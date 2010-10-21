[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



Народная азбука

Марийцы

«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 разных народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Марийцы, другое дореволюционное название — черемисы. Финно–угорский народ России, проживающий в основном в Республике Марий Эл: 547 тысяч человек, около половины всех марийцев. Остальные марийцы рассеяны по областям и республикам Поволжья и Урала, в основном в междуречье Вятки и Ветлуги. Марийский язык относится к финно–угорской группе уральской языковой семьи. Народ исповедует православие, но также распространена марийская традиционная религия. По данным переписи 2010 года в Норильске проживают 286 марийцев. Валентина Ханжина Фото из личного архива Валентины ХАНЖИНОЙ Наша героиня, представительница марийского землячества, родилась в Кировской области, в селе Рожки Малмыжского района. Там же окончила школу и в 1980 году уехала учиться на закройщика–портниху в город Котельнич. После получения специальности её по распределению направили в соседний район — село Усть–Люга, где она работала, пока в 1986 году вместе с мужем и двухлетней дочерью не переехала в Норильск. Сейчас Валентина — одна из активных участниц национально–культурной организации Республики Марий Эл в Норильске, шьёт прекрасные наряды и даже выступает на сцене. — В молодости, когда я ещё жила на материке, мы с друзьями любили собираться весёлыми компаниями: наряжались в национальные костюмы, брали музыкальные инструменты и с песнями и плясками проводили свободное время. Тогда это не казалось чем–то особенным, просто мы были молоды и веселы, в нас царило чувство добрососедства, невзирая ни на какие национальные или религиозные различия между нами. Когда мы переехали в Норильск, то здесь, конечно же, всего этого мне не хватало. Тем не менее в те далёкие 1980–е Норильск мне тоже показался довольно дружелюбным, хотя и очень холодным. Как сейчас помню: мы приехали 10 октября, и была уже настоящая зима. Мой супруг, Михаил, сначала устроился работать на «Надежду», но вскоре перешёл в военизированную пожарную охрану. Я свою трудовую деятельность на Севере начала по профессии — портнихой в ателье «Берёзка». Заказов тогда было очень много, даже несмотря на то, что в отличие от материка в норильских магазинах всегда было что купить. Когда в 1993 году закрыли службу быта, я ещё кое–какое время работала по профессии в магазине «Ткани». Но затем была вынуждена уйти на мясокомбинат, а оттуда на хлебозавод. В 2013 году я вышла на пенсию. Но дома мне, конечно же, не сиделось, и я решила пойти на «лёгкий труд». Так устроилась вахтёром во Дворец творчества детей и молодёжи, где до сих пор и работаю. Ещё в 2005 году я познакомилась с Алевтиной Круковской, основательницей марийского землячества в Норильске. Она рассказывала мне, что причин, по которым решила создать организацию, было несколько, но самая главная — в том, что мы, марийцы, мало знали друг о друге. А учитывая, что в Норильске нас в принципе вообще не так–то много... Бывало, едешь в автобусе, услышишь родную речь, и сердце само тянется к землякам. Поэтому–то и было важно объединить всех нас. Днём рождения нашей организации можно считать 2006 год. С 2013–го и по сей день марийское землячество Норильска возглавляет Анжелика Петрова. Как и остальные национально–культурные объединения, мы тоже участвуем во всех городских праздниках и мероприятиях, с удовольствием представляем нашу кухню, знакомим с традициями и культурой своего народа. Я и сама помогаю в работе организации: шью костюмы, пою — на сцену впервые вышла в 2008 году. А однажды в отпуске даже совершила с супругом небольшое путешествие по марийским деревням: разыскала там старинные национальные костюмы и привезла их в Норильск. За последние годы в нашей организации стало больше молодёжи, и это не может не радовать. Но всё же нам, естественно, хотелось бы, чтобы ребят было ещё больше. Как бы банально это ни звучало, но за ними будущее. Мы, люди старшего поколения, рано или поздно покинем Норильск, вернёмся к своим корням, на историческую родину. К примеру, мы с супругом планируем переехать будущеё весной. Тяжело будет прощаться с Норильском, с землячеством, в которое было вложено столько сил. Молодёжь же остаётся, и каким будет город завтра, зависит именно от них — от того, как они будут дружить, понимать друг друга. Я рада, что на общегородские фестивали, такие как, например, «Край — наш общий дом», приходит всё больше молодых людей и семей с детьми. Уверена, что наш труд и наши старания не пропадут. Наши люди

Габбаз Заганшин В Норильск приехал в 1956 году из Волжска Республики Марий Эл. Окончил курсы машинистов буровых станков и работал в «Фундаментстрое». Обслуживал буровые станки при строительстве первых домов на сваях — ул. Завенягина, 2, и ул. Советская, 3. Кавалер орденов «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени. Наталья Буторова Прилетела в Норильск в 1982 году из посёлка Мари–Турек, имея за плечами пединститут. Сначала работала в комитете комсомола медного завода, затем во Дворце пионеров, с 1994 года — в городском архиве, который впоследствии возглавила. Восстанавливала архивное дело практически из руин: четыре года до её прихода учёт документов просто отсутствовал. Именно при Наталье Буторовой городской архив стал таким, как сегодня, — хранителем истории города и самой достоверной информации. Алевтина Круковская Основательница марийской диаспоры в Норильске. Родилась в столице Марийской Республики – Йошкар–Оле, окончила педучилище и художественное училище, затем пединститут. В 1985 году приехала в Норильск, работала методистом в детсаду «Оленёнок», занималась с ребятами во Дворце творчества детей и молодёжи, оттуда ушла на пенсию.

Светлана Гунина, Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















