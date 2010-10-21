[Индекс номера 171 (12.11.2019)]

 Проекты 
Искусство в сердцах

В Талнахской детской школе искусств прошли первые занятия с первоклассниками по проекту «Искусство в наших сердцах».
Надежды маленький оркестрик
Он победил в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». На первые встречи пригласили ребят из 48–й гимназии и школы № 43. Уникальность этих занятий в том, что совершенно неподготовленных детей 6–7 лет за 40 минут научили владеть музыкальными инструментами так, что они соединились в оркестре и сыграли три произведения разных эпох и стилей. Трудно поверить, но в исполнении детей прозвучала настоящая классика — «Колыбельная» Моцарта и «Марш» композитора Дмитрия Шостаковича, а квартет юных гитаристов вместе с преподавателем поразил слушателей темпераментным испанским танцем.
С маленькими талнахцами занимались опытные музыканты. Руководителем проекта стала педагог по классу фортепиано Ольга Благова. Разработчик проекта Юлия Голощапова учила ребят играть на гитаре и домре. Творческий процесс шёл и с участием Вероники Тюриной, показавшей, как звучат саксофон и блок–флейта.
А ещё для новичков проходили занятия по изобразительному искусству. В классе преподавателя Алёны Шушпановой ребята оживили на листах пастельной бумаги различных животных, проявив необычную фантазию, а в скульптурной мастерской Михаила Благова дети выполнили работы из глины с росписью ангобами по теме «Город мастеров». Все детские творения будут оформлены и представлены на выставке в ТДШИ.
Результаты занятий превзошли ожидания не только родителей и классных руководителей маленьких учеников, но и преподавателей — авторов проекта. Дети показали себя активными и эмоциональными, очень внимательными и сообразительными. Без сомнения, успеху послужил немалый опыт преподавателей и их умение создавать радостную творческую атмосферу. Родители оставили лучшие отзывы о занятиях, а многие пожелали принять участие в финальном концертно–выставочном мероприятии в начале марта следующего года. В рамках проекта продолжится и работа с ребятами из 20–й школы.

Ирина Даниленко
Фото предоставлено ТДШИ
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