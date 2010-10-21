[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



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Слагаемые порядка

Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства администрации Норильска, а благоустройство города, наоборот, передано в ведение управления ЖКХ.

Два управления администрации Норильска — жилищно–коммунального и городского хозяйства — перераспределили обязанности. Так, из ведения УГХ ушли полномочия в части благоустройства территорий: выполнение работ на детских площадках, зонах отдыха и всё, что относится к формированию комфортной городской среды. Отдел благоустройства в полном составе перешёл в УЖКХ. — Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно–коммунального хозяйства» будет заниматься строительными работами — это выполнение региональных программ, капремонты, всё, что связано с ремонтными работами и благоустройством. Сюда же относятся работы капитального характера, работы по субсидиям, программам, — рассказал начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко. — В обязанности УЖКХ добавляется обустройство детских площадок, дворовых территорий. Решение передать весь объём работ по благоустройству управлению ЖКХ объясняется необходимостью комплексно подходить к решению вопроса. Это позволит более эффективно работать в данном направлении. Под надзором УГХ остался вывоз твёрдых бытовых отходов, озеленение, отлов безнадзорных животных, а также определение мест выгула домашних собак. Константин Купреенко пояснил, что сейчас по этому вопросу готовятся нормативные документы. Также в ведении управления городского хозяйства остаётся создание контейнерных площадок, ведение их реестра на муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок. Отдел оперативного контроля — диспетчерская служба, которая была в ведении управления городского хозяйства, — теперь перешёл в подчинение УЖКХ. Сообщать о безнадзорных животных, сломанных лавочках, качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по–прежнему могут по круглосуточному телефону 43–70–57. Управлению городского хозяйства перешёл другой функционал — муниципальный контроль за жилищным фондом. Теперь квартиросъёмщики со своими жалобами на некачественную работу управляющих компаний, заявлениями и предложениями должны обращаться туда — телефон приёмной 43–70–50, с 9 до 17 часов. Приём проводится по предварительной записи еженедельно в четверг с 16 до 18 часов. Также обращения в эти управления принимаются через сайт администрации города

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Два управления администрации Норильска — жилищно–коммунального и городского хозяйства — перераспределили обязанности. Так, из ведения УГХ ушли полномочия в части благоустройства территорий: выполнение работ на детских площадках, зонах отдыха и всё, что относится к формированию комфортной городской среды. Отдел благоустройства в полном составе перешёл в УЖКХ.— Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно–коммунального хозяйства» будет заниматься строительными работами — это выполнение региональных программ, капремонты, всё, что связано с ремонтными работами и благоустройством. Сюда же относятся работы капитального характера, работы по субсидиям, программам, — рассказал начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко. — В обязанности УЖКХ добавляется обустройство детских площадок, дворовых территорий. Решение передать весь объём работ по благоустройству управлению ЖКХ объясняется необходимостью комплексно подходить к решению вопроса. Это позволит более эффективно работать в данном направлении.Под надзором УГХ остался вывоз твёрдых бытовых отходов, озеленение, отлов безнадзорных животных, а также определение мест выгула домашних собак. Константин Купреенко пояснил, что сейчас по этому вопросу готовятся нормативные документы. Также в ведении управления городского хозяйства остаётся создание контейнерных площадок, ведение их реестра на муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок.Отдел оперативного контроля — диспетчерская служба, которая была в ведении управления городского хозяйства, — теперь перешёл в подчинение УЖКХ. Сообщать о безнадзорных животных, сломанных лавочках, качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по–прежнему могут по круглосуточному телефону 43–70–57.Управлению городского хозяйства перешёл другой функционал — муниципальный контроль за жилищным фондом. Теперь квартиросъёмщики со своими жалобами на некачественную работу управляющих компаний, заявлениями и предложениями должны обращаться туда — телефон приёмной 43–70–50, с 9 до 17 часов. Приём проводится по предварительной записи еженедельно в четверг с 16 до 18 часов.Также обращения в эти управления принимаются через сайт администрации города norilsk–city.ru . Подать обращение или жалобу можно через вкладки управления городского хозяйства или управления жилищно–коммунального хозяйства.

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