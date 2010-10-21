[Индекс номера 171 (12.11.2019)]

 Актуально 
Слагаемые порядка

Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства администрации Норильска, а благоустройство города, наоборот, передано в ведение управления ЖКХ.
Два управления администрации Норильска — жилищно–коммунального и городского хозяйства — перераспределили обязанности. Так, из ведения УГХ ушли полномочия в части благоустройства территорий: выполнение работ на детских площадках, зонах отдыха и всё, что относится к формированию комфортной городской среды. Отдел благоустройства в полном составе перешёл в УЖКХ.
— Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно–коммунального хозяйства» будет заниматься строительными работами — это выполнение региональных программ, капремонты, всё, что связано с ремонтными работами и благоустройством. Сюда же относятся работы капитального характера, работы по субсидиям, программам, — рассказал начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко. — В обязанности УЖКХ добавляется обустройство детских площадок, дворовых территорий. Решение передать весь объём работ по благоустройству управлению ЖКХ объясняется необходимостью комплексно подходить к решению вопроса. Это позволит более эффективно работать в данном направлении.
Под надзором УГХ остался вывоз твёрдых бытовых отходов, озеленение, отлов безнадзорных животных, а также определение мест выгула домашних собак. Константин Купреенко пояснил, что сейчас по этому вопросу готовятся нормативные документы. Также в ведении управления городского хозяйства остаётся создание контейнерных площадок, ведение их реестра на муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок.
Отдел оперативного контроля — диспетчерская служба, которая была в ведении управления городского хозяйства, — теперь перешёл в подчинение УЖКХ. Сообщать о безнадзорных животных, сломанных лавочках, качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по–прежнему могут по круглосуточному телефону 43–70–57.
Управлению городского хозяйства перешёл другой функционал — муниципальный контроль за жилищным фондом. Теперь квартиросъёмщики со своими жалобами на некачественную работу управляющих компаний, заявлениями и предложениями должны обращаться туда — телефон приёмной 43–70–50, с 9 до 17 часов. Приём проводится по предварительной записи еженедельно в четверг с 16 до 18 часов.
Также обращения в эти управления принимаются через сайт администрации города norilsk–city.ru. Подать обращение или жалобу можно через вкладки управления городского хозяйства или управления жилищно–коммунального хозяйства.

Наталья Черкашина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Есть повод 
В День сотрудников органов внутренних дел России чествовали лучших полицейских Норильска.

Актуально 
Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства администрации Норильска, а благоустройство города, наоборот, передано в ведение управления ЖКХ.

Перспективы 
Норильск приглянулся 29 будущим врачам на красноярской ярмарке вакансий.

Событие 
На престольный праздник норильский собор «Всех скорбящих Радость» получил в дар православные святыни.

Культпоход 
Известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер–классы и концерты в Норильском колледже искусств. Её игра заворожила северян.

Народная азбука 
«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 разных народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Проекты 
В Талнахской детской школе искусств прошли первые занятия с первоклассниками по проекту «Искусство в наших сердцах».

Традиции 
В Норильске начались VI региональные образовательные Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Мини–футбол 
МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» — 3:0 и 3:1.

Новости:
 12 ноября 2019 
17:47 Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года.
17:45 Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30 День правовой грамотности проведёт 20 ноября отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними.
15:47 Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45 Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда.
15:44 Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56 В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года.
14:55 Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
14:53 Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы.
11:32 Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх