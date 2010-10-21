[Индекс номера 171 (12.11.2019)]

 Перспективы 
Врачи–неучи Норильску не нужны

Норильск приглянулся 29 будущим врачам на красноярской ярмарке вакансий.

Будущих терапевтов и педиатров представлял Красноярский медицинский университет, который ежегодно готовит свыше 600 врачей. Среди претендентов на трудоустройство — шестикурсники и ординаторы первого и второго годов обучения. В качестве нанимателей в подобных ярмарках участвует и Норильск. Ежегодно предлагают свои вакансии, рассказывают о социальных гарантиях, положенных молодым специалистам, главные врачи наших поликлиник и больниц. Но это, говорят они, не всегда даёт результаты. К примеру, в прошлом году согласие на трудоустройство дали порядка пяти–шести человек, но не все приехали. В этом году претендентов на вакантные должности 29. Из них 17 студентов шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов, 12 ординаторов — будущие акушеры–гинекологи, анестезиологи, урологи, хирурги и так далее. В общем, те, кто готовится стать узкими специалистами. Говорить о том, что все они приедут работать в Норильск, ещё рано, рассказывает руководитель территориального отдела министерства здравоохранения края Коба Кавтеладзе:
– Сейчас мы получили от претендентов все личные и контактные данные. Я передам в университет информацию о тех, кто изъявил желание приехать в Норильск. Тот в свою очередь предоставит данные об их подготовке и успеваемости. Может, они ещё и не подойдут нам. Мы же ищем не только желающих сюда приехать, а в первую очередь хороших специалистов. Если у них окажется низкий средний балл, то мы задумаемся, надо ли брать таких выпускников. Хотя есть и другая сторона медали. Если они к нам сами приедут после института трудоустраиваться, мы им отказать не сможем. И должны их взять на работу, поскольку у нас имеются свободные места.
Осенняя ярмарка вакансий считается предварительной. Чтобы на деле исполнять клятву Гиппократа, у будущих врачей есть ещё полгода до конца учёбы. За это время планы некоторых могут кардинально поменяться, говорит Коба Кавтеладзе:
– Как один из примеров: молодой человек жаждет работать в Норильске, а у его жены — целевое обучение из Зеленогорска. Они подошли и сказали: если вы нам поможете, чтобы открепить супругу от Зеленогорска, мы готовы приехать в Норильск вдвоём. Вот эти вопросы теперь нам нужно решать. А может быть иная ситуация: кто–то хотел поехать в Норильск, но обзавёлся семьёй и уехал в другой город.
Но, несмотря на это, Норильский территориальный отдел министерства здравоохранения края уже работает с будущими врачами по двум направлениям: отбирает педиатров и терапевтов и тех, кто решит после учёбы идти в ординатуру. Из–за конкурсного отбора туда могут пройти не все. Преимущество за теми, кто имеет высокий выпускной балл. Гарантом для прохождения может стать та или иная больница или поликлиника, с которой будущий ординатор заранее заключает договор о трудоустройстве после обучения. А это значит, что после ординатуры город стопроцентно получит нужного специалиста. Вопрос для Норильска решится в марте, на очередной ярмарке.
Сейчас больше всего дефицит кадров испытывает первая поликлиника на ул. Талнахской, 76. Там на 42 участка всего 32 терапевта. Порядка пяти в декрете, кто–то в отпуске или на учёбе. В общем, укомплектованность терапевтами не превышает 50%. В других районах города ситуация выглядит лучше.
Укомплектованность норильских медучреждений специалистами

Галина Навроцкая
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