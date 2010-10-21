[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



Культпоход

Очарованы, околдованы

Известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер–классы и концерты в Норильском колледже искусств. Её игра заворожила северян.

Известная российская органистка Наталья Багинская Благодаря мастерству музыканта знакомство с новым цифровым органом стало для норильчан настоящим открытием. Очарована нашими зрителями и гостья. – Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, — признаётся Наталья Багинская. — Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой–то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт–Петербурга. Он какой–то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местах по–другому играется. Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое. – Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском — музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, — уверена музыкант. Это подтвердил преподаватель и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях. Встреча в тесном кругу с подопечными «Территории добра» Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. – Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, — рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. — В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Благодаря мастерству музыканта знакомство с новым цифровым органом стало для норильчан настоящим открытием. Очарована нашими зрителями и гостья.– Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, — признаётся Наталья Багинская. — Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой–то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт–Петербурга. Он какой–то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местах по–другому играется.Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое.– Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском — музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, — уверена музыкант.Это подтвердил преподаватель и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях.Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.– Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, — рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. — В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя.

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