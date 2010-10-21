[Индекс номера 171 (12.11.2019)]

 Культпоход 
Очарованы, околдованы

Известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер–классы и концерты в Норильском колледже искусств. Её игра заворожила северян.
Известная российская органистка Наталья Багинская
Благодаря мастерству музыканта знакомство с новым цифровым органом стало для норильчан настоящим открытием. Очарована нашими зрителями и гостья.
– Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, — признаётся Наталья Багинская. — Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой–то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт–Петербурга. Он какой–то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местах по–другому играется.
Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое.
– Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском — музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, — уверена музыкант.
Это подтвердил преподаватель и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях.
Встреча в тесном кругу с подопечными «Территории добра»
Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
– Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, — рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. — В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Есть повод 
В День сотрудников органов внутренних дел России чествовали лучших полицейских Норильска.

Актуально 
Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства администрации Норильска, а благоустройство города, наоборот, передано в ведение управления ЖКХ.

Перспективы 
Норильск приглянулся 29 будущим врачам на красноярской ярмарке вакансий.

Событие 
На престольный праздник норильский собор «Всех скорбящих Радость» получил в дар православные святыни.

Культпоход 
Известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер–классы и концерты в Норильском колледже искусств. Её игра заворожила северян.

Народная азбука 
«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 разных народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Проекты 
В Талнахской детской школе искусств прошли первые занятия с первоклассниками по проекту «Искусство в наших сердцах».

Традиции 
В Норильске начались VI региональные образовательные Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Мини–футбол 
МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» — 3:0 и 3:1.

Новости:
 12 ноября 2019 
17:47 Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года.
17:45 Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30 День правовой грамотности проведёт 20 ноября отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними.
15:47 Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45 Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда.
15:44 Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56 В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года.
14:55 Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
14:53 Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы.
11:32 Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх