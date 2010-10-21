[Индекс номера 174 (15.11.2019)]

 Сотрудничество 
Мэрам -- мир!

Впервые почти за сорок лет рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира (WWCAM) пройдёт в России. Норильск принимает делегатов из России, Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии.
Ринат Ахметчин и участники рабочей встречи Ассоциации глав зимних городов мира
Моментом создания Ассоциации можно считать 1982 год: японский город Саппоро под лозунгом «Зима — наше богатство!» выступил с инициативой проведения конференции северных городов. На ней собрались представители населённых пунктов со сходными климатическими условиями для обсуждения насущных проблем и обмена информацией, которая может пригодиться в управлении городом. Разработанные в итоге методики успешно применяются в обустройстве городской среды на всех континентах вот уже несколько десятилетий.
Само мировое сообщество не может обойтись без опыта россиян — просто потому, что у России накоплен уникальный опыт освоения Арктики. Но и нам несподручно одним работать в этом заснеженном пространстве, коль скоро человечество ставит перед собой амбициозные задачи по развитию приполярной территории. Поэтому активное сотрудничество с другими странами Россия считает весьма продуктивным. Ну а Норильск сегодня выглядит самым подходящим местом для проведения очередной встречи, где обсуждаются проблемы Крайнего Севера и Арктики. Он имеет все шансы стать экспериментальной площадкой для выработки оптимальных и компромиссных решений в процессе этой многогранной работы.
Наш город вступил в Ассоциацию глав зимних городов мира по инициативе Агентства развития Норильска в августе 2018 года и сегодня предоставляет гостям отличную площадку для развития международного сотрудничества и обмена опытом. Программа рабочей встречи включает в себя подведение итогов 18–й конференции WWCAM, составление программы 19–й конференции, которая пройдёт в финском городе Рованиеми, а также заседание Комитета по арктическому дизайну.
Участников встречи приветствовал глава Норильска Ринат Ахметчин:
— Наш город — самый молодой участник ассоциации. Но, несмотря на довольно юный возраст, мы накопили немалый опыт организации жизни в непростых, даже в экстремальных климатических условиях. Вместе с тем мы понимаем, что Норильск нуждается в качественном преобразовании. Нам надо отвечать на современные запросы, которые касаются и уровня городской среды, и качества услуг, и доступности сервисов, и, конечно, интересной событийной повестки. Мы немало работаем в этих направлениях вместе со своими партнёрами — компанией «Норникель» и Агентством развития Норильска. И мы понимаем важность сотрудничества со всеми городами–членами Ассоциации.
Директор АРН Максим Миронов также готов перенимать опыт коллег:
— Люди, живущие в городах, входящих в Ассоциацию, очень креативны. Они научились наполнять зиму позитивными эмоциями. И часть таких идей мы уже привнесли в норильские будни, например, Фестиваль подлёдной рыбалки, который мы обогатили местным колоритом. Также во многих странах развиты закрытые общественные пространства, где люди могут встречаться и общаться в любую погоду. Мне кажется, это очень перспективно: такую площадку мы предлагаем создать на Ленинском проспекте, 1.

Денис Кожевников
Фото Владимира Макушкина
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Статьи текущего номера:
Сотрудничество 
Впервые почти за сорок лет рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира (WWCAM) пройдёт в России. Норильск принимает делегатов из России, Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии.

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В Норильск прибыли делегаты семи государств. Они примут участие в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, которая впервые проходит в России.

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В конце октября завершилась речная навигация в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала (ЗТФ). После ухода последних речных судов и проведения сезонных подготовительных работ портовый флот ЗТФ был поднят на берег для зимовки. Буксиры ледового класса остались в работе.

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Событие 
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Новости:
 14 ноября 2019 
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17:03 Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
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