[Индекс номера 174 (15.11.2019)]



Визиты

Норильские каникулы

В Норильск прибыли делегаты семи государств. Они примут участие в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, которая впервые проходит в России.

Архитектурный ансамбль в начале Ленинского проспекта – визитная карточка города В первую очередь гостей — а в аэропорту «Норильск» высадились 32 иностранных делегата — познакомили с местными достопримечательностями. Перед началом обзорной поездки — организационные вопросы, раздача радиоуправляемых телегидов, позволяющих слышать комментарии экскурсоводов на родном языке делегатов. Делегацию сопровождали сотрудники Музея Норильска. Весь город — 45 километров улиц — гости, конечно, увидеть не успели. Однако ключевые места — архитектуру главного проспекта и пяти площадей: Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской, Театральной и Металлургов — они оценили. Поразил их рассказ о режиссёре Юрии Ледине и белой медведице Айке, жившей в его квартире. Правда, экскурсанты были немного разочарованы тем, что это история из прошлого, а не из нынешнего дня. Из Норильска основная группа делегатов на четырёх автобусах отправилась в Дудинку, где гости посетили знаковые места столицы Таймыра. В краеведческом музее для них подготовили театрализованную встречу и подробный рассказ о Таймыре. В числе экскурсантов был и начальник отдела канцелярии иностранных дел китайского города Шеньяна господин Ян Цивей. С самого начала он заявил, что ограничится обзором Норильска, в Дудинку не поедет. Так вышло, что съёмочную группу «Заполярной Правды» — журналиста Марину Андриюк, фотографа Дениса Кожевникова и переводчика Наталью Попову — попросили проводить китайского гостя до гостиницы. А по дороге выяснилось, что господина Цивея очень интересует история города, он знает о мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» и хотел бы его увидеть. Мы с удовольствием вызвались провести для Яна Цивея собственную мини–экскурсию. К счастью, наш собеседник неплохо говорит по–английски, что позволило завязать интересный диалог. На мемориале он осмотрел все памятники, входящие в ансамбль, выслушал их историю, почтил память жертв политических репрессий у «Последних врат», позвонил в колокол на звоннице и побывал в часовне. Мемориал был открыт в 1990 году. Состоявший вначале всего из одной часовни, установленной на месте массового захоронения заключённых, сегодня он включает в себя восемь памятных композиций и знаков, возведённых в разные годы. Каждый посвящён жертвам Норильлага — отдельным народам или всем пострадавшим и погибшим здесь в середине прошлого века. Более 20 лет — с 1935 по 1956 год — на территории Таймыра существовал один из крупнейших лагерей Сибири с десятками лаготделений и лагпунктов, расположенными в Норильске, Дудинке, арктических районах, малонаселённых точках Красноярского края. Заключённые работали на строительстве и эксплуатации Норильского металлургического комбината, железной дороги, городских построек, аэропорта «Надежда», автодорог, Дудинского и Красноярского портов, на погрузке и разгрузке судов. Численность репрессированных в 1950–х годах достигала 70 тысяч человек. Тема политических репрессий для Яна Цивея не стала новой, он много читал об этом, в том числе и когда готовился к поездке в Норильск. Интересовало его и развитие современного города, уникального с самых разных точек зрения. Особенно он радовался определению «самый северный»: самый северный театр, аквапарк, мечеть, крытый бассейн, надземный газопровод, железная дорога... Узнав, что в начале Ленинского проспекта есть памятник вождю пролетариата, не замеченный им сразу, гость захотел вернуться туда: для китайского народа эта фигура — объект особого почитания. Здесь Цивей даже попросил сфотографировать его на телефон — на память. Говоря об основной цели визита в Норильск, Ян Цивей сообщил, что у себя в Шеньяне он был главным организатором аналогичного слёта Ассоциации мэров зимних городов. Для конференции в Норильске он подготовил презентацию о китайском опыте. Сегодня делегаты принимают участие в работе 18–й конференции Ассоциации зимних городов мира. В планах — обсуждение проблем Севера, отчёт о проведении очередной конференции мэров зимних городов, заседание комитета по арктическому дизайну. Такая насыщенная программа не помешает гостям посетить фестиваль «Большой Аргиш», который откроется в субботу в Дудинке и продолжится в воскресенье в Центральном районе Норильска. Главный сюрприз праздника — световое шоу, повествующее о жизни на Севере.

Основные критерии принадлежности к зимним городам Ассоциации: максимальный уровень снежного покрова превышает 20 см, средняя температура самого холодного месяца года – ниже 0 градусов.

Марина Андриюк Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В первую очередь гостей — а в аэропорту «Норильск» высадились 32 иностранных делегата — познакомили с местными достопримечательностями. Перед началом обзорной поездки — организационные вопросы, раздача радиоуправляемых телегидов, позволяющих слышать комментарии экскурсоводов на родном языке делегатов.Делегацию сопровождали сотрудники Музея Норильска. Весь город — 45 километров улиц — гости, конечно, увидеть не успели. Однако ключевые места — архитектуру главного проспекта и пяти площадей: Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской, Театральной и Металлургов — они оценили. Поразил их рассказ о режиссёре Юрии Ледине и белой медведице Айке, жившей в его квартире. Правда, экскурсанты были немного разочарованы тем, что это история из прошлого, а не из нынешнего дня.Из Норильска основная группа делегатов на четырёх автобусах отправилась в Дудинку, где гости посетили знаковые места столицы Таймыра. В краеведческом музее для них подготовили театрализованную встречу и подробный рассказ о Таймыре.В числе экскурсантов был и начальник отдела канцелярии иностранных дел китайского города Шеньяна господин Ян Цивей. С самого начала он заявил, что ограничится обзором Норильска, в Дудинку не поедет. Так вышло, что съёмочную группу «Заполярной Правды» — журналиста Марину Андриюк, фотографа Дениса Кожевникова и переводчика Наталью Попову — попросили проводить китайского гостя до гостиницы. А по дороге выяснилось, что господина Цивея очень интересует история города, он знает о мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» и хотел бы его увидеть.Мы с удовольствием вызвались провести для Яна Цивея собственную мини–экскурсию. К счастью, наш собеседник неплохо говорит по–английски, что позволило завязать интересный диалог. На мемориале он осмотрел все памятники, входящие в ансамбль, выслушал их историю, почтил память жертв политических репрессий у «Последних врат», позвонил в колокол на звоннице и побывал в часовне.Мемориал был открыт в 1990 году. Состоявший вначале всего из одной часовни, установленной на месте массового захоронения заключённых, сегодня он включает в себя восемь памятных композиций и знаков, возведённых в разные годы. Каждый посвящён жертвам Норильлага — отдельным народам или всем пострадавшим и погибшим здесь в середине прошлого века. Более 20 лет — с 1935 по 1956 год — на территории Таймыра существовал один из крупнейших лагерей Сибири с десятками лаготделений и лагпунктов, расположенными в Норильске, Дудинке, арктических районах, малонаселённых точках Красноярского края. Заключённые работали на строительстве и эксплуатации Норильского металлургического комбината, железной дороги, городских построек, аэропорта «Надежда», автодорог, Дудинского и Красноярского портов, на погрузке и разгрузке судов. Численность репрессированных в 1950–х годах достигала 70 тысяч человек.Тема политических репрессий для Яна Цивея не стала новой, он много читал об этом, в том числе и когда готовился к поездке в Норильск. Интересовало его и развитие современного города, уникального с самых разных точек зрения. Особенно он радовался определению «самый северный»: самый северный театр, аквапарк, мечеть, крытый бассейн, надземный газопровод, железная дорога...Узнав, что в начале Ленинского проспекта есть памятник вождю пролетариата, не замеченный им сразу, гость захотел вернуться туда: для китайского народа эта фигура — объект особого почитания. Здесь Цивей даже попросил сфотографировать его на телефон — на память.Говоря об основной цели визита в Норильск, Ян Цивей сообщил, что у себя в Шеньяне он был главным организатором аналогичного слёта Ассоциации мэров зимних городов. Для конференции в Норильске он подготовил презентацию о китайском опыте.Сегодня делегаты принимают участие в работе 18–й конференции Ассоциации зимних городов мира. В планах — обсуждение проблем Севера, отчёт о проведении очередной конференции мэров зимних городов, заседание комитета по арктическому дизайну.Такая насыщенная программа не помешает гостям посетить фестиваль «Большой Аргиш», который откроется в субботу в Дудинке и продолжится в воскресенье в Центральном районе Норильска. Главный сюрприз праздника — световое шоу, повествующее о жизни на Севере.

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