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона. При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдёт.





Две стороны инициативы Запрет использования телефонов в школе — инициатива неоднозначная. Такое решение имеет как ряд достоинств, так и недостатки. Несомненно, у нововведения есть положительные стороны. Это: дети не отвлекаются на уроках; сокращение времени, которое школьники тратят на компьютерные игры и социальные сети; устранение неравенства в классе по принципу «у кого телефон лучше»; отдых зрительных органов во время перемены; уроки не нарушают звонки на телефоны учеников. Но на каждый плюс запрета телефонов найдётся свой минус. Недостатков у данной идеи тоже предостаточно: отсутствует постоянная связь ребёнка с родителями. При необходимости передать срочную информацию придётся связываться через учителя, который во время урока может просто не брать трубку; детей необходимо будет чем–то дополнительно занимать во время перемен и в группе продлённого дня; ребёнок не сможет использовать телефон как доказательство жестокого обращения; отсутствие доступа к информации, необходимой в учебных целях.





Французы — передовики Французы раньше всех начали изучать эффекты электромагнитного поля — в 19–м веке. Запрещать современные технологии в образовательных учреждениях они последовательно начали ещё с 2010 года. Тогда запретили в детсадах и школах, вплоть до средних классов, беспроводной интернет — Wi–Fi. Потом постановили все базовые станции сотовой связи отнести подальше от школ. Вторая причина — безопасность: в школах стали часто воровать телефоны. Третья — правильное распределение свободного и занятого времени. Считается, если у детей не будет мобильных — они будут не в соцсетях сидеть, а играть, бегать, прыгать.





Пошло на пользу Белгородская школа № 40 год назад самостоятельно ввела «санкции» для школьников. Для этого в учебное заведение закупили шкафчики со специальными ячейками, в которых дети оставляют свои телефоны перед началом уроков. «Уже видны первые результаты. Дети ведут себя на уроках более собранно, стали общаться друг с другом чаще. После запрета смартфонов в учебное время улучшились результаты, и дети внимательно слушают учителя», — отмечает Елена Кучманова, заместитель директора школы. Свой взгляд Галина Навроцкая, корреспондент «ЗП» Требование о том, что на территории образовательного учреждения пользоваться мобильными телефонами запрещено, обязательно должно быть прописано в уставе школы. Если этого нет, то вводить такие запреты в учебном заведении никто права не имеет. У нас же, чтобы не переписывать важный школьный документ, родителям предложили подписать положение о запрете смартфонов в школе. Вовсе необязательно, что какая–то конкретная школа решит использовать все предложенные Роспотребнадзором меры. Но со временем большая часть этих рекомендаций наверняка воплотится повсеместно. Их пропишут в уставах большинства школ страны. Ведь практически каждый пункт положения вроде как по существу. На уроках пользоваться телефоном нельзя, чтобы дети не отвлекались от учебного процесса, если нужно срочно связаться с родителями, разрешено выйти из класса. Ученики, которым гаджеты нужны по состоянию здоровья (например, для больных диабетом детей, которые измеряют уровень сахара при помощи электронного устройства), могут оставлять их при себе. И ведь всё правильно. Смущает лишь один пункт — запрещено снимать в учебном заведении акты вандализма и насилия. И это, возможно, тот самый пункт, ради которого всё затевалось. Ведь в последнее время волна видеороликов, демонстрирующих школьные конфликты, захлестнула соцсети. Российские учителя невольно стали привыкать к тому, что любой их урок может стать «открытым». Причём в масштабах всей страны. Но давайте вспомним последние скандалы, когда педагоги били или оскорбляли учеников. Мы узнали о них только благодаря тому, что дети записали конфликты на видео. Если бы не было этих роликов, то те люди по–прежнему работали бы в школе и вряд ли бы сеяли разумное, доброе, вечное. И именно поэтому многие родители отрицательно отнеслись к такому запрету. А вот что касается самих учителей, то и здесь мнения разделились. Одни сетуют, что интенсивное использование смартфонов формирует клиповое мышление, ребёнок начинает воспринимать информацию не целиком, а отрывочно. Другие уверены: запрещать в школах технические устройства не стоит. Будет правильным разработать рациональные подходы к их использованию в учебном процессе, внедряя как один из элементов взаимодействия учителя и ученика во время занятия. Но есть мнение, что сами по себе запреты не решат проблемы целиком. Как рассказала руководитель новгородского благотворительного фонда «Звёздный порт», оказывающего школьникам психологическую помощь, смартфоны могут быть полезны для поиска информации, помогают родителям контролировать детей, а детям — защищать свои права. При этом она отметила, что вред, который приписывается телефону: игры и мессенджеры, отвлекающие на уроках, организация школьниками драк для видео, чтобы опубликовать их в соцсетях, нагрузка на зрение — относится к воспитанию, а не к наличию телефона у подростка.

Галина Навроцкая Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Далеко не все поддерживают данную инициативу. Ещё год назад министр образования Ольга Васильева о запрете телефонов в школах высказывала совсем другое мнение. Она посчитала такую меру излишней. По мнению министра, наилучшим вариантом будет хранение телефонов в определённом месте. Однако воплотить это в жизнь очень сложно. Администрации школы необходимо будет организовать систему хранения телефонов, а также отвечать за их сохранность. Нести ответственность за дорогие гаджеты никто не хочет. Поэтому самым простым оказался вариант — полностью запретить телефоны в школе.83% россиян считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных, 73%, поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах дети станут лучше учиться. Две трети респондентов считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов. Это предложение одинаково поддерживают как родители школьников, так и те, у кого нет детей школьного возраста. Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона. При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдёт.Запрет использования телефонов в школе — инициатива неоднозначная. Такое решение имеет как ряд достоинств, так и недостатки. Несомненно, у нововведения есть положительные стороны. Это: дети не отвлекаются на уроках; сокращение времени, которое школьники тратят на компьютерные игры и социальные сети; устранение неравенства в классе по принципу «у кого телефон лучше»; отдых зрительных органов во время перемены; уроки не нарушают звонки на телефоны учеников. Но на каждый плюс запрета телефонов найдётся свой минус. Недостатков у данной идеи тоже предостаточно: отсутствует постоянная связь ребёнка с родителями. При необходимости передать срочную информацию придётся связываться через учителя, который во время урока может просто не брать трубку; детей необходимо будет чем–то дополнительно занимать во время перемен и в группе продлённого дня; ребёнок не сможет использовать телефон как доказательство жестокого обращения; отсутствие доступа к информации, необходимой в учебных целях.Французы раньше всех начали изучать эффекты электромагнитного поля — в 19–м веке. Запрещать современные технологии в образовательных учреждениях они последовательно начали ещё с 2010 года. Тогда запретили в детсадах и школах, вплоть до средних классов, беспроводной интернет — Wi–Fi. Потом постановили все базовые станции сотовой связи отнести подальше от школ. Вторая причина — безопасность: в школах стали часто воровать телефоны. Третья — правильное распределение свободного и занятого времени. Считается, если у детей не будет мобильных — они будут не в соцсетях сидеть, а играть, бегать, прыгать.Белгородская школа № 40 год назад самостоятельно ввела «санкции» для школьников. Для этого в учебное заведение закупили шкафчики со специальными ячейками, в которых дети оставляют свои телефоны перед началом уроков. «Уже видны первые результаты. Дети ведут себя на уроках более собранно, стали общаться друг с другом чаще. После запрета смартфонов в учебное время улучшились результаты, и дети внимательно слушают учителя», — отмечает Елена Кучманова, заместитель директора школы.

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