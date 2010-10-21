[Индекс номера 171 (12.11.2019)]



Мини–футбол

Полёт нормальный

МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» — 3:0 и 3:1.

В атаке «Норильский никель» Повторять ошибку годичной давности у норильчан не было ни малейшего желания. Напомним, тогда они, к удивлению многих, оступились уже на стадии 1/8 финала, пропустив вперёд клуб Высшей лиги «Корпорация АСИ». На этот раз задача перед подопечными Евгения Куксевича стояла максимальная — не просто обойти дебютанта Суперлиги, но и сделать это уверенно. Они добились своего — вышли в следующую стадию розыгрыша, правда, их игра оставила двоякое впечатление. Всухую Нервозность в завершающей стадии атак вкупе с уверенными действиями защитников грозненцев сводили на нет старания норильчан. Перевести дыхание хозяевам площадки удалось только во второй половине тайма: на 14–й минуте, получив пас из глубины площадки, Ришат Котляров делает то ли передачу, то ли удар в сторону ворот, где у самой линии мяч грудью в сетку переправляет Данил Кутузов — 1:0. Следующий гол зрители увидели только после перерыва: и вновь бывшего одноклубника, вратаря «Беркута» Павла Шамарина, огорчил Кутузов. Это случилось уже спустя 20 секунд после возобновления игры, когда подключившийся к многоходовке Павел Соколов прорвался по левому флангу, из–под защитников сделал точную передачу во вратарскую зону, где 16–й номер северян послал снаряд точно под перекладину — 2:0. Пытаясь переломить ход встречи, гости бросились вперёд, однако не смогли в полной мере нащупать нить игры и распечатать владения поймавшего кураж Николая Балашова. Более того, им пришлось ещё раз доставать мяч из сетки собственных ворот: постарался лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Руслан Кудзиев. За три минуты до финальной сирены, получив пас в центре площадки, он прорвался по левому флангу и с дальней дистанции решился на разящий удар в девятку. Гол получился на загляденье, а игра завершилась с несвойственным для мини–футбола «сухим» счётом — 3:0. На встречных парах Казалось, что ответная встреча ещё больше потрепала нервы хозяевам площадки. При этом если в первом поединке «Норильский никель» в общем–то сам себя лишал голов, действуя не так, как подобает фавориту пары, во втором матче следует отдать должное именно «Беркуту». Южане смотрелись уверенно, допускали минимум игрового брака. Неудивительно, что именно они и открыли счёт: на 23–й минуте Кирилл Козлов, оставленный без присмотра в опасной близи от ворот, рикошетом от защитника поразил цель — 0:1. Стоит отметить, что к этому времени норильчане остались в меньшинстве — за грубую игру площадку покинул Кудзиев. Радость гостей длилась недолго: уже спустя минуту Павел Сучилин, получив передачу от Котлярова, восстановил равенство на табло — 1:1. Во втором тайме игра ещё больше обострилась. Особенно отличились вратари — об итоговом счёте можно было только гадать. И всё же мастерство, а также более расширенная скамейка запасных принесли свои плоды: сначала Котляров блеснул голевым чутьём, на 40–й минуте буквально вколотив мяч в сетку, а затем и Владислав Шаяхметов, поймав соперника на ошибке, незадолго до финальной сирены поставил точку в игре — 3:1. Идём дальше На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, комментируя итоги стартовой встречи, отметил, что на первый план должны были выйти внутренняя собранность, настрой на игру: – Иногда случается, когда недооцениваешь соперника и в итоге получаешь другой результат, не тот, на который ты рассчитывал. Соперник вполне предсказуемо избрал определённую тактику на своей половине поля, не давал нам много пространства. Ребята терпели, работали. Было непросто вскрывать такую оборону, и, наверное, из–за этого мы так мало забили. Комментируя вторую игру, рулевой северян подчеркнул, что его коллеге, Анатолию Бадретдинову, есть чем гордиться: – Команда выкладывается на площадке. Видна рука тренера, игроки очень хорошо обучены. Они могут выходить из прессинга, владеть мячом, несмотря на усталость, создавать моменты. Поэтому мне очень понравилось, как соперник был подготовлен. Желаю «Беркуту» успехов в дальнейшем. Что же касается нашей игры, то иногда случается, что вроде бы всё под контролем, но забить не удаётся. Бывают и такие эпизоды, как в конце первого тайма, когда Руслан Кудзиев действовал на грани. Справедливо, что за этим последовало удаление. Пропустив гол, мы включили дополнительные скорости и сумели быстро отыграться, нагнетая обстановку. Идём дальше и будем стараться продвинуться как можно выше. Остальные встречи 1/8 финала: «Ухта» — «Корпорация АСИ» — 0:1 и 7:3, ЗИК — «Газпром–Югра» — 2:9 и 5:11, «Сибиряк» — «Новая генерация» — 3:11 и 3:6, «Сиб–Транзит» — «Тюмень» — 0:7 и 0:5, «Оргхим» — «Синара» — 1:3 и 6:2. Матчи «Газпром Бурение» — «Динамо Самара» и «Газпром трансгаз Саратов» — КПРФ состоятся позже. В четвертьфинале, даты проведения которого ещё не определены, «Норильский никель» встретится с победителем пары «Газпром трансгаз Саратов» — КПРФ. Также добавим, что ближайший поединок в рамках Суперлиги норильчане проведут 18 ноября дома, это будет перенесённый матч первого тура против «Динамо Самара». Сейчас у «Норильского никеля» 13 очков и пятое место в таблице чемпионата. У самарцев — девять очков и восьмая позиция.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Повторять ошибку годичной давности у норильчан не было ни малейшего желания. Напомним, тогда они, к удивлению многих, оступились уже на стадии 1/8 финала, пропустив вперёд клуб Высшей лиги «Корпорация АСИ». На этот раз задача перед подопечными Евгения Куксевича стояла максимальная — не просто обойти дебютанта Суперлиги, но и сделать это уверенно. Они добились своего — вышли в следующую стадию розыгрыша, правда, их игра оставила двоякое впечатление.Нервозность в завершающей стадии атак вкупе с уверенными действиями защитников грозненцев сводили на нет старания норильчан. Перевести дыхание хозяевам площадки удалось только во второй половине тайма: на 14–й минуте, получив пас из глубины площадки, Ришат Котляров делает то ли передачу, то ли удар в сторону ворот, где у самой линии мяч грудью в сетку переправляет Данил Кутузов — 1:0.Следующий гол зрители увидели только после перерыва: и вновь бывшего одноклубника, вратаря «Беркута» Павла Шамарина, огорчил Кутузов. Это случилось уже спустя 20 секунд после возобновления игры, когда подключившийся к многоходовкеПавел Соколов прорвался по левому флангу, из–под защитников сделал точную передачу во вратарскую зону, где 16–й номер северян послал снаряд точно под перекладину — 2:0. Пытаясь переломить ход встречи, гости бросились вперёд, однако не смогли в полной мере нащупать нить игры и распечатать владения поймавшего кураж Николая Балашова. Более того, им пришлось ещё раз доставать мяч из сетки собственных ворот: постарался лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Руслан Кудзиев. За три минуты до финальной сирены, получив пас в центре площадки, он прорвался по левому флангу и с дальней дистанции решился на разящий удар в девятку. Гол получился на загляденье, а игра завершилась с несвойственным для мини–футбола «сухим» счётом — 3:0.Казалось, что ответная встреча ещё больше потрепала нервы хозяевам площадки. При этом если в первом поединке «Норильский никель» в общем–то сам себя лишал голов, действуя не так, как подобает фавориту пары, во втором матче следует отдать должное именно «Беркуту». Южане смотрелись уверенно, допускали минимум игрового брака. Неудивительно, что именно они и открыли счёт: на 23–й минуте Кирилл Козлов, оставленный без присмотра в опасной близи от ворот, рикошетом от защитника поразил цель — 0:1. Стоит отметить, что к этому времени норильчане остались в меньшинстве — за грубую игру площадку покинул Кудзиев. Радость гостей длилась недолго: уже спустя минуту Павел Сучилин, получив передачу от Котлярова, восстановил равенство на табло — 1:1.Во втором тайме игра ещё больше обострилась. Особенно отличились вратари — об итоговом счёте можно было только гадать. И всё же мастерство, а также более расширенная скамейка запасных принесли свои плоды: сначала Котляров блеснул голевым чутьём, на 40–й минуте буквально вколотив мяч в сетку, а затем и Владислав Шаяхметов, поймав соперника на ошибке, незадолго до финальной сирены поставил точку в игре — 3:1.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, комментируя итоги стартовой встречи, отметил, что на первый план должны были выйти внутренняя собранность, настрой на игру:– Иногда случается, когда недооцениваешь соперника и в итоге получаешь другой результат, не тот, на который ты рассчитывал. Соперник вполне предсказуемо избрал определённую тактику на своей половине поля, не давал нам много пространства. Ребята терпели, работали. Было непросто вскрывать такую оборону, и, наверное, из–за этого мы так мало забили.Комментируя вторую игру, рулевой северян подчеркнул, что его коллеге, Анатолию Бадретдинову, есть чем гордиться:– Команда выкладывается на площадке. Видна рука тренера, игроки очень хорошо обучены. Они могут выходить из прессинга, владеть мячом, несмотря на усталость, создавать моменты. Поэтому мне очень понравилось, как соперник был подготовлен. Желаю «Беркуту» успехов в дальнейшем. Что же касается нашей игры, то иногда случается, что вроде бы всё под контролем, но забить не удаётся. Бывают и такие эпизоды, как в конце первого тайма, когда Руслан Кудзиев действовал на грани. Справедливо, что за этим последовало удаление. Пропустив гол, мы включили дополнительные скорости и сумели быстро отыграться, нагнетая обстановку. Идём дальше и будем стараться продвинуться как можно выше.Остальные встречи 1/8 финала: «Ухта» — «Корпорация АСИ» — 0:1 и 7:3, ЗИК — «Газпром–Югра» — 2:9 и 5:11, «Сибиряк» — «Новая генерация» — 3:11 и 3:6, «Сиб–Транзит» — «Тюмень» — 0:7 и 0:5, «Оргхим» — «Синара» — 1:3 и 6:2. Матчи «Газпром Бурение» — «Динамо Самара» и «Газпром трансгаз Саратов» — КПРФ состоятся позже.В четвертьфинале, даты проведения которого ещё не определены, «Норильский никель» встретится с победителем пары «Газпром трансгаз Саратов» — КПРФ.Также добавим, что ближайший поединок в рамках Суперлиги норильчане проведут 18 ноября дома, это будет перенесённый матч первого тура против «Динамо Самара». Сейчас у «Норильского никеля» 13 очков и пятое место в таблице чемпионата. У самарцев — девять очков и восьмая позиция.

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