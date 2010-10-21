[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



Традиции

Чтения в Норильске

В Норильске начались VI региональные образовательные Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Торжественное открытие и пленарное заседание прошло в актовом зале Архиерейского подворья храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Епископ Агафангел познакомил гостей и участников с программой регионального этапа Рождественских чтений, которые будут проходить с 9 ноября по 15 декабря 2019 года. В них примут участие священнослужители, представители органов власти, курирующие просвещение, культуру и образование, а также деятели искусств, научные работники, руководители и преподаватели школ, дошкольного, начального, среднего и высшего профессионального образования, специалисты учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, студенты, медицинские и социальные работники, представители других сфер. Секции будут работать по направлениям: церковь и образование, церковь и культура, церковь и общество, церковь и история. К региональным Рождественским образовательным чтениям приурочены епархиальная выставка книг «С дорог войны на путь священства» и выставка детских рисунков «Красота Божьего мира». Уже состоялись секции на темы «История и краеведение», «Образование и культура». 13 ноября в 15 часов в духовно–просветительском центре Норильской епархии пройдут детские Рождественские чтения в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. В них примут участие ребята 4–11–х классов из Норильска, Таймырского и Туруханского регионов. Дети представят работы на темы, посвящённые героизму нашего народа в Великой Отечественной войне. 16 ноября в педагогическом колледже поговорят о принципах духовно–нравственного воспитания и образования школьников. 30 ноября в Норильском государственном индустриальном институте состоится секция, посвящённая проблемам духовно–нравственного воспитания в высшей школе. До конца ноября на Рождественских чтениях обсудят и проблемы, связанные с взаимодействием церкви и молодёжи. В декабре пройдёт работа в секциях, посвящённых духовно–нравственному воспитанию школьников, церкви и медицине и другим актуальным вопросам. Все, кто пожелает принять участие в VI епархиальных Рождественских чтениях, могут обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Норильской епархии по телефону 23–93–90.

Ирина Серёжина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Торжественное открытие и пленарное заседание прошло в актовом зале Архиерейского подворья храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.Епископ Агафангел познакомил гостей и участников с программой регионального этапа Рождественских чтений, которые будут проходить с 9 ноября по 15 декабря 2019 года.В них примут участие священнослужители, представители органов власти, курирующие просвещение, культуру и образование, а также деятели искусств, научные работники, руководители и преподаватели школ, дошкольного, начального, среднего и высшего профессионального образования, специалисты учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, студенты, медицинские и социальные работники, представители других сфер.Секции будут работать по направлениям: церковь и образование, церковь и культура, церковь и общество, церковь и история. К региональным Рождественским образовательным чтениям приурочены епархиальная выставка книг «С дорог войны на путь священства» и выставка детских рисунков «Красота Божьего мира».Уже состоялись секции на темы «История и краеведение», «Образование и культура». 13 ноября в 15 часов в духовно–просветительском центре Норильской епархии пройдут детские Рождественские чтения в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. В них примут участие ребята 4–11–х классов из Норильска, Таймырского и Туруханского регионов. Дети представят работы на темы, посвящённые героизму нашего народа в Великой Отечественной войне.16 ноября в педагогическом колледже поговорят о принципах духовно–нравственного воспитания и образования школьников. 30 ноября в Норильском государственном индустриальном институте состоится секция, посвящённая проблемам духовно–нравственного воспитания в высшей школе.До конца ноября на Рождественских чтениях обсудят и проблемы, связанные с взаимодействием церкви и молодёжи. В декабре пройдёт работа в секциях, посвящённых духовно–нравственному воспитанию школьников, церкви и медицине и другим актуальным вопросам.Все, кто пожелает принять участие в VI епархиальных Рождественских чтениях, могут обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Норильской епархии по телефону 23–93–90.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















