[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



Есть повод

С честью и достоинством

В День сотрудников органов внутренних дел России чествовали лучших полицейских Норильска.

Командирское спасибо всему личному составу от Геннадия Маслова Сегодня в Норильском отделе внутренних дел трудятся 703 человека в погонах. Полицейских редко благодарят, но если делают это, то искренне и от души.Так и в этот раз в Городском центре культуры полицейских ждали добрые слова и награды. За высокие показатели в оперативно–служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка в городе 35 сотрудников Норильского ОМВД награждены почётными грамотами и благодарственными письмами от главы Норильска, горсовета и отдела МВД, а ещё пятеро также получили новые звания. С Днём полиции правоохранителей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков: — От своего имени, от всех жителей города поздравляю вас с профессиональным праздником. Деятельность норильской полиции оценивается очень высоко. Спасибо за вашу работу! Вы — люди, которые трудятся с максимальной самоотдачей. Я поздравляю и действующих сотрудников, и ветеранов. Желаю вашим семьям благополучия, счастья, успехов. Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков также поздравил правоохранителей, поблагодарил их за строгое следование букве и духу закона и помощь людям, которую они оказывают, вникая в проблемы и жизненные трудности. Добрые слова в адрес героев дня произнёс и замглавы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант запаса ФСБ России Фёдор Чередниченко: — От вашего профессионализма, умения принимать грамотные и быстрые решения зависит благополучие горожан. От лица норильчан я благодарю вас за вашу сложную работу, которую вы делаете ради безопасности жителей. Особые слова признательности — ветеранам службы, которые по–прежнему остаются в строю и передают свой опыт молодёжи. Поздравил коллег и начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов: — От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Низкий поклон нашим ветеранам, которые продолжают помогать нам. Большое спасибо всем руководителям правоохранительных органов, которые совместно с нами решают вопросы безопасности и противодействия преступности. Командирское спасибо всему личному составу за то, что, несмотря на все трудности службы в тяжёлых климатических условиях, вы с честью и достоинством исполняете свои обязанности.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в Норильском отделе внутренних дел трудятся 703 человека в погонах. Полицейских редко благодарят, но если делают это, то искренне и от души.Так и в этот раз в Городском центре культуры полицейских ждали добрые слова и награды. За высокие показатели в оперативно–служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка в городе 35 сотрудников Норильского ОМВД награждены почётными грамотами и благодарственными письмами от главы Норильска, горсовета и отдела МВД, а ещё пятеро также получили новые звания.С Днём полиции правоохранителей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков:— От своего имени, от всех жителей города поздравляю вас с профессиональным праздником. Деятельность норильской полиции оценивается очень высоко. Спасибо за вашу работу! Вы — люди, которые трудятся с максимальной самоотдачей. Я поздравляю и действующих сотрудников, и ветеранов. Желаю вашим семьям благополучия, счастья, успехов.Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков также поздравил правоохранителей, поблагодарил их за строгое следование букве и духу закона и помощь людям, которую они оказывают, вникая в проблемы и жизненные трудности.Добрые слова в адрес героев дня произнёс и замглавы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант запаса ФСБ России Фёдор Чередниченко:— От вашего профессионализма, умения принимать грамотные и быстрые решения зависит благополучие горожан. От лица норильчан я благодарю вас за вашу сложную работу, которую вы делаете ради безопасности жителей. Особые слова признательности — ветеранам службы, которые по–прежнему остаются в строю и передают свой опыт молодёжи.Поздравил коллег и начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов:— От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Низкий поклон нашим ветеранам, которые продолжают помогать нам. Большое спасибо всем руководителям правоохранительных органов, которые совместно с нами решают вопросы безопасности и противодействия преступности. Командирское спасибо всему личному составу за то, что, несмотря на все трудности службы в тяжёлых климатических условиях, вы с честью и достоинством исполняете свои обязанности.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















