Известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер–классы и концерты в Норильском колледже искусств. Её игра заворожила северян.
|Известная российская органистка Наталья Багинская
Благодаря мастерству музыканта знакомство с новым цифровым органом стало для норильчан настоящим открытием. Очарована нашими зрителями и гостья.
– Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, — признаётся Наталья Багинская. — Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой–то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт–Петербурга. Он какой–то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местах по–другому играется.
Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое.
– Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском — музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, — уверена музыкант.
Это подтвердил преподаватель и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях.
|Встреча в тесном кругу с подопечными «Территории добра»
Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
– Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, — рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. — В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя.Наталья ЧеркашинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда