В День сотрудников органов внутренних дел России чествовали лучших полицейских Норильска.
|Командирское спасибо всему личному составу от Геннадия Маслова
Сегодня в Норильском отделе внутренних дел трудятся 703 человека в погонах. Полицейских редко благодарят, но если делают это, то искренне и от души.Так и в этот раз в Городском центре культуры полицейских ждали добрые слова и награды. За высокие показатели в оперативно–служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка в городе 35 сотрудников Норильского ОМВД награждены почётными грамотами и благодарственными письмами от главы Норильска, горсовета и отдела МВД, а ещё пятеро также получили новые звания.
С Днём полиции правоохранителей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков:
— От своего имени, от всех жителей города поздравляю вас с профессиональным праздником. Деятельность норильской полиции оценивается очень высоко. Спасибо за вашу работу! Вы — люди, которые трудятся с максимальной самоотдачей. Я поздравляю и действующих сотрудников, и ветеранов. Желаю вашим семьям благополучия, счастья, успехов.
Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков также поздравил правоохранителей, поблагодарил их за строгое следование букве и духу закона и помощь людям, которую они оказывают, вникая в проблемы и жизненные трудности.
Добрые слова в адрес героев дня произнёс и замглавы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант запаса ФСБ России Фёдор Чередниченко:
— От вашего профессионализма, умения принимать грамотные и быстрые решения зависит благополучие горожан. От лица норильчан я благодарю вас за вашу сложную работу, которую вы делаете ради безопасности жителей. Особые слова признательности — ветеранам службы, которые по–прежнему остаются в строю и передают свой опыт молодёжи.
Поздравил коллег и начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов:
— От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Низкий поклон нашим ветеранам, которые продолжают помогать нам. Большое спасибо всем руководителям правоохранительных органов, которые совместно с нами решают вопросы безопасности и противодействия преступности. Командирское спасибо всему личному составу за то, что, несмотря на все трудности службы в тяжёлых климатических условиях, вы с честью и достоинством исполняете свои обязанности.Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда