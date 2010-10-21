[Индекс номера 171 (12.11.2019)]

 Событие 
Святыни объединяют

На престольный праздник норильский собор «Всех скорбящих Радость» получил в дар православные святыни.
Наталия Мезенцева награждена архиерейской грамотой
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Норильске отмечают уже 30 лет, ведь в 1989 году в нашем городе родился первый православный приход, а Свято–Скорбященский собор, возведённый в середине 1990–х, теперь является главным церковным сооружением в Норильской и Туруханской епархии. В алтаре кафедрального собора хранится немало святынь, которые в дни праздников священники торжественно выносят для поклонения верующих. Особая радость, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к юбилею православного прихода доставлены новые реликвии, к которым впервые норильчане приложились как к источнику особой небесной благодати 6 ноября этого года, в престольный праздник собора.
Святыни в город доставлены стараниями Благотворительного фонда св. Мученика Вонифатия, действующего в Москве с 2011 года. Президент фонда Наталия Мезенцева лично сопровождала ковчег с восемью частицами мощей любимых народом святых, икону святителя Спиридона Тримифунтского и ларец с расшитой золотой нитью бархатной туфелькой от мощей святителя Спиридона, которые хранятся на греческом острове Корфу.
Епископ Норильский и Туруханский Агафангел обратился с просьбой к митрополиту Корфскому Нектарию с просьбой о передаче святыни, и греческая сторона с радостью посодействовала, чтобы освящённый башмачок оказался для поклонения в заполярном
Норильске. Известно, что не всегда раку со святыми мощами Спиридона Тримифунтского, почившего в 348 году, удаётся открыть. Считается, что в это время святой, который почитается как Николай Чудотворец — первый перед Богом заступник, ходит по земле, чтобы помогать людям, поэтому и башмачки его изнашиваются, поэтому их постоянно обновляют.
Ковчег со святынями будет выноситься из алтаря собора в дни православных праздников. Реликвии побывают в Дудинке и других приходах норильской и туруханской епархии
Святой башмачок уже совершил в ковчеге путешествие по Сибирской земле, участвовал в двух крестных ходах: из Новосибирска в Омск, из Томска в Омск, а теперь навсегда остался в Норильске. Как и икона святого чудотворца Спиридона Тримифунтского с частицей его благодатных мощей. Образ написан в Италии, откуда и передан из хранилища реликвий заботливыми меценатами. На внутренней стороне крышки ковчега с восемью частицами благодатных мощей есть надпись: «Дивен Бог во святых своих». Норильчане с благоговением приложились к мощам святого апостола Фомы, святой равноапостольной Марии Магдалины, святого мученика Вонифатия, святого великомученика Георгия Победоносца, святого праведного Феодора Ушакова, святой преподобномученицы Елисаветы Романовой, святителя Луки (Войно–Ясенецкого).
Епископ Норильский и Туруханский Агафангел, сердечно поблагодарив всех, кто причастен к дарению, отметил, что это большая радость и утешение для норильчан. Святыни доставят и в дудинский Свято–Введенский храм, и во все приходы, находящиеся на просторах Норильской и Туруханской епархии, простирающейся до Северного Ледовитого океана.
Наталия Мезенцева, которая была удостоена Архиерейской грамоты за свои труды на благо возрождения православия на Таймыре, уезжала под большим впечатлением от увиденного в Норильске.
— Потрясены, как много норильчане пережили испытаний, сколько здесь было святых людей за трудную историю этих мест. Ваша земля поистине святая, уникальная! После посещения мемориала «Норильская Голгофа» решили, что обязательно вернёмся и привезём главную святыню христианского мира — частичку Животворящего Креста Господня, — поделилась Наталия Мезенцева с «Заполяркой».

Ирина Даниленко
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